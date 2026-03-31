Vuoden 2025 tilinpäätös aluehallituksessa
31.3.2026 18:02:52 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Aluehallitus päätti kokouksessaan 31.3. hyväksyä ja allekirjoittaa Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätöksen vuodelta 2025. Tilinpäätös on ennakkotietojen mukainen. Tilinpäätöksen mukaan alijäämää kertyi 52,8 miljoonaa euroa.
Toimintakulujen kasvu taittui ja vuoden 2025 toimintakulut olivat 0,6 prosenttia pienemmät kuin vuoden 2024 toimintakulut. Vuoden 2025 tulos oli 89 miljoonaa euroa edellisvuoden tulosta ja 27,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi.
Vuoden 2025 talousarvioon sisältyi yhteensä 50,3 miljoonan euron toimenpidekokonaisuus talouden tasapainottamistoimenpiteistä. Sopeuttamistoimenpiteiden toteuma oli yhteensä 49,7 miljoonaa euroa eli ne toteutuivat 99 prosenttisesti. Talousarvioon sisältyneiden toimenpiteiden lisäksi toteutettiin noin 9 miljoonan euron lisäsäästöjä. Kokonaisuudessaan sopeutustoimilla saavutettiin yli 60 miljoonan euron vaikutukset vuonna 2025.
Aluevaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kokouksessaan 5.5.
Lue lisää:
Keski-Suomen hyvinvointialueen tilinpäätös ennakkotietojen mukainen
https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-tilinpaatos-ennakkotietojen-mukainen
Aluehallitus hyväksyi johtajasopimuksen
Aluehallitus hyväksyi Keski-Suomen hyvinvointialuejohtaja Piia Vuorelan johtajasopimuksen ja valtuutti aluehallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen hyvinvointialueen puolesta, kun aluevaltuuston valintapäätös on saanut lainvoiman.
Aluevaltuusto valitsi 17.2. Piia Vuorelan Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaksi kuuden vuoden määräajaksi. Aluevaltuuston valintapäätös on tulossa lainvoimaiseksi 8.4.
Hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä hyvinvointialuelain mukaisesti johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksella tavoitellaan johtamisen toimivallan jaon, erityisesti poliittisen ja viranhaltijajohdon välisen työnjaon selkeyttä, johtamistyön tavoitteiden asettamisen ja arvioinnin helpottamista sekä strategisen johtamisen vahvistamista.
Lue lisää:
Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus aluehallituksen käsittelyssä
https://www.hyvaks.fi/uutiset/hyvinvointialuejohtajan-johtajasopimus-aluehallituksen-kasittelyssa
Arviointiryhmän toimenpide-ehdotukset ja suositukset
Aluehallitus merkitsi arviointiryhmän 19.3. kokouksen toimenpide-ehdotukset ja suositukset tiedoksi ja lähetti asian edelleen aluevaltuustolle käsittelyyn. Arviointiryhmä käsitteli kokouksessaan terveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista annettujen toimenpide-ehdotusten etenemistä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Arviointiryhmä tarkensi ja antoi aiempaa vahvempana viime syksynä annettuja erikoissairaanhoitoa ja TKKI-toimintaa koskevia toimenpide-ehdotuksia.
Arviointiryhmä antoi sosiaalipalveluja koskevan suosituksen, että alueella jatketaan uudistamis- ja toiminnan tehostamistoimia aiempaa nopeammalla aikajänteellä ja että palvelujen vaikuttavuuden seuranta otettaisiin käyttöön läpäisyperiaatteella myös ehkäisevien palvelujen osalta. Lisäksi arviointiryhmä suosittelee, että hyvinvointialue edelleen tavoittelee sosiaalihuollossa YTA-yhteistyön lisäämistä, kuten esimerkiksi hankinnoissa, palveluiden järjestämisessä ja vaativan sosiaalihuollon asiantuntijakonsultoinnissa.
Lue lisää:
Arviointiryhmä tarkensi erikoissairaanhoitoa koskevia toimenpide-ehdotuksia
https://www.hyvaks.fi/uutiset/arviointiryhma-tarkensi-erikoissairaanhoitoa-koskevia-toimenpide-ehdotuksia
Aluehallitus täydensi hankintasuunnitelmaa
Aluehallitus päätti täydentää hankintasuunnitelmaa. Täydennykset johtuvat muun muassa hankintakokonaisuuksien hankintalain mukaisesta kilpailutustarpeesta sopimuskausien vaihtuessa tai hankinnan kynnysarvojen ylittyessä.
Muita asioita
Aluehallitus päätti lähettää aluevaltuustolle vastauksen valtuustoaloitteeseen, joka koskee alalta poissa olevien hoitajien paluun edistämistä täydennyskoulutukseen panostamalla. Vastauksesta valtuustoaloitteeseen ilmenee, että välitön työvoimapula hoidon ja hoivan ammateissa on tällä hetkellä helpottanut. Aloitteessa esitetty malli on kuitenkin erinomainen työkalu strategiseen varautumiseen. Luomalla selkeän ja houkuttelevan polun takaisin hoitotyöhön hyvinvointialue varmistaa, että Keski-Suomen hyvinvointialue on ensisijainen valinta lähihoitajille ja sairaanhoitajille silloin, kun he harkitsevat paluuta merkitykselliseen työhön koulutustaan vastaavalla alalla. Aloitteen kehittämisideat otetaan huomioon laadittaessa henkilöstöohjelmaa vuosille 2026-2030.
Aluehallitus päätti lakkauttaa yhden sosiaalityöntekijän viran päättymään 1.4.2026, perustaa kaksi sosiaaliohjaajan virkaa 1.4.2026 alkaen ja perustaa asiakasohjaajan viran 1.5.2026 alkaen.
Aluehallitus merkitsi sisäisen tarkastuksen vuosikatsauksen 2025 tiedoksi.
Aluehallitus merkitsi kaupintavarastojen hallinnointiprosessin tarkastusta koskevan tarkastuskertomuksen tiedoksi.
Esityslista ja pöytäkirja
Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen löytyy osoitteessa www.hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026327 ).
Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jani Ylälehto, aluehallituksen puheenjohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue, Puh: 0400 922 636, jani.ylalehto@hyvaks.fi
Kati Kallimo, mvt. hyvinvointialuejohtaja
Keski-Suomen hyvinvointialue
Tero Manninen, Viestintäjohtaja, Viestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue, YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Terveysasemia palvelupisteiksi huhtikuussa – samat numerot palvelevat31.3.2026 15:45:44 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue jatkaa palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa suunnitellusti huhtikuussa. Konneveden ja Kuoreveden sosiaali- ja terveysasemat muuttuvat sosiaali- ja terveyspalvelupisteiksi 7.4. ja Pihtiputaan sosiaali- ja terveysasemasta tulee sosiaali- ja terveyspalvelupiste 20.4. Kannonkosken palvelupiste palvelee paloaseman tiloissa 13.4. alkaen.
Hyvinvointialueen aikuissosiaalityön ja vammaissosiaalityön toiminnot muuttavat Jämsässä 1.4.31.3.2026 15:01:31 EEST | Tiedote
Aikuissosiaalityön ja vammaissosiaalityön toiminnot Jämsässä osoitteesta Kelhäkatu 3 muuttavat 1.4.2026 osoitteeseen Keskuskatu 17.
Liikkumisen tuen myöntämistä tarkastellaan jatkossa ensin ensisijaisen lain mukaan – palveluita haetaan entiseen tapaan31.3.2026 12:24:28 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella liikkumisen tukea myönnettäessä arvioidaan asiakkaan palvelutarvetta 1.4. alkaen ensin ensisijaisen eli sosiaalihuoltolain mukaan. Jos sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole asiakkaalle riittäviä, voidaan liikkumisen tukea myöntää vammaispalvelulain eli erityislain nojalla. Asiakkaat hakevat liikkumisen tukea eli kuljetuspalveluita entiseen tapaan hakulomakkeilla. Muutos koskettaa erityisesti uusia asiakkaita, mutta asiakkaalle soveltuva liikkumisen tuki arvioidaan aina palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä.
Perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelee yhdessä numerossa 1.4. alkaen30.3.2026 14:15:40 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen perheiden, nuorten ja aikuisten ohjaus ja neuvonta palvelvat 1.4.2026 alkaen yhdessä palvelunumerossa 014 336 5850. Käytössä on myös digipalvelut, kuten reaaliaikainen chat.
Perusterveydenhuollon mielenterveys- ja riippuvuuspalveluiden ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon integraatio vahvistaa palveluja Keski-Suomessa30.3.2026 09:37:12 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueella käynnistyy 1.4.2026 merkittävä uudistus mielenterveys- ja riippuvuuspalveluissa, kun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatio käynnistyy koko Keski-Suomen hyvinvointialueella. Integraatiolla vahvistetaan hoidontarpeen arviointia, päivystyksellisiä palveluita, ammattilaisten välistä yhteistyötä sekä hoidon saatavuutta koko hyvinvointialueella.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme