Lähi-idän tilanne pahentaa Somalian nälkäkriisiä

Somalian hallituksen tiedoista käy ilmi, että polttoaineen hinta Mogadishussa nousi maaliskuussa 0,60 dollarista 1,50 dollariin litralta, ja monien tuontielintarvikkeiden vähittäishinnat kaksinkertaistuivat kahdessa viikossa. Myös sähkön hinnat kohosivat jyrkästi, sillä sähköntuotanto perustuu pitkälti dieselgeneraattoreihin. Kustannusten nousu tuntuu sekä kotitalouksissa että kouluissa ja sairaaloissa.

Sorgumin ja maissin hinnat, peruselintarvikkeet, jotka kuuluvat useimpien perheiden ruokavalioon, nousivat maaliskuussa vastaavasti 25 ja 33 prosenttia. Joidenkin keskeisten päivittäistavaroiden hinnat ovat Maailman ruokaohjelman mukaan nousseet Somaliassa vähintään 20 prosenttia. Maa on vahvasti riippuvainen tuontiruoasta: YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n mukaan tuontielintarvikkeet ja elintarvikeapu muodostavat yli 70 prosenttia Somalian ruokahuollosta.

Nousevat kuljetuskustannukset vähentävät myös suoraan sitä elintarvikeavun määrää, jota voidaan ostaa ja toimittaa lapsille ja perheille Somaliassa. YK:n mukaan kriittisten ravitsemustuotteiden toimitusketjuissa on jo vakavia häiriöitä, esimerkiksi lasten vakavan aliravitsemuksen hoitoon tarkoitetun ravinnon osalta.

Ruokapula pahenee ja miljoonat lapset ovat vaarassa Somaliassa

Jyrkästi nousseet hinnat pahentavat yhtä Somalian viime vuosien vakavimmista nälkäkriiseistä. Kolmen peräkkäisen epäonnistuneen sadekauden heikentämä paikallinen ruoantuotanto on ajanut tilanteen entistä vaikeammaksi, Pelastakaa Lapset varoittaa.

Jo joka kolmas somalialainen kärsii vakavasta elintarvikepulasta, ja nälän taso lähestyy vuoden 2022 huippua, jolloin maa oli nälänhädän partaalla.

Ruokaturvaa ja ravitsemusta arvioiva Integrated Food Security Phase Classification (IPC) arvioi, että vuonna 2026 akuutista aliravitsemuksesta kärsii 1,84 miljoonaa alle 5-vuotiasta lasta Somaliassa. Heistä noin 483 000 tapauksessa kyse on vakavasta akuutista aliravitsemuksesta, joka vaatii kiireellistä hoitoa.

Taudit pahentavat tilannetta entisestään. Pelastakaa Lapset on havainnut akuutin vesiripulin, koleran, tuhkarokon ja kurkkumädän puhkeamista Somalian etelä- ja keskiosissa. Nämä sairaudet kiihdyttävät pienten lasten akuuttia aliravitsemusta.

”Kun joka kolmas ihminen ei saa tarpeeksi ruokaa selviytyäkseen, kyseessä on jo kriisi. Lähi-idän konflikti vaikeuttaa nyt kaikkea. Ruoka, johon jo aiemmin oli tuskin varaa, on nyt saavuttamattomissa. Polttoaineen kustannukset vaikuttavat jokaiseen avustustyön osa-alueeseen, ja vakavasti aliravittujen lasten hengissä pitämiseen tarvittavat ravintovalmisteet ovat juuttuneet katkenneisiin toimitusketjuihin. Somalia ei kestä enää yhtään uutta takaiskua ilman katastrofaalisia seurauksia lapsille”, sanoo Pelastakaa Lasten Somalian maajohtaja Mohamud Mohamed Hassan.

Somalian YK:n koordinoiman vuoden 2026 humanitaaristen avun suunnitelman toteuttamiseen tarvitaan 852 miljoonaa dollaria. Maaliskuun lopussa tästä rahoitustarpeesta oli katettu vain 11,9 prosenttia.

Pelastakaa Lapset toimii tällä hetkellä kaikkialla Somaliassa. Osana toimintaa parannetaan perheiden ruokaturvaa ja edistetään puhtaan veden saatavuutta. Samalla vahvistetaan lasten suojelua sekä varmistetaan lasten pääsy koulutukseen.

Pelastakaa Lapset on toiminut Somaliassa vuodesta 1951 lähtien. Vuonna 2025 järjestön työ tavoitti maassa 3,4 miljoonaa ihmistä, joista 1,9 miljoonaa oli lapsia.

