SDP lähtee mukaan välikysymykseen köyhyydestä
31.3.2026 15:14:47 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä lähtee mukaan valmistelemaan Vasemmistoliiton välikysymystä köyhyydestä.
- Välikysymyksen aihe on tärkeä. Olemme huolissamme lisääntyvästä eriarvoisuudesta ja ihmisten toimeentulovaikeuksista. Pieni- ja keskituloiset suomalaiset elävät tällä hetkellä ennätyksellisen vaikeaa aikaa hintojen ja kustannusten noustessa. Suomalaista kriisinkestävyyttä on se, että vaikeinakin aikoina kaikki kansalaiset pidetään mukana, toteaa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Suomen ennätyksellisen paha työttömyystilanne vaikeuttaa merkittävästi ihmisten mahdollisuuksia pärjätä arjessa. Orpon ja Purran oikeistohallitus on epäonnistunut työttömyyden hoidossa ja tämä näkyy niin pitkäaikaistyöttömyyden kasvuna kuin nuorten vaikeana tilanteena. Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan nuorten ykköshuoli on huoli omasta työllistymisestä.
- Keinoja tilanteen helpottamiseksi olisi. SDP on esimerkiksi esittänyt suhdanteisiin reagoivia suojaosia työttömyysturvaan ja asumistukeen sekä korotettua matkakuluvähennystä helpottamaan pienipalkkaisten työntekijöiden tilannetta kasvavissa työmatkakustannuksissa, Tuppurainen sanoo.
On selvää, että hallitus ei ole ollut tehtäviensä tasalla, mitä tulee suomalaisten arjen turvaamiseen. Esimerkiksi suurimmat veronalennukset hallitus on kohdistanut suurituloisille samalla kun pieni- ja keskituloisille on riittänyt vain murusia. Lisäksi hallitus on yhä aikeissa tuoda eduskuntaan tehottoman ja kalliin yhteisöveronalennuksensa.
- Tilanteessa, jossa hallitus yhä vain jatkaa pieni- ja keskituloisten suomalaisten arkea kurjistavaa politiikkaa, Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on mukana valmistelemassa välikysymystä. Lopullisen päätöksen välikysymykseen yhtymisestä teemme, kun välikysymyksen teksti on valmistunut.
Yhteyshenkilöt
Tytti TuppurainenEduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustajaPuh:09 432 3186
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Sote-valiokunnan oppositio: Hallituksen poliisilakiesitys tulee laittaa uuteen valmisteluun sote-alan osalta31.3.2026 11:40:37 EEST | Tiedote
Perjantaina 27.3. sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli poliisilakia koskevaa lausuntoa, jonka valiokunta antaa hallintovaliokunnalle. Oppositio esitti valiokunnassa, että tiedonluovutus tulisi sallia ainoastaan sote-toimintayksiköissä tapahtuneiden rikosten osalta, henkeä tai terveyttä uhkaavissa tilanteissa sekä kadonneiden henkilöiden etsinnässä silloin, kun heidän arvioidaan olevan vaarassa. Valiokunnan oppositio on ollut huolissaan, miten pitkälle poliisille annetaan oikeus saada potilastietoja sosiaali- ja terveydenhuollosta, mikä herättää vakava huolta yksityisyydensuojasta. Oppositio vaati, että valiokunta tilaa uuden vastineen, jossa säännökset muotoillaan näiden tarkkarajaisten tilanteiden mukaisesti. Valiokunta kuitenkin päätti äänin 8–6 pyytää vastineen laajasti koko esityksestä.
SDP:n Niina Malm: Palkkavarkaus ei ole poikkeus vaan arkea – lisien maksamatta jättäminen on varkautta31.3.2026 10:56:10 EEST | Tiedote
SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm sanoo, että palkkavarkaus on Suomessa laajempi ongelma kuin julkisuudessa tunnistetaan. Malmin mukaan kyse ei ole vain räikeistä rikoksista, vaan myös arkipäiväisestä alipalkkauksesta ja maksamattomista lisistä. Hän kommentoi asiaa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö:n vaalitavoitteiden julkaisun yhteydessä.
Kirjallinen kysymys Timo Harakalta ja Ville Skinnarilta: Miten hallitus reagoi Yhdysvaltain lähetystön levittämään väärään tietoon?30.3.2026 15:19:11 EEST | Tiedote
Yhdysvaltain suurlähetystö on poikkeuksellisella tavalla kyseenalaistanut Suomen oikeusjärjestelmän arvostelemalla Korkeimman oikeuden Päivi Räsäselle antamaa tuomiota. Lähetystö levittää tuomiosta disinformaatiota Yhdysvaltoihin. Miten hallitus reagoi Suomen mainetta vahingoittavaan toimintaan?
SDP:n Timo Suhonen ehdolle eduskuntavaaleihin29.3.2026 17:57:04 EEST | Tiedote
Varkauden Sosialidemokraatit asettivat kansanedustaja Timo Suhosen ehdolle eduskuntavaaleihin 2027. Savo-Karjalan Sosialidemokraatit päättävät ehdokkaista tulevana syksynä.
SDP:n Laine-Nousimaa: Sote-järjestöiltä leikkaaminen on sotesta leikkaamista29.3.2026 15:08:10 EEST | Tiedote
Suomalaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt tukevat julkisen sektorin tekemää työtä, ja näiden toiminta tuo myös merkittäviä säästöjä julkiseen talouteen. Mikäli ministeri Rydmanin uhkaus lisäleikkauksista järjestöille toteutuu, ovat useat palvelut vaarassa typistyä tai kadota tyystin, SDP:n kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa muistuttaa.
