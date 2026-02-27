Virvoitusjuomaveron korotus iskee kuluttajan kukkaroon – vesi ja sokerittomat juomat kallistuvat entisestään

31.3.2026 14:59:14 EEST | Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto r.y. | Uutinen

Jaa

Hallituksen päättämä virvoitusjuomaveron uudistus ja korotukset astuvat tänään voimaan. Uusi kuusiportainen veromalli nostaa lähes kaikkien juomien hintoja. Myös vesien ja sokerittomien virvoitusjuomien valmistevero nousee.

Suomalaiset kuluttavat vuosittain lähes 340 miljoonaa litraa virvoitusjuomia. Ala on jo nyt tiukasti verotettu. Juomista kannetaan yhtä Euroopan korkeimmista arvonlisäveroista, ja pelkistä pullojen ja tölkkien panttimaksuista valtio kerää vuosittain 70 miljoonaa euroa arvonlisäveroa.

Nyt voimaan tullut korotus on jo yhdeksäs sen jälkeen, kun valmistevero otettiin käyttöön vuonna 2011. Uudistus kasvattaa kotimaisen virvoitusjuoma-alan verotaakkaa pelkästään valmisteverojen osalta 324 miljoonaan euroon vuodessa.

”On kohtuutonta, että päättäjien huono taloudenpito maksatetaan kansalaisilla juomien verotuksen muodossa. Jo valmisteluvaiheessa myönnettiin, ettei vero ole terveysperusteinen, vaan sillä pyritään paikkaamaan valtiontalouden alijäämää. Päättäjien motto tuntuu olleen: jos suomalainen juo vettä pullosta, suomalaisen on maksettava siitä veroa”, Pipinen puuskahtaa.

Panimo- ja virvoitusjuoma-ala on merkittävä työllistäjä, joka tarjoaa suoraan työtä 3 800 hengelle ja välillisesti jopa 25 000 suomalaiselle. Jatkuvat veronkiristykset heikentävät alan investointikykyä ja kannustavat kuluttajia ostoksille muihin EU-maihin.

“Yhden teollisuudenalan rankaiseminen kapea-alaisella verolla ei kannusta työllistämään tai investoimaan Suomeen. Päinvastoin hallitus avittaa päätöksillään naapurimaiden elinkeinoja ja ohjaa veroeurot ulkomaille”, Pipinen huomauttaa.

Näin suosikkijuomasi hinta muuttuu (valmistevero):

  • Vichy 13 -> 20 c/l
  • Pullotettu lähdevesi 13 -> 20 senttiä litralta
  • Appelsiinilimonadi 32 -> 59 senttiä litralta
  • Energiajuoma, sokeriton 13 -> 20 senttiä litralta
  • Kupliva mehujuoma 32 -> 43 senttiä litralta
  • Kolajuoma, sokeriton 13 -> 20 senttiä litralta

Avainsanat

panimoteollisuuspanimoliittopanimo- ja virvoitusjuomateollisuusliittovirvoitusjuomavirvoitusjuomavero

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Panimoliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen
Panimoliiton toimitusjohtaja Lasse Pipinen
Mikko Mäntyniemi
Lataa

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry on olutta, siideriä ja long drink -juomia sekä virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä valmistavan kotimaisen elinkeinon edunvalvoja. Liitto edustaa yhtä maamme vanhimmista teollisuudenaloista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Alkoholittoman oluen suosio on edelleen nousussa – Panimo ja virvoitusjuomateollisuuden vuosi 202516.1.2026 08:15:00 EET | Tiedote

Alkoholittoman oluen suosio on edelleen nousussa – Panimo ja virvoitusjuomateollisuuden vuosi 202516.1.2026 08:15:00 EET | Tiedote

Vuosi 2025 oli panimoalan tuotteiden kysynnän osalta kasvun pysäyttänyt vuosi. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton jäsenyritysten tuotteita myytiin yhteensä 846,1 miljoonaa litraa, mikä on lähes sama määrä kuin edellisvuonna (+0,045 %). Sen sijaan lainsäätäjä on pitänyt huolen siitä, että ala on vuonna 2026 turbulentimpi. Verot nousevat, alkoholilainsäädäntöä ollaan muuttamassa ja matkustajatuonti sekä verkkotilaukset ulkomailta kasvavat. Vuoden 2025 aikana juomakategorioiden väillä tapahtui muutoksia. Suurin voittaja oli alkoholiton olut, jonka myynti kasvoi peräti 10 prosenttia. (v.2025 9,3 milj.l) Suurin häviäjä oli alkoholillinen olut, jonka myynti laski 322,8 miljoonasta litrasta 313,4 miljoonaan litraan. Virvoitusjuomien ja vesien kysyntä jatkoi maltillista kasvuaan. Kehitys heijastelee laajempaa eurooppalaista trendiä, jossa kuluttajat suosivat yhä useammin alkoholittomia vaihtoehtoja.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
