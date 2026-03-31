Terveysasemia palvelupisteiksi huhtikuussa – samat numerot palvelevat 31.3.2026 15:45:44 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue jatkaa palveluverkkopäätöksen toimeenpanoa suunnitellusti huhtikuussa. Konneveden ja Kuoreveden sosiaali- ja terveysasemat muuttuvat sosiaali- ja terveyspalvelupisteiksi 7.4. ja Pihtiputaan sosiaali- ja terveysasemasta tulee sosiaali- ja terveyspalvelupiste 20.4. Kannonkosken palvelupiste palvelee paloaseman tiloissa 13.4. alkaen.