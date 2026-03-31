SDP lähtee mukaan välikysymykseen köyhyydestä

- Välikysymyksen aihe on tärkeä. Olemme huolissamme lisääntyvästä eriarvoisuudesta ja ihmisten toimeentulovaikeuksista. Pieni- ja keskituloiset suomalaiset elävät tällä hetkellä ennätyksellisen vaikeaa aikaa hintojen ja kustannusten noustessa. Suomalaista kriisinkestävyyttä on se, että vaikeinakin aikoina kaikki kansalaiset pidetään mukana, toteaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.

Suomen ennätyksellisen paha työttömyystilanne vaikeuttaa merkittävästi ihmisten mahdollisuuksia pärjätä arjessa. Orpon ja Purran oikeistohallitus on epäonnistunut työttömyyden hoidossa ja tämä näkyy niin pitkäaikaistyöttömyyden kasvuna kuin nuorten vaikeana tilanteena. Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan nuorten ykköshuoli on huoli omasta työllistymisestä.

- Keinoja tilanteen helpottamiseksi olisi. SDP on esimerkiksi esittänyt suhdanteisiin reagoivia suojaosia työttömyysturvaan ja asumistukeen sekä korotettua matkakuluvähennystä helpottamaan pienipalkkaisten työntekijöiden tilannetta kasvavissa työmatkakustannuksissa, Tuppurainen sanoo.

On selvää, että hallitus ei ole ollut tehtäviensä tasalla, mitä tulee suomalaisten arjen turvaamiseen. Esimerkiksi suurimmat veronalennukset hallitus on kohdistanut suurituloisille samalla kun pieni- ja keskituloisille on riittänyt vain murusia. Lisäksi hallitus on yhä aikeissa tuoda eduskuntaan tehottoman ja kalliin yhteisöveronalennuksensa.

- Tilanteessa, jossa hallitus yhä vain jatkaa pieni- ja keskituloisten suomalaisten arkea kurjistavaa politiikkaa, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on mukana valmistelemassa välikysymystä. Lopullisen päätöksen välikysymykseen yhtymisestä teemme, kun välikysymyksen teksti on valmistunut.