Nuorelle yrittäjälle ja käsintehdyille designtuotteille alku American Car Show’sta

Nuoren yrittäjän polku käynnistyi omasta projektista: mopon rakentamisesta.

”Rakensin vuoden 2025 American Car Show’hun oman mopon ja tein siihen kaiken itse, mm. ruiskumaalauksen, hiilikuitutankin ja tekstiilit. Projekti opetti paljon ja vei tekemisen ihan uudelle tasolle", Mopotex-yrittäjä kertoo.

Mopotex syntyi halusta tarjota muille sama tunne, joka syntyi oman uniikin mopon äärellä.

”Kun tein tekstiilit omaan mopoon, syntyi ajatus tehdä niitä myös muille. Halusin tarjota mopoilijoille mahdollisuuden tehdä pyörästä entistä uniikimman, suomalaisena käsityönä valmistetulla yksityiskohdalla”, kaarinalainen yrittäjä kertoo.

Mopotexin valikoimasta löytyy esimerkiksi penkinpäällisiä ja muita tekstiilejä, jotka valmistetaan alusta loppuun käsityönä.

“Jokainen tuote tehdään asiakkaan toiveiden mukaan, joten täysin samanlaisia tuskin tulee vastaan. Se tekee tuotteista erityisiä ja asiakkaalle aidosti omannäköisiä”.

Mopotex mukana omalla ACS26-osastollaan

Asiakaspalaute täysin kustomoiduista penkinpäällisistä ja mittatilaustuotteista on ollut hyvää. Nuori yrittäjä käy lukiota ja aikataulut ovat tiukkoja.

”Arki on tällä hetkellä melko kiireistä, kun lukio ja kevään ylioppilaskirjoitukset vievät oman aikansa. Tilausten parissa riittää tekemistä, ja samalla pyrin pitämään arjen tasapainossa myös muun elämän kanssa.”

Kaarinan kaupungin myöntämä yrittäjyysseteli antoi Mopotexille lisää alkuvauhtia.

“Se oli tärkeä tuki, joka rohkaisi laittamaan tekemisen kunnolla käyntiin.”

Talvella Mopotex sai kuulla hienosta yllätyksestä: nuori yrittäjä oli voittanut ACS-arvonnassa itselleen osastopaikan.

“Olen todella innoissani tästä mahdollisuudesta päästä esittelemään tuotteita isommalle yleisölle ja näkemään muiden rakentajien projekteja paikan päällä.”

Mopo Tuning -näyttelyosio on kokenut uudistuksia vuodelle 2026 ja löytyy uudelta paikalta Messukeskuksen hallin kuusi (6) pohjoispäädystä. Näyttelyssä on esillä voimallinen määrä erilaisia mopoja.

“Odotan tapahtumalta ennen kaikkea hyvää fiilistä sekä sitä, millaisia pyöriä tänä vuonna on rakennettu.”

Original American Car Show juhlitaan Helsingin Messukeskuksessa pääsiäisenä. Tapahtuma on avoinna 3.–5.4. päivittäin kello 10–18.