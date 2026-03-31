Eurojackpot-täysosuma Saksaan, Suomeen yli 600 000 € voitto

31.3.2026 22:43:46 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Illan Eurojackpot-arvonnan ainoa täysosuma pelattiin Saksassa. Voittaja kuittaa kaikkiaan 70,7 miljoonaa euroa. Perjantain 3.4. arvonnan potissa on kymmenen miljoonaa euroa.

Tiistain 31.3. arvonnan (kierros 14/2026) suurin suomalaisvoitto osui 5+1-voittoluokassa. Helsingissä kauppakeskus Redin R-kioskissa rivinsä pelannut Veikkauksen asiakas voitti runsaat 625 000 euroa.

Tiistain arvonnassa löytyi kaikkiaan kolme 5+1-tulosta. Kaksi muuta voittoriviä oli pelattu Unkarissa ja Puolassa. Myös 5+0-voittoluokassa jaettiin kolme voittoa. Kaksi voittoriveistä oli pelattu Saksassa ja yksi Tšekissä. Voittajat saavat runsaat 350 000 euroa.

Eurojackpotin voittorivi tänään tiistaina 31.3. (kierros 14/2026) on: Päänumerot 5, 15, 18, 20, 35 sekä tähtinumerot 7 ja 8.

Tiistain oikea Jokeri-rivi on: 6 7 8 8 9 9 3. Arvonnassa löytyi yksi tuplattuna pelattu 6 oikein -tulos, jolla voittaja kuittaa 40 000 euroa. Voittopeli oli pelattu Kalajoen Tokmannilla.

Lomatonni-pelin voittoyhdistelmä on Venetsia 7. Tuhannen euron voittoja meni jakoon neljä kappaletta.

Milli-pelin voittorivi tänään tiistaina on: 15, 24, 25, 29, 30, 31 sekä lisänumero 20. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia.

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

