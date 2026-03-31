Terveysasemia palvelupisteiksi huhtikuussa – samat numerot palvelevat

Hoitoon hakeudutaan tuttuun tapaan

Asiakkaat hakeutuvat hoitoon jatkossakin tuttujen puhelinnumeroiden kautta. Puhelinnumerot eivät muutu, ja niiden kautta asiakkaat ohjataan aina heidän tilanteensa mukaan sopivimpaan hoitopaikkaan.

Konneveden, Pihtiputaan ja Kuoreveden sosiaali- ja terveyspalvelupisteissä tarjottaviin palveluihin voi tutustua alla olevista asiakastiedotteista:

Oheiset asiakastiedotteet löytyvät myös kunkin toimipisteen verkkosivuilta.

Terveysasemien asiakkuudet siirtyvät muutoksen myötä Konnevedeltä Laukaan sosiaali- ja terveysasemalle, Kuorevedeltä Jämsän sosiaali- ja terveyskeskukseen ja Pihtiputaalta Viitasaaren sosiaali- ja terveyskeskukseen, joissa palvelee muun muassa päiväaikainen kiirevastaanotto.

Tavoitteena sujuvammat palvelut ja hoidon jatkuvuus

Uudistus on osa Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston 9.12.2025 tekemää palveluverkkopäätöstä, joka toimeenpannaan Keski-Suomen hyvinvointialueella tämän vuoden aikana vaiheittain. Palvelujen sijainti tai toteutustapa voivat muuttua, palvelut ja asukkaiden tarvitsema hoito turvataan nyt ja jatkossa.

-Tämän vuoden aikana yhdessä palveluverkkouudistuksen kanssa viedään eteenpäin myös omahoitaja-omalääkärimallia, jonka avulla turvataan entistä paremmin alueemme asukkaiden hoidon jatkuvuus saman tutun ammattilaisen kanssa, toteavat Terveydenhuollon vastuualueen johtaja Titta Frantsila ja avoterveydenhuollon palvelujohtaja Anne Pihl.

Palveluverkkoon liittyvät verkkosivut

Palveluverkon toimeenpanoon liittyen järjestettävät asukas- ja kumppanuustilaisuudet löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta www.hyvaks.fi/palveluverkko. Asukastilaisuuksia on täydennetty Pihtiputaan asukastilaisuudella, joka järjestetään 19.5. kello 17–19 Pihtipudas salissa.