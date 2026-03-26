Pohteen talous kääntyi ylijäämäiseksi – vuoden 2025 tulos 57,3 miljoonaa euroa
31.3.2026 14:35:51 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 31.3.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus käsitteli viime vuoden tilinpäätöstä ja esittää sen hyväksymistä aluevaltuustolle. Aluehallitus asetti johto- ja neuvottelukunnan Lapin ja Pohteen yhteiselle tietohallinnolle.
Pohteen tilinpäätös 2025 vahvistui selvästi ylijäämäiseksi
Pohteen vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus osoittavat, että alueen talous on kääntynyt hyvään suuntaan. Tilikauden tulos muodostui noin 57,3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, mikä ylitti selvästi muutetun talousarvion tavoitetason. Vuoden 2025 jälkeen alijäämää tuleville vuosille jää katettavaksi noin 68,6 miljoonaa euroa.
Vuosi 2025 oli Pohteelle toiminnan vakiintumisen aikaa. Palveluja uudistettiin suunnitelmallisesti, ja tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteitä vietiin eteenpäin johdonmukaisesti. Aluevaltuuston uusi toimikausi alkoi kesäkuussa. Tulevien vuosien kehittämistä linjaava hyvinvointialuestrategia hyväksyttiin marraskuussa.
Talouden myönteinen kehitys perustui erityisesti tuottojen arvioitua parempaan toteumaan ja tasapainotustoimien vaikutuksiin. Henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot ylittivät talousarvion, mutta ylitykset pystyttiin kattamaan muiden toimintakulujen alituksilla. Osa investoinneista ajoittui suunniteltua myöhemmäksi, mikä vaikutti osaltaan talouskehitykseen.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen toimenpiteet etenivät pääosin tavoitteiden mukaisesti. Haasteita ilmeni hoito- ja palvelutakuiden toteutumisessa, mutta hoitojonoja purettiin tehostetusti muun muassa erikoissairaanhoidossa ja psykiatriassa.
Henkilöstötilanne kehittyi vuoden aikana myönteisesti. Lähtövaihtuvuus väheni, hakijamäärät avoimiin tehtäviin kasvoivat ja koulutuspäivien määrä vastasi strategisia tavoitteita. Sairauspoissaolojen taso säilyi edellisvuoden tasolla.
− Työtä riittää vielä palveluihin pääsyssä, palvelujen kehittämisessä ja talouden tasapainottamisessa, mutta suunta on oikea. Kaikilla toimialueilla on tapahtunut hyvää kehitystä ja on onnistuttu monessa. Tästä kuuluu kiitos koko Pohteen henkilöstölle, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.
Aluehallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja toimitti ne tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilinpäätös etenee tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen aluevaltuuston päätettäväksi.
Lapin ja Pohteen yhteisen tietohallinnon tueksi asetettiin neuvottelukunta ja johtokunta
Sopimus Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteisestä tietohallinnosta on hyväksytty Pohteen aluevaltuustossa 16.2.2026 ja Lapin hyvinvointialueen aluehallituksessa 16.3.2026. Yhteisen tietohallinnon toiminnan tueksi asetetaan neuvottelukunta ja johtokunta, joihin Pohteen aluehallitus nimeää jäsenet ja puheenjohtajan.
Neuvottelukunnassa on seitsemän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla Pohjois-Pohjanmaan tai Lapin hyvinvointialueen valtuutettuja.
Lapin hyvinvointialue on nimennyt neuvottelukuntaan seuraavat kolme jäsentä ja heille varajäsenet:
- Timo Peisa, varajäsen Outi Keinänen
- Kalle Huusko, varajäsen Maria-Riitta Mällinen
- Marja-Leena Laitinen, varajäsen Terje Juutilainen
Pohde nimeää seuraavat neljä jäsentä ja heille varajäsenet. Pohteen nimeämä jäsen toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana.
- Pirjo Sirviö (puheenjohtaja), varajäsen Anu Plaketti
- Mirja Vehkaperä, varajäsen Antti Ollikainen
- Pekka Simonen, varajäsen Maarit Matinolli
- Olli Kohonen, varajäsen Esa Aalto
Lisäksi yhteisellä tietohallinnolla on johtokunta, jossa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla Lapin tai Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen viranhaltijoita.
Lapin hyvinvointialue on nimennyt johtokuntaan virka-aseman perusteella seuraavat kaksi jäsentä ja heille varajäsenet:
- hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, varajäsen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Miia Palo
- tukipalvelujen toimialajohtaja Mikko Häikiö, varajäsen henkilöstöjohtaja Marjo Kuittinen
Pohde nimeää seuraavat kolme jäsentä ja heille varajäsenet. Pohteen nimeämä jäsen toimii johtokunnan puheenjohtajana.
- hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma (puheenjohtaja), varajäsen toimialuejohtaja Juha Paloneva
- sote-järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto, varajäsen strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen
- konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen, varajäsen henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen
Neuvottelukunnan ja johtokunnan tehtävistä on sovittu yhteistä tietohallintoa koskevassa sopimuksessa.
Muut kokousasiat
Aluehallitus sai tiedoksi seuraavien tytäryhtiöiden raportit:
- Oulun Keskuspesula Oy, toimitusjohtaja Jussi Kangasmaa
- Kiinteistö Oy Heikinharju ja Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne, toimitusjohtaja Pasi Keskitalo
- Kiinteistö Oy Medikomppania, toimitusjohtaja Marko Penttilä
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Eropyynnöt tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä ja yksilöasioiden jaoston 1 jäsenyydestä
- Hankinnan osittainen keskeyttäminen: Silmäkirurgiset tarvikkeet
- Virkojen perustaminen OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialueelle
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 7.4.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Oulussa26.3.2026 13:57:31 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa perusterveydenhuollossa vaiheittain käyttöön Esko-potilastietojärjestelmän, jota käytetään myös Pohteen erikoissairaanhoidossa. 31.3.2026 alkaen potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Oulussa. Käyttöönotto voi aiheuttaa ajoittaista ruuhkaa esimerkiksi puhelinpalveluissa ja Digitaalisessa sote-keskuksessa.
Lääkärin hoitopuhelujen maksullisuus laajenee Pohteella 1.4. alkaen26.3.2026 09:01:00 EET | Tiedote
Pohteen erikoissairaanhoidossa, kuten Oulun yliopistollisessa sairaalassa, voidaan 1.4.2026 alkaen periä asiakasmaksu lääkärin hoitopuheluista, kun ne korvaavat perinteisen vastaanottokäynnin. Videovastaanotoista asiakasmaksu on voitu periä jo aiemmin. Lääkärin hoitopuhelujen maksullisuus koskee ennalta sovittuja vastaanottoja, joista asiakkaalle kerrotaan etukäteen. Pohteen perusterveydenhuollossa vastaava käytäntö on ollut jo käytössä.
Sosiaali- ja terveyskeskukset ovat kiinni pääsiäisenä25.3.2026 08:07:53 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen sosiaali- ja terveyskeskukset ovat kiinni pääsiäisenä 3.–6.4.2026. Digitaalisen sote-keskuksen chat palvelee normaalisti ja siellä voi keskustella sairaanhoitajan kanssa myös juhlapyhinä. Kaikki poikkeusaukioloajat löytyvät Pohteen verkkosivuilta. Illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä asiakkaita neuvoo Päivystysapu numerossa 116 117. Hätätilanteessa tulee soittaa aina numeroon 112.
Aluehallitus: Oulaskangas on tärkeä palvelukeskittymä24.3.2026 14:38:12 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 24.3.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla Oulaskankaalla. Aluehallitus tutustui sairaalaan ja sen palveluihin. Pohteen tytäryhtiöiden esittelyt aloitettiin Medieco Oy:sta.
Uroteko-palkinto oululaiselle Marko Karppiselle20.3.2026 16:17:42 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on myöntänyt Uroteko-palkinnon oululaiselle Marko Karppiselle rohkeasta toiminnasta hengenvaarallisessa tilanteessa.
