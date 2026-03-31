Elon Carl Pettersson: Tesiä pääomittamalla tai eläkeyhtiöitä kovistelemalla emme rakenna seuraavia suomalaisia menestystarinoita

"Pääomien saamisen vaikeus jarruttaa erityisesti kasvuyritysten investointeja ja hidastaa niiden kansainvälistymistä.

Tässä keskustelussa toistuu ajatus, että eläkeyhtiöt eivät tee riittävästi kotimaisen kasvun eteen. Tämä on puolet totuudesta. Eläkeyhtiöt ovat jo nyt merkittäviä sijoittajia startup- ja kasvuyrityskentässä ja olemme systemaattisesti mukana uusien, kiinnostavien hankkeiden taustalla. Me Työeläkeyhtiö Elossa sijoitimme viime vuonna yli 100 miljoonaa euroa kotimaisiin kasvuyrityksiin, iso osa kotimaisten pääomarahastojen kautta. Viimeisen viiden vuoden aikana sijoituksia on tehty noin 400 miljoonan euron arvosta. Olemme toimineet kasvuyritysten kentällä koko historiamme ajan", kirjoittaa Elon toimitusjohtaja Carl Pettersson blogissaan.

Kuskin paikalle tarvitaan tuottoa hakevaa, yksityistä pääomaa

"Yksi tosiasia jää helposti sanomatta ääneen: Pelkästään Tesiä pääomittamalla tai eläkeyhtiöitä kovistelemalla emme rakenna seuraavia suomalaisia menestystarinoita. Kasvuyrityksiin tarvitaan nykyiseen tapaan julkista rahaa ja eläkeyhtiön pääomia, mutta kuskin paikalle on saatava rohkeaa, tuottoa hakevaa yksityistä pääomaa ja osaavia omistajia, jotka kantavat riskin ja rakentavat yrityksiä pitkäjänteisesti. Tämä on kasvun lähtökohta."

Enemmän pitkäjänteisyyttä, vähemmän ideologiaa

"Mitä kasvun aikaansaaminen vaatii? Ympäristöä, joka houkuttelee kotimaisen pääoman lisäksi myös kansainvälisiä sijoittajia. Päättäjien rooli on varmistaa, että pääomat saadaan liikkeelle ja otamme askeleita kohti vahvempaa omistamisen yhteiskuntaa. Ylipäätään peräänkuulutan päätöksentekijöiltä kaukokatseisuutta ja ymmärrystä talouden fundamenteista. Juuri nyt vaaditaan kykyä katsoa päätöksenteon keinovalikoimaa realistisin, ei ideologisin silmin."

Lisää arvostusta omistamiselle, menestymiselle ja riskinotolle

"Tulevaisuuden veropolitiikan pitäisi nojata kahteen periaatteeseen: merkittävään kokonaisveroasteen laskuun, jota kohti edetään asteittain. Lisäksi verotuksen linjan ja tehtävien päätösten tulee edustaa vakautta, ennakoitavuutta ja luotettavuutta. Yritykset ja sijoittajat tekevät suunnitelmia ja investointipäätöksiä pitkäjänteisesti, minkä vuoksi myös päätöksenteon tulee tarjota selkeä näkymä tulevaan.

Politiikkatoimien rinnalla ei voida tarpeeksi korostaa, miten iso merkitys myönteisellä, kasvuhakuisella ilmapiirillä on. Tarvitsemme yhteiskunnallista henkeä, jossa sekä arvostetaan omistamista, menestymistä ja riskinottoa, että myös rohkaistaan siihen."

Koko Petterssonin blogi löytyy Elon verkkosivuilta: https://www.elo.fi/fi-fi/elomedia/kasvuun-tarvitaan-rohkeaa-paaomaa