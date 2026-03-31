Terveysasemia palvelupisteiksi huhtikuussa – samat numerot palvelevat
31.3.2026 15:45:44 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue jatkaa palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa suunnitellusti huhtikuussa. Konneveden ja Kuoreveden sosiaali- ja terveysasemat muuttuvat sosiaali- ja terveyspalvelupisteiksi 7.4. ja Pihtiputaan sosiaali- ja terveysasemasta tulee sosiaali- ja terveyspalvelupiste 20.4. Kannonkosken palvelupiste palvelee paloaseman tiloissa 13.4. alkaen.
Hoitoon hakeudutaan tuttuun tapaan
Asiakkaat hakeutuvat hoitoon jatkossakin tuttujen puhelinnumeroiden kautta. Puhelinnumerot eivät muutu, ja niiden kautta asiakkaat ohjataan aina heidän tilanteensa mukaan sopivimpaan hoitopaikkaan.
Konneveden, Pihtiputaan ja Kuoreveden sosiaali- ja terveyspalvelupisteissä tarjottaviin palveluihin voi tutustua alla olevista asiakastiedotteista:
Oheiset asiakastiedotteet löytyvät myös kunkin toimipisteen verkkosivuilta.
Terveysasemien asiakkuudet siirtyvät muutoksen myötä Konnevedeltä Laukaan sosiaali- ja terveysasemalle, Kuorevedeltä Jämsän sosiaali- ja terveyskeskukseen ja Pihtiputaalta Viitasaaren sosiaali- ja terveyskeskukseen, joissa palvelee muun muassa päiväaikainen kiirevastaanotto.
Tavoitteena sujuvammat palvelut ja hoidon jatkuvuus
Uudistus on osa Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston 9.12.2025 tekemää palveluverkkopäätöstä, joka toimeenpannaan Keski-Suomen hyvinvointialueella tämän vuoden aikana vaiheittain. Palvelujen sijainti tai toteutustapa voivat muuttua, palvelut ja asukkaiden tarvitsema hoito turvataan nyt ja jatkossa.
-Tämän vuoden aikana yhdessä palveluverkkouudistuksen kanssa viedään eteenpäin myös omahoitaja-omalääkärimallia, jonka avulla turvataan entistä paremmin alueemme asukkaiden hoidon jatkuvuus saman tutun ammattilaisen kanssa, toteavat Terveydenhuollon vastuualueen johtaja Titta Frantsila ja avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl.
Palveluverkkoon liittyvät verkkosivut
Palveluverkon toimeenpanoon liittyen järjestettävät asukas- ja kumppanuustilaisuudet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/palveluverkko. Asukastilaisuuksia on täydennetty Pihtiputaan asukastilaisuudella, joka järjestetään 19.5. kello 17–19 Pihtipudas salissa.
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Titta Frantsila, Terveydenhuollon vastuualueen johtaja, puh. 040 139 6261, titta.frantsila@hyvaks.fi
Anne Pihl, Avoterveydenhuollon palvelujohtaja, puh. 050 5919008, anne.pihl@hyvaks.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Tuija Melville, puh. 040 779 7071, tuija.melville@hyvaks.fi
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Hyvinvointialueen aikuissosiaalityön ja vammaissosiaalityön toiminnot muuttavat Jämsässä 1.4.31.3.2026 15:01:31 EEST | Tiedote
Aikuissosiaalityön ja vammaissosiaalityön toiminnot Jämsässä osoitteesta Kelhäkatu 3 muuttavat 1.4.2026 osoitteeseen Keskuskatu 17.
Liikkumisen tuen myöntämistä tarkastellaan jatkossa ensin ensisijaisen lain mukaan – palveluita haetaan entiseen tapaan31.3.2026 12:24:28 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella liikkumisen tukea myönnettäessä arvioidaan asiakkaan palvelutarvetta 1.4. alkaen ensin ensisijaisen eli sosiaalihuoltolain mukaan. Jos sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole asiakkaalle riittäviä, voidaan liikkumisen tukea myöntää vammaispalvelulain eli erityislain nojalla. Asiakkaat hakevat liikkumisen tukea eli kuljetuspalveluita entiseen tapaan hakulomakkeilla. Muutos koskettaa erityisesti uusia asiakkaita, mutta asiakkaalle soveltuva liikkumisen tuki arvioidaan aina palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.
Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelee yhdessä numerossa 1.4. alkaen30.3.2026 14:15:40 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelvat 1.4.2026 alkaen yhdessä palvelunumerossa 014 336 5850. Käytössä on myös digipalvelut, kuten reaaliaikainen chat.
Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon integraatio vahvistaa palveluja Keski-Suomessa30.3.2026 09:37:12 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella käynnistyy 1.4.2026 merkittävä uudistus mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa, kun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio käynnistyy koko Keski-Suomen hyvinvointialueella. Integraatiolla vahvistetaan hoidontarpeen arviointia, päivystyksellisiä palveluita, ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä hoidon saatavuutta koko hyvinvointialueella.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote28.3.2026 23:46:49 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 28.3.2026 Liikennevälinepalo: Pieni, Otsontie Laukaa Rivitalon päädyssä parkkeerattuna ollut diesel käyttöinen henkilöauto syttyi tuntemattomasta syystä palamaan. Palo kehittyi nopeasti mutta asukkaiden alkusammutuksen ansiosta, paloa saatiin hillittyä. Pelastuslaitos sai palon nopeasti hallintaan ja sai estettyä palon leviämisen asuinrakennukseen. Kukaan ei loukkaantunut onnettomuudessa. Henkilöauto tuhoutui palossa lähes kokonaan. Pelastuslaitokselta oli kohteessa 2 yksikköä.
