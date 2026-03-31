Vuoden 2025 tilinpäätös aluehallituksessa

Toimintakulujen kasvu taittui ja vuoden 2025 toimintakulut olivat 0,6 prosenttia pienemmät kuin vuoden 2024 toimintakulut. Vuoden 2025 tulos oli 89 miljoonaa euroa edellisvuoden tulosta ja 27,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi.

Vuoden 2025 talousarvioon sisältyi yhteensä 50,3 miljoonan euron toimenpidekokonaisuus talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Sopeuttamistoimenpiteiden toteuma oli yhteensä 49,7 miljoonaa euroa eli ne toteutuivat 99 prosenttisesti. Talousarvioon sisältyneiden toimenpiteiden lisäksi toteutettiin noin 9 miljoonan euron lisäsäästöjä. Kokonaisuudessaan sopeutustoimilla saavutettiin yli 60 miljoonan euron vaikutukset vuonna 2025.

Aluevaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 5.5.

Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätös ennakkotietojen mukainen

Aluehallitus hyväksyi johtajasopimuksen

Aluehallitus hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorelan johtajasopimuksen ja valtuutti aluehallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen hyvinvointialueen puolesta, kun aluevaltuuston valintapäätös on saanut lainvoiman.

Aluevaltuusto valitsi 17.2. Piia Vuorelan Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaksi kuuden vuoden määräajaksi. Aluevaltuuston valintapäätös on tulossa lainvoimaiseksi 8.4.

Hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä hyvinvointialuelain mukaisesti johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksella tavoitellaan johtamisen toimivallan jaon, erityisesti poliittisen ja viranhaltijajohdon välisen työnjaon selkeyttä, johtamistyön tavoitteiden asettamisen ja arvioinnin helpottamista sekä strategisen johtamisen vahvistamista.

Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus aluehallituksen käsittelyssä

Arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja suositukset

Aluehallitus merkitsi arviointiryhmän 19.3. kokouksen toimenpide-ehdotukset ja suositukset tiedoksi ja lähetti asian edelleen aluevaltuustolle käsittelyyn. Arviointiryhmä käsitteli kokouksessaan terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista annettujen toimenpide-ehdotusten etenemistä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Arviointiryhmä tarkensi ja antoi aiempaa vahvempana viime syksynä annettuja erikoissairaanhoitoa ja TKKI-toimintaa koskevia toimenpide-ehdotuksia.

Arviointiryhmä antoi sosiaalipalveluja koskevan suosituksen, että alueella jatketaan uudistamis- ja toiminnan tehostamistoimia aiempaa nopeammalla aikajänteellä ja että palvelujen vaikuttavuuden seuranta otettaisiin käyttöön läpäisyperiaatteella myös ehkäisevien palvelujen osalta. Lisäksi arviointiryhmä suosittelee, että hyvinvointialue edelleen tavoittelee sosiaalihuollossa YTA-yhteistyön lisäämistä, kuten esimerkiksi hankinnoissa, palveluiden järjestämisessä ja vaativan sosiaalihuollon asiantuntijakonsultoinnissa.

Arviointiryhmä tarkensi erikoissairaanhoitoa koskevia toimenpide-ehdotuksia

Aluehallitus täydensi hankintasuunnitelmaa

Aluehallitus päätti täydentää hankintasuunnitelmaa. Täydennykset johtuvat muun muassa hankintakokonaisuuksien hankintalain mukaisesta kilpailutustarpeesta sopimuskausien vaihtuessa tai hankinnan kynnysarvojen ylittyessä.

Muita asioita

Aluehallitus päätti lähettää aluevaltuustolle vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koskee alalta poissa olevien hoitajien paluun edistämistä täydennyskoulutukseen panostamalla. Vastauksesta valtuustoaloitteeseen ilmenee, että välitön työvoimapula hoidon ja hoivan ammateissa on tällä hetkellä helpottanut. Aloitteessa esitetty malli on kuitenkin erinomainen työkalu strategiseen varautumiseen. Luomalla selkeän ja houkuttelevan polun takaisin hoitotyöhön hyvinvointialue varmistaa, että Keski-Suomen hyvinvointialue on ensisijainen valinta lähihoitajille ja sairaanhoitajille silloin, kun he harkitsevat paluuta merkitykselliseen työhön koulutustaan vastaavalla alalla. Aloitteen kehittämisideat otetaan huomioon laadittaessa henkilöstöohjelmaa vuosille 2026-2030.

Aluehallitus päätti lakkauttaa yhden sosiaalityöntekijän viran päättymään 1.4.2026, perustaa kaksi sosiaaliohjaajan virkaa 1.4.2026 alkaen ja perustaa asiakasohjaajan viran 1.5.2026 alkaen.

Aluehallitus merkitsi sisäisen tarkastuksen vuosikatsauksen 2025 tiedoksi.

Aluehallitus merkitsi kaupintavarastojen hallinnointiprosessin tarkastusta koskevan tarkastuskertomuksen tiedoksi.

