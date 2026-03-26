Pohteen talous kääntyi ylijäämäiseksi – vuoden 2025 tulos 57,3 miljoonaa euroa

Pohteen tilinpäätös 2025 vahvistui selvästi ylijäämäiseksi

Pohteen vuoden 2025 tilinpäätös ja toimintakertomus osoittavat, että alueen talous on kääntynyt hyvään suuntaan. Tilikauden tulos muodostui noin 57,3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, mikä ylitti selvästi muutetun talousarvion tavoitetason. Vuoden 2025 jälkeen alijäämää tuleville vuosille jää katettavaksi noin 68,6 miljoonaa euroa.

Vuosi 2025 oli Pohteelle toiminnan vakiintumisen aikaa. Palveluja uudistettiin suunnitelmallisesti, ja tuottavuus- ja taloudellisuustoimenpiteitä vietiin eteenpäin johdonmukaisesti. Aluevaltuuston uusi toimikausi alkoi kesäkuussa. Tulevien vuosien kehittämistä linjaava hyvinvointialuestrategia hyväksyttiin marraskuussa.

Talouden myönteinen kehitys perustui erityisesti tuottojen arvioitua parempaan toteumaan ja tasapainotustoimien vaikutuksiin. Henkilöstökulut ja asiakaspalvelujen ostot ylittivät talousarvion, mutta ylitykset pystyttiin kattamaan muiden toimintakulujen alituksilla. Osa investoinneista ajoittui suunniteltua myöhemmäksi, mikä vaikutti osaltaan talouskehitykseen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman ja pelastustoimen palvelutasopäätöksen toimenpiteet etenivät pääosin tavoitteiden mukaisesti. Haasteita ilmeni hoito- ja palvelutakuiden toteutumisessa, mutta hoitojonoja purettiin tehostetusti muun muassa erikoissairaanhoidossa ja psykiatriassa.

Henkilöstötilanne kehittyi vuoden aikana myönteisesti. Lähtövaihtuvuus väheni, hakijamäärät avoimiin tehtäviin kasvoivat ja koulutuspäivien määrä vastasi strategisia tavoitteita. Sairauspoissaolojen taso säilyi edellisvuoden tasolla.

− Työtä riittää vielä palveluihin pääsyssä, palvelujen kehittämisessä ja talouden tasapainottamisessa, mutta suunta on oikea. Kaikilla toimialueilla on tapahtunut hyvää kehitystä ja on onnistuttu monessa. Tästä kuuluu kiitos koko Pohteen henkilöstölle, sanoo aluehallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä.

Aluehallitus hyväksyi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2025 ja toimitti ne tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilinpäätös etenee tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen aluevaltuuston päätettäväksi.

Lapin ja Pohteen yhteisen tietohallinnon tueksi asetettiin neuvottelukunta ja johtokunta

Sopimus Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden yhteisestä tietohallinnosta on hyväksytty Pohteen aluevaltuustossa 16.2.2026 ja Lapin hyvinvointialueen aluehallituksessa 16.3.2026. Yhteisen tietohallinnon toiminnan tueksi asetetaan neuvottelukunta ja johtokunta, joihin Pohteen aluehallitus nimeää jäsenet ja puheenjohtajan.

Neuvottelukunnassa on seitsemän jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla Pohjois-Pohjanmaan tai Lapin hyvinvointialueen valtuutettuja.

Lapin hyvinvointialue on nimennyt neuvottelukuntaan seuraavat kolme jäsentä ja heille varajäsenet:

Timo Peisa, varajäsen Outi Keinänen

Kalle Huusko, varajäsen Maria-Riitta Mällinen

Marja-Leena Laitinen, varajäsen Terje Juutilainen

Pohde nimeää seuraavat neljä jäsentä ja heille varajäsenet. Pohteen nimeämä jäsen toimii neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Pirjo Sirviö (puheenjohtaja), varajäsen Anu Plaketti

Mirja Vehkaperä, varajäsen Antti Ollikainen

Pekka Simonen, varajäsen Maarit Matinolli

Olli Kohonen, varajäsen Esa Aalto

Lisäksi yhteisellä tietohallinnolla on johtokunta, jossa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla Lapin tai Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen viranhaltijoita.

Lapin hyvinvointialue on nimennyt johtokuntaan virka-aseman perusteella seuraavat kaksi jäsentä ja heille varajäsenet:

hyvinvointialuejohtaja Jari Jokela, varajäsen sosiaali- ja terveyspalvelujen toimialajohtaja Miia Palo

tukipalvelujen toimialajohtaja Mikko Häikiö, varajäsen henkilöstöjohtaja Marjo Kuittinen

Pohde nimeää seuraavat kolme jäsentä ja heille varajäsenet. Pohteen nimeämä jäsen toimii johtokunnan puheenjohtajana.

hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma (puheenjohtaja), varajäsen toimialuejohtaja Juha Paloneva

sote-järjestämisjohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto, varajäsen strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen

konsernipalvelujen johtaja Jouko Luukkonen, varajäsen henkilöstöjohtaja Juha Jääskeläinen

Neuvottelukunnan ja johtokunnan tehtävistä on sovittu yhteistä tietohallintoa koskevassa sopimuksessa.

Muut kokousasiat

Aluehallitus sai tiedoksi seuraavien tytäryhtiöiden raportit:

Oulun Keskuspesula Oy, toimitusjohtaja Jussi Kangasmaa

Kiinteistö Oy Heikinharju ja Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne, toimitusjohtaja Pasi Keskitalo

Kiinteistö Oy Medikomppania, toimitusjohtaja Marko Penttilä

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Eropyynnöt tulevaisuuslautakunnan varajäsenyydestä ja yksilöasioiden jaoston 1 jäsenyydestä

Hankinnan osittainen keskeyttäminen: Silmäkirurgiset tarvikkeet

Virkojen perustaminen OYS Sairaalapalvelut ja ensihoito -toimialueelle

