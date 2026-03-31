Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
31.3.2026 21:22:26 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Tiedote 31.03.2026
Tieliikenneonnettomuus pieni, Nelostie Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen pienestä tieliikenneonnettomuudesta valtatiellä 4 Jyväskylässä. Rekka on kaatunut kyljelleen ojaan Minimanin liittymän kohdalla etelään menevillä kaistoilla. Toinen ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuudessa ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
