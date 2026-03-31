Hyvinvointialueen aikuissosiaalityön ja vammaissosiaalityön toiminnot muuttavat Jämsässä 1.4.
31.3.2026 15:01:31 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aikuissosiaalityön ja vammaissosiaalityön toiminnot Jämsässä osoitteesta Kelhäkatu 3 muuttavat 1.4.2026 osoitteeseen Keskuskatu 17.
Keski-Suomen hyvinvointialueen aikuissosiaalityön ja vammaissosiaalityön toiminnot Jämsässä osoitteesta Kelhäkatu 3 muuttavat 1.4.2026 osoitteeseen Keskuskatu 17, Jämsä. Käynti tiloihin on pääovista Keskuskadun puolelta, ja palvelut sijaitsevat rakennuksen toisessa kerroksessa.
– Palvelemme edelleen ajanvarauksella ja vastaamme samoista puhelinnumeroista kuin ennenkin, kertovat johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Ahonen aikuissosiaalityön palveluista ja johtava sosiaalityöntekijä Heidi Oranen vammaispalveluista.
Aikaisemmin alkuvuodesta Keskuskadulle ovat jo muuttaneet Lukkoilakodissa Saksalankadulla sijainneet sosiaalihuollon palvelut. Hyvinvointialueen Jämsän neuvola- ja seksuaaliterveyspalvelut, perheneuvola, nuorten mielenterveys- ja päihdetyö, puheterapia ja kuntoutus sekä mielenterveys- ja päihdepalvelut siirtyivät uusiin tiloihin Auvilantielle tammikuussa.
Palvelut siirtyvät väistöön siksi aikaa, kunnes uusi sosiaali- ja terveyskeskus valmistuu. Palveluiden muutot eivät liity sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluverkkomuutoksiin.
Jämsän sosiaali- ja terveyskeskuksessa (Sairaalantie 11) palvelevat tuttuun tapaan muun muassa hoitaja- ja lääkärivastaanotot, kiirevastaanotto, osasto, kuvantamisyksikkö, dialyysi, pesula sekä Fimlabin laboratoriotoiminta. Kiirevastaanotto palvelee Jämsässä arkisin ja viikonloppuisin kello 8–20. Yöaikainen (kello 20–08) päivystys on Sairaala Novassa (Hoitajantie 3, Jyväskylä).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaisa Ahonen, johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityön palvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 050 462 1187, kaisa.ahonen(at)hyvaks.fi
Heidi Oranen, johtava sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut, Keski-Suomen hyvinvointialue, p. 040 169 9427, heidi.oranen(at)hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Pieta Haatainen, viestinnän asiantuntija, Keski-Suomen hyvinvointialue, pieta.haatainen(at)hyvaks.fi, p. 050 564 3679
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Terveysasemia palvelupisteiksi huhtikuussa – samat numerot palvelevat31.3.2026 15:45:44 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue jatkaa palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa suunnitellusti huhtikuussa. Konneveden ja Kuoreveden sosiaali- ja terveysasemat muuttuvat sosiaali- ja terveyspalvelupisteiksi 7.4. ja Pihtiputaan sosiaali- ja terveysasemasta tulee sosiaali- ja terveyspalvelupiste 20.4. Kannonkosken palvelupiste palvelee paloaseman tiloissa 13.4. alkaen.
Liikkumisen tuen myöntämistä tarkastellaan jatkossa ensin ensisijaisen lain mukaan – palveluita haetaan entiseen tapaan31.3.2026 12:24:28 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella liikkumisen tukea myönnettäessä arvioidaan asiakkaan palvelutarvetta 1.4. alkaen ensin ensisijaisen eli sosiaalihuoltolain mukaan. Jos sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole asiakkaalle riittäviä, voidaan liikkumisen tukea myöntää vammaispalvelulain eli erityislain nojalla. Asiakkaat hakevat liikkumisen tukea eli kuljetuspalveluita entiseen tapaan hakulomakkeilla. Muutos koskettaa erityisesti uusia asiakkaita, mutta asiakkaalle soveltuva liikkumisen tuki arvioidaan aina palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.
Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelee yhdessä numerossa 1.4. alkaen30.3.2026 14:15:40 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelvat 1.4.2026 alkaen yhdessä palvelunumerossa 014 336 5850. Käytössä on myös digipalvelut, kuten reaaliaikainen chat.
Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon integraatio vahvistaa palveluja Keski-Suomessa30.3.2026 09:37:12 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella käynnistyy 1.4.2026 merkittävä uudistus mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa, kun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio käynnistyy koko Keski-Suomen hyvinvointialueella. Integraatiolla vahvistetaan hoidontarpeen arviointia, päivystyksellisiä palveluita, ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä hoidon saatavuutta koko hyvinvointialueella.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.3.2026 23:46:49 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.3.2026 Liikennevälinepalo: Pieni, Otsontie Laukaa Rivitalon päädyssä parkkeerattuna ollut diesel käyttöinen henkilöauto syttyi tuntemattomasta syystä palamaan. Palo kehittyi nopeasti mutta asukkaiden alkusammutuksen ansiosta, paloa saatiin hillittyä. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja sai estettyä palon leviämisen asuinrakennukseen. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Henkilöauto tuhoutui palossa lähes kokonaan. Pelastuslaitokselta oli kohteessa 2 yksikköä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme