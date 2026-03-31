SDP lähtee mukaan välikysymykseen köyhyydestä

31.3.2026 15:14:47 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä lähtee mukaan valmistelemaan Vasemmistoliiton välikysymystä köyhyydestä.

Kuva: Flander/SDP
- Välikysymyksen aihe on tärkeä. Olemme huolissamme lisääntyvästä eriarvoisuudesta ja ihmisten toimeentulovaikeuksista. Pieni- ja keskituloiset suomalaiset elävät tällä hetkellä ennätyksellisen vaikeaa aikaa hintojen ja kustannusten noustessa. Suomalaista kriisinkestävyyttä on se, että vaikeinakin aikoina kaikki kansalaiset pidetään mukana, toteaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Suomen ennätyksellisen paha työttömyystilanne vaikeuttaa merkittävästi ihmisten mahdollisuuksia pärjätä arjessa. Orpon ja Purran oikeistohallitus on epäonnistunut työttömyyden hoidossa ja tämä näkyy niin pitkäaikaistyöttömyyden kasvuna kuin nuorten vaikeana tilanteena. Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan nuorten ykköshuoli on huoli omasta työllistymisestä.

- Keinoja tilanteen helpottamiseksi olisi. SDP on esimerkiksi esittänyt suhdanteisiin reagoivia suojaosia työttömyysturvaan ja asumistukeen sekä korotettua matkakuluvähennystä helpottamaan pienipalkkaisten työntekijöiden tilannetta kasvavissa työmatkakustannuksissa, Tuppurainen sanoo.

On selvää, että hallitus ei ole ollut tehtäviensä tasalla, mitä tulee suomalaisten arjen turvaamiseen. Esimerkiksi suurimmat veronalennukset hallitus on kohdistanut suurituloisille samalla kun pieni- ja keskituloisille on riittänyt vain murusia. Lisäksi hallitus on yhä aikeissa tuoda eduskuntaan tehottoman ja kalliin yhteisöveronalennuksensa.

- Tilanteessa, jossa hallitus yhä vain jatkaa pieni- ja keskituloisten suomalaisten arkea kurjistavaa politiikkaa, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on mukana valmistelemassa välikysymystä. Lopullisen päätöksen välikysymykseen yhtymisestä teemme, kun välikysymyksen teksti on valmistunut.

Tytti Tuppurainen, Eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja

Sote-valiokunnan oppositio: Hallituksen poliisilakiesitys tulee laittaa uuteen valmisteluun sote-alan osalta
31.3.2026 11:40:37 EEST | Tiedote

Perjantaina 27.3. sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli poliisilakia koskevaa lausuntoa, jonka valiokunta antaa hallintovaliokunnalle. Oppositio esitti valiokunnassa, että tiedonluovutus tulisi sallia ainoastaan sote-toimintayksiköissä tapahtuneiden rikosten osalta, henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa sekä kadonneiden henkilöiden etsinnässä silloin, kun heidän arvioidaan olevan vaarassa. Valiokunnan oppositio on ollut huolissaan, miten pitkälle poliisille annetaan oikeus saada potilastietoja sosiaali- ja terveydenhuollosta, mikä herättää vakava huolta yksityisyydensuojasta. Oppositio vaati, että valiokunta tilaa uuden vastineen, jossa säännökset muotoillaan näiden tarkkarajaisten tilanteiden mukaisesti. Valiokunta kuitenkin päätti äänin 8–6 pyytää vastineen laajasti koko esityksestä.

