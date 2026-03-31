Eurojackpot-täysosuma Saksaan, Suomeen yli 600 000 € voitto
31.3.2026 22:43:46 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Illan Eurojackpot-arvonnan ainoa täysosuma pelattiin Saksassa. Voittaja kuittaa kaikkiaan 70,7 miljoonaa euroa. Perjantain 3.4. arvonnan potissa on kymmenen miljoonaa euroa.
Tiistain 31.3. arvonnan (kierros 14/2026) suurin suomalaisvoitto osui 5+1-voittoluokassa. Helsingissä kauppakeskus Redin R-kioskissa rivinsä pelannut Veikkauksen asiakas voitti runsaat 625 000 euroa.
Tiistain arvonnassa löytyi kaikkiaan kolme 5+1-tulosta. Kaksi muuta voittoriviä oli pelattu Unkarissa ja Puolassa. Myös 5+0-voittoluokassa jaettiin kolme voittoa. Kaksi voittoriveistä oli pelattu Saksassa ja yksi Tšekissä. Voittajat saavat runsaat 350 000 euroa.
Eurojackpotin voittorivi tänään tiistaina 31.3. (kierros 14/2026) on: Päänumerot 5, 15, 18, 20, 35 sekä tähtinumerot 7 ja 8.
Tiistain oikea Jokeri-rivi on: 6 7 8 8 9 9 3. Arvonnassa löytyi yksi tuplattuna pelattu 6 oikein -tulos, jolla voittaja kuittaa 40 000 euroa. Voittopeli oli pelattu Kalajoen Tokmannilla.
Lomatonni-pelin voittoyhdistelmä on Venetsia 7. Tuhannen euron voittoja meni jakoon neljä kappaletta.
Milli-pelin voittorivi tänään tiistaina on: 15, 24, 25, 29, 30, 31 sekä lisänumero 20. Arvonnassa ei löytynyt täysosumia.
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
