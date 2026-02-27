Virvoitusjuomaveron korotus iskee kuluttajan kukkaroon – vesi ja sokerittomat juomat kallistuvat entisestään

Suomalaiset kuluttavat vuosittain lähes 340 miljoonaa litraa virvoitusjuomia. Ala on jo nyt tiukasti verotettu. Juomista kannetaan yhtä Euroopan korkeimmista arvonlisäveroista, ja pelkistä pullojen ja tölkkien panttimaksuista valtio kerää vuosittain 70 miljoonaa euroa arvonlisäveroa.

Nyt voimaan tullut korotus on jo yhdeksäs sen jälkeen, kun valmistevero otettiin käyttöön vuonna 2011. Uudistus kasvattaa kotimaisen virvoitusjuoma-alan verotaakkaa pelkästään valmisteverojen osalta 324 miljoonaan euroon vuodessa.

”On kohtuutonta, että päättäjien huono taloudenpito maksatetaan kansalaisilla juomien verotuksen muodossa. Jo valmisteluvaiheessa myönnettiin, ettei vero ole terveysperusteinen, vaan sillä pyritään paikkaamaan valtiontalouden alijäämää. Päättäjien motto tuntuu olleen: jos suomalainen juo vettä pullosta, suomalaisen on maksettava siitä veroa”, Pipinen puuskahtaa.

Panimo- ja virvoitusjuoma-ala on merkittävä työllistäjä, joka tarjoaa suoraan työtä 3 800 hengelle ja välillisesti jopa 25 000 suomalaiselle. Jatkuvat veronkiristykset heikentävät alan investointikykyä ja kannustavat kuluttajia ostoksille muihin EU-maihin.

“Yhden teollisuudenalan rankaiseminen kapea-alaisella verolla ei kannusta työllistämään tai investoimaan Suomeen. Päinvastoin hallitus avittaa päätöksillään naapurimaiden elinkeinoja ja ohjaa veroeurot ulkomaille”, Pipinen huomauttaa.

Näin suosikkijuomasi hinta muuttuu (valmistevero):