Cupmestari kuilun partaalla, Nokian KrP toisena välieriin
31.3.2026 21:04:46 EEST | Fliiga | Tiedote
Cupmestari SPV on häviön päässä kesälomasta F-liigassa, kun surkean runkosarjan lopun pelannut Westend Indians löi sen kotonaan 9-4 ja johtaa ottelusarjaa jo 3-1.
Runkosarjassa Indians valui viidenneksi keräten 17 pistettä vähemmän kuin SPV, mutta tänään espoolaiset olivat jo kolmannen kerran peräkkäin tässä sarjassa parempia. Samuli Junnilan ja Anton Rothin osumat antoivat Indiansille lentävän lähdön, ja Konsta Haukkalan kavennuksen jälkeen Tatu Havula päätti takatolpalta vastaiskun jo 3–1-maaliin. Niko Einiö kasvatti eroa heti toisen erän avausvaihdossa, ja sen puolivälissä Samuli Huppunen iski alivoimalla lukemiksi jo 5-1. Vieraiden tuskaa lisäsi Eemeli Karjanlahdelle videotarkistuksen jälkeen noussut punainen kortti, josta Samuli Junnila rankaisi ylivoimamaalilla. Kolmannessa erässä lukemat paisuivat, kun vieraiden pelatessa ilman maalivahtia Indians iski kaksi lisämaalia ja SPV kaksi kavennusta.
Yllättäjä OLS:n kanssa ahtaalle joutunut mestari Oilers voitti tänään Oulussa 4-2 ja tasoitti sarjan tilanteeksi 2-2. Olli Lukkari huudatti Kastellin hyvissä ajoin loppuunmyytyä katsomoa avausmaalilla, mutta tyly Oilers ehti jo ensi erässä 3–1-johtoon rankaistuaan kahdesti OLS:n oman pään pallonmenetyksistä ja Elias Pekarin kosketettua kaukolaukauksen Riku Panuman verkkoon. Riku Ruonakangas kavensi vielä toisessa erässä ylivoimalla, mutta loppurypistys kuudella suli Santeri Lindforsin tyhjiin liidättämään palloon Olli Lukkarin lyötyä laukaisupaikassa hudin. Oilersin iltaa koettelivat keskushyökkääjien loukkaantumiset, kun toisen erän alussa Waltteri Vesterinen ja sen lopussa Oliver Sillanpää jouduttiin auttamaan kaukalosta eivätkä he enää palanneet peliin.
Nokian KrP eteni toisena joukkueena välieriin, kun se löi Helsingissä EräViikingit 5-3 ja vei ottelusarjan 4-0. Kolme kertaa selvin lukemin hävinnyt kotijoukkue kaatui tänään saappaat jalassa, sillä nyt Axel Telkki, Julius Huppunen ja toisessa erässä uudelleen Telkki laukoivat ensin taululle 3–0-johdon. KrP tuli kuitenkin Juuso Aholan kahdella ja Joona Rantalan yhdellä maalilla tasoihin, ja kolmannen erän alussa Kim Hyrkkönen laukoi nokialaiset edelle. Päätösmaalin iski tyhjiin Mikko Laakso 14 sekuntia ennen loppusummeria.
Viidennet ottelut sarjoissa Oilers–OLS ja SPV–Westend Indians pelataan torstaina.
