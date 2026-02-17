Suomalaisten venture capital -rahastojen varainkeruu ennätykselliset 678 miljoonaa euroa
8.4.2026 00:01:00 EEST | Pääomasijoittajat ry | Tiedote
Suomalaisten venture capital -sijoittajien varainkeruu nousi vuonna 2025 ennätykselliseen 678 miljoonaan euroon, selviää Pääomasijoittajat ry:n tuoreista tilastoista. Samalla suomalaiset startupit keräsivät sijoituksia ennätykselliset 1,9 miljardia euroa. Kotimaiset pääomasijoittajat ovat rahoittaneet monien menestyneiden startupien alkuvaihetta, mutta osallistuminen myöhempiin, suurempiin rahoituskierroksiin edellyttäisi nykyistä suurempia rahastoja.
Startupeihin sijoittavien suomalaisten pääomasijoittajien, eli venture capital -sijoittajien, varainkeruu nousi viime vuonna ennätystasolle, kun rahastoihin kerättiin yhteensä 678 miljoonaa euroa, selviää Pääomasijoittajat ry:n tuoreista tilastoista. Kerätyt varat tullaan sijoittamaan startup-yrityksiin seuraavien vuosien aikana.
Suurimman yksittäisen rahaston keräsi Lifeline Ventures, jonka 425 miljoonan euron rahasto on Suomen historian suurin. Tätä ennen Suomen suurin venture capital -rahasto oli kooltaan noin 150 miljoonaa euroa.
”Suomalaisten venture capital -rahastojen hallinnoimat pääomat ovat kolminkertaistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta samaan aikaan kotimaisten startupien keräämä sijoitussumma on kasvanut kuusinkertaiseksi”, huomauttaa Pääomasijoittajat ry:n varatoimitusjohtaja Jonne Kuittinen.
Vuosi 2025 oli suomalaisille startupeille ennätyksellinen, kun ne keräsivät sijoituksia yhteensä 1,9 miljardia euroa. Isoimmat rahoituskierrokset nostivat Oura (777 M€), IQM (275 M€) ja ICEYE (150 M€). Noin 75 prosenttia startupien rahoituksesta tuli ulkomaisilta sijoittajilta.
Kotimaiset pääomasijoittajat ovat rahoittaneet monien menestyneiden suomalaisten startupien alkuvaihetta, mutta osallistuminen myöhempiin, suurempiin rahoituskierroksiin edellyttäisi nykyistä suurempia rahastoja.
”Suomalainen startup-yrityskenttä on ottanut valtavan tasoloikan viime vuosina. Venture capital -rahastoihin sijoittavien suomalaisten omistajien täytyy tehdä nyt vastaava hyppy, jotta pystymme kotimaisin voimin rahoittamaan menestyneimpiä yrityksiämme yhä pidemmälle”, kertoo Kuittinen.
Kasvutoimilla vauhtia pääomasijoitusalalle
Viime kevään kasvuriihen kasvutoimissa oli kirjattu useita toimia kotimaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittämiseksi. Ulkomaisten sijoitusten määrää kotimaisiin pääomasijoitusrahastoihin pyritään kasvattamaan ja kotimaisten sijoittajien verotukseen liittyviä esteitä purkamaan. Lisäksi Suomeen halutaan rakentaa kansainvälisesti kilpailukykyinen yhteisömuotoinen rahastorakenne.
”Näillä kasvutoimilla voitaisiin merkittävästi edistää yritysten menestystä sekä luoda kitkattomat edellytykset rahastokoon kasvattamiselle. Lukuisat tutkimukset osoittavat pääomasijoittajien olevan omistajina erityisen tärkeitä, sillä aktiivinen omistaminen luo lisäarvoa, kasvua, työllisyyttä ja hyvinvointia. Suomalaisten rahastojen tulee myös itse jatkossa kansainvälistyä voimakkaasti. Vain kansainväliset osaavat omistajat voivat tukea kansainvälisiä huippuyhtiöitä”, sanoo Pääomasijoittajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Riku Asikainen.
Liitteet: Pääomasijoittajat ry, Venture capital Suomessa 2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riku Asikainen
Pääomasijoittajat ry, hallituksen puheenjohtaja
riku.asikainen@evli.com
+358 50 2880
Jonne KuittinenVaratoimitusjohtaja, Pääomasijoittajat ryPuh:+358 44 333 3267jonne.kuittinen@paaomasijoittajat.fi
Kuvat
Liitteet
Linkit
Pääomasijoittajat ry
Pääomasijoittajat ry on pääomasijoitustoimialan yhteinen ääni Suomessa. Teemme toimialan vaikuttamistyötä, tuotamme korkealaatuista tutkimusta ja viestimme aktiivisesti toimialasta. Lisäksi ylläpidämme toimialan eettisiä säännöksiä, tuotamme suosituksia ja järjestämme koulutuksia toimialan kehittämiseksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme