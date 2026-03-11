Aikalisä Helsingin tuntijakouudistukseen, jaosto päätti suomen kielen tuntien lisäämisessä

Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa käsittelyssä ollut Helsingin peruskoulujen yhtenäinen tuntijakouudistus siirtyy päätettäväksi myöhemmin syksyllä. Tuntijakoon tehtiin muutoksia vain äidinkielen oppituntien lisäyksien osalta, laajempi yhtenäinen tuntijako tulee uuteen päätöksentekoon vuoden 2027 talousarvion ja kielistrategian käsittelyjen jälkeen.

“Tuntijaon käsittelyssä on käynyt selväksi että kyseessä on laaja kokonaisuus, jonka vaikutuksista Helsingin eri kouluihin sekä kielten ja taito- ja taideaineiden opetukseen haluttiin vielä saada tarkempaa tietoa. Lisäksi muutoksilla on taloudellisia vaikutuksia, jotka tulee ottaa huomioon Helsingin vuoden 2027 budjetissa. Aikalisä oli sekä päätöksentekijöiden että viranhaltijoiden yhteinen tahtotila”, kommentoi kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari Shawn Huff.



“Me haluamme Helsingissä vahvistaa lasten ja nuorten kielten osaamista. Helsingissä on valmisteilla kielistrategia kielitaidon vahvistamiseksi, ja näimme järkeväksi etenemisjärjestykseksi, että kielistrategian linjat on päätetty ensin, jotta tiedämme millainen tuntijako vahvistaa parhaiten kielten opiskelua. Ilahduttavasti taito- ja taideaineiden osalta esityksessä oli jo vahvistettu käsityön opetusta lisätunneilla, myös taito- ja taideaineiden osalta pohdinta jatkuu edelleen”, Huff jatkaa.

Jaosto päätti tänään kokouksessaan tuntijakoa käsitellessään äidinkielen ja kirjallisuuden lisätuntien kohdentumisesta vuosiluokille 3, 5 ja 6. Lisätunnit astuvat voimaan 1.8.2026 alkaen. Helsingin strategiassa päätettiin lisätä äidinkielen tunteja peruskouluun yhteensä kaksi vuosiviikkotuntia lukutaidon ja perustaitojen vahvistamiseksi.

“Helsingin strategiassa on linjattu perustaitojen ja lasten luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseksi jotta heikentyneitä oppimistuloksia saadaan käännettyä valoisampaan suuntaan. Tavoitteena on, että uudet äidinkielen tunnit samoin kuin lukemisen vahvistaminen kouluissa vahvistavat oppimistuloksiamme”, Huff kertoo.





