Kuvan Kevät 2026 avautuu 15. toukokuuta Taideyliopiston Sörnäisten kampuksella

Kuvan Kevät 2026 kokoaa yhteen Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta valmistuvien taiteilijoiden teoksia. Vuoden 2026 näyttelyyn osallistuu 45 maisterivaiheen opiskelijaa, joiden teokset levittäytyvät Kuva/Tilaan ja muihin Mylly-rakennuksen näyttelytiloihin Taideyliopiston Sörnäisten kampuksella 15.5.–14.6.

Kuvan Keväässä ovat mukana kaikki akatemian opetusalueet: maalaus, taidegrafiikka, kuvanveisto ja tila-aikataiteet. Maisterinäyttely esittelee erilaisia työskentelytapoja ja avaa näkymiä uuden taiteilijasukupolven taiteelliseen ajatteluun.

”Useat näyttelyn taiteilijat ovat valinneet tietyn tekniikan tai ilmaisuvälineen ja tarkastelevat sen kautta esimerkiksi materiaalisuuteen liittyviä teemoja, identiteettejä, itseilmaisua tai teknologioita sekä aikamme keskeisiä kysymyksiä” sanoo vuoden 2026 näyttelyn kuraattori, lehtori Suzanne Mooney.

Valmistuvilla taiteilijoilla on takanaan vaativat opinnot korkeinta kuvataiteen koulutusta tarjoavassa yliopistossa.

”Yliopistona teemme parhaamme, jotta opiskelijoistamme kehittyy omaleimaisia ammattitaiteilijoita. He toimivat taidekentän rohkeina suunnannäyttäjinä ja ovat tietoisia sekä eri taidemuotojen perinteistä että nykytaiteen uusimmista virtauksista” sanoo Kuvataideakatemian dekaani Leevi Haapala.

Taiteilijoilla on kyky soveltaa taiteellista ajattelua aikamme haasteisiin ja erilaisten tulevaisuuksien kuvitteluun. Taide voi tuottaa sellaista tietoa ja ymmärrystä, joka jää usein totuttujen määritelmien ja kielellisten jäsennysten ulottumattomiin. Kuvan Kevät 2026 -näyttelyssä valmistuvien taiteilijoiden teokset rakentavat tällaista monimerkityksellisyydelle, ristiriidoille ja keskeneräisyydelle avointa ajattelun tilaa.

Taiteellinen ajattelu on keskiössä myös näyttelyn katalogissa, jonka sivuilla taiteilijat kertovat taiteen tekemisestä, ideoistaan, ympäröivästä elämästä ja maailmasta. Taiteilijaesittelyiden kirjoittajat ovat Kuvataideakatemian nykytaiteen historian ja teorian kandiohjelman opiskelijoita sekä Praxis-maisteriohjelman opiskelijoita.

”Kertomalla vaihtelevista menetelmistä ja luovista prosesseista pyrimme tuomaan esiin työskentelyn aikaisia seikkoja ja tarjoamaan lukijalle käsityksen taiteilijan tarkoitusperistä, vaistonvaraisuudesta ja kiinnostuksen kohteista – välähdyksen taideteosten synnystä”, sanoo Suzanne Mooney.

Kuvan Kevät 2026 -taiteilijat

Riikka Aihinen, Irini Arana, Elena Benzoni, Žan Gašperič, Alvi Hatakka, Joa Heikkinen, Erkki Huilla, Emma Huoso, Sini Ilves, Tanja Is-Selin, Kiia Karjalainen, Ville Karlsson, Josua Kerkis, Matilda Keränen, Mari-Leen Kiipli, Venla Kivelä, Otto Koskelo, Paavo Kärki, Heidi Lahtinen, Anastasiia Lapteva, Diana Luganski, Inka Mellais, Henrik Pathirane, Hanna Peräkylä, Janne Punkari, Aino Raatikainen, Maarit Rantala, Mikko Rekonen, Elisa Sakko, Mirella Salo, Hermann Sebastian Schultz, Viktor Sundman, Reeta Suvanto, Ananya Tanttu, Elmeri Terho, Aino Tillonen, Luumu Tursas, Jaakko Uljas, Olli Valkola, Iida Valmé, Emppu Veinola, eva volmerson, Sofia Vuorenmaa, Anne Yli-Ikkelä, Sölvi Steinn Þórhallsson

Kuvan Kevät 2026 -näyttelyjulkaisu

Taitelijatekstit ovat Kuvataideakatemian nykytaiteen historian ja teorian kandidaattiohjelman sekä Praxis-maisteriohjelman opiskelijoiden kirjoittamia. Toimittajat Isa Lumme ja Telma Pietiäinen. Painettu julkaisu on jaossa näyttelytilassa. Julkaisuun voi tutustua myös Taideyliopiston sähköisessä Taju-julkaisuarkistossa.

Kuvan Kevät – Taideyliopiston Kuvataideakatemian maisterinäyttely 15.5.–14.6.2026

Kuva/Tila sekä muita tiloja Myllyssä, Sörnäisten rantatie 19, 00530 Helsinki. Avoinna tiistaista sunnuntaihin klo 11–18. Vapaa pääsy.

Näyttelyn avajaiset keskiviikkona 13.5. klo 17–21 Myllyssä.

