Virvoitusjuomaveron korotus iskee kuluttajan kukkaroon – vesi ja sokerittomat juomat kallistuvat entisestään
31.3.2026 14:59:14 EEST | Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto r.y. | Uutinen
Hallituksen päättämä virvoitusjuomaveron uudistus ja korotukset astuvat tänään voimaan. Uusi kuusiportainen veromalli nostaa lähes kaikkien juomien hintoja. Myös vesien ja sokerittomien virvoitusjuomien valmistevero nousee.
Suomalaiset kuluttavat vuosittain lähes 340 miljoonaa litraa virvoitusjuomia. Ala on jo nyt tiukasti verotettu. Juomista kannetaan yhtä Euroopan korkeimmista arvonlisäveroista, ja pelkistä pullojen ja tölkkien panttimaksuista valtio kerää vuosittain 70 miljoonaa euroa arvonlisäveroa.
Nyt voimaan tullut korotus on jo yhdeksäs sen jälkeen, kun valmistevero otettiin käyttöön vuonna 2011. Uudistus kasvattaa kotimaisen virvoitusjuoma-alan verotaakkaa pelkästään valmisteverojen osalta 324 miljoonaan euroon vuodessa.
”On kohtuutonta, että päättäjien huono taloudenpito maksatetaan kansalaisilla juomien verotuksen muodossa. Jo valmisteluvaiheessa myönnettiin, ettei vero ole terveysperusteinen, vaan sillä pyritään paikkaamaan valtiontalouden alijäämää. Päättäjien motto tuntuu olleen: jos suomalainen juo vettä pullosta, suomalaisen on maksettava siitä veroa”, Pipinen puuskahtaa.
Panimo- ja virvoitusjuoma-ala on merkittävä työllistäjä, joka tarjoaa suoraan työtä 3 800 hengelle ja välillisesti jopa 25 000 suomalaiselle. Jatkuvat veronkiristykset heikentävät alan investointikykyä ja kannustavat kuluttajia ostoksille muihin EU-maihin.
“Yhden teollisuudenalan rankaiseminen kapea-alaisella verolla ei kannusta työllistämään tai investoimaan Suomeen. Päinvastoin hallitus avittaa päätöksillään naapurimaiden elinkeinoja ja ohjaa veroeurot ulkomaille”, Pipinen huomauttaa.
Näin suosikkijuomasi hinta muuttuu (valmistevero):
- Vichy 13 -> 20 c/l
- Pullotettu lähdevesi 13 -> 20 senttiä litralta
- Appelsiinilimonadi 32 -> 59 senttiä litralta
- Energiajuoma, sokeriton 13 -> 20 senttiä litralta
- Kupliva mehujuoma 32 -> 43 senttiä litralta
- Kolajuoma, sokeriton 13 -> 20 senttiä litralta
Lasse PipinenToimitusjohtajaPanimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ryPuh:050 341 1611lasse.pipinen@panimoliitto.fi
Kuvat
Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista.
Brysselinkone aikoo kaventaa siideritarjontaa Pohjoismaissa – Panimoliitto vaatii tilaa markkinoiden monipuolisuudelle27.2.2026 08:15:00 EET | Tiedote
Euroopan komissio valmistelee parhaillaan siiderille EU-tason yhtenäismääritelmiä. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto varoittaa, että suunnitellut tiukat mehupitoisuusrajat vääristäisivät kilpailua.
Alkoholittoman oluen suosio on edelleen nousussa – Panimo ja virvoitusjuomateollisuuden vuosi 202516.1.2026 08:15:00 EET | Tiedote
Vuosi 2025 oli panimoalan tuotteiden kysynnän osalta kasvun pysäyttänyt vuosi. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten tuotteita myytiin yhteensä 846,1 miljoonaa litraa, mikä on lähes sama määrä kuin edellisvuonna (+0,045 %). Sen sijaan lainsäätäjä on pitänyt huolen siitä, että ala on vuonna 2026 turbulentimpi. Verot nousevat, alkoholilainsäädäntöä ollaan muuttamassa ja matkustajatuonti sekä verkkotilaukset ulkomailta kasvavat. Vuoden 2025 aikana juomakategorioiden väillä tapahtui muutoksia. Suurin voittaja oli alkoholiton olut, jonka myynti kasvoi peräti 10 prosenttia. (v.2025 9,3 milj.l) Suurin häviäjä oli alkoholillinen olut, jonka myynti laski 322,8 miljoonasta litrasta 313,4 miljoonaan litraan. Virvoitusjuomien ja vesien kysyntä jatkoi maltillista kasvuaan. Kehitys heijastelee laajempaa eurooppalaista trendiä, jossa kuluttajat suosivat yhä useammin alkoholittomia vaihtoehtoja. – Suomalaisen juomateollisuuden ja sen työpaikkojen näkökulmasta kulutustottumusten muut
Kantelu EU-komissiolle: Suomen alkoholilain valmistustaparajoite on kilpailuoikeudellinen markkinahäiriö14.1.2026 08:16:00 EET | Tiedote
Suomen alkoholilainsäädännössä kummitteleva valmistustaparajoite on vailla kansanterveydellisiä perusteita ja kilpailuoikeudellisesti kestämätön. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuus on tehnyt asiasta kantelun Euroopan komissiolle, joka on pyytänyt valituksen käsittelyä varten lisäselvityksiä.
Suomen alkoholipolitiikka horjuu väärän tiedon varassa7.11.2025 09:48:00 EET | Uutinen
Uudet valtiovarainministeriöltä saadut luvut paljastavat, että matkustajatuonnin ja ulkomailta tehtyjen alkoholiverkko-ostojen määrä on moninkertainen aiempiin arvioihin nähden.
Suomalaisen juomateollisuuden tulevaisuus ratkaistaan nyt20.10.2025 09:22:00 EEST | Tiedote
Nyt käynnissä olevat lakimuutokset muuttavat merkittävästi suomalaisen juomateollisuuden toimintaympäristöä.
