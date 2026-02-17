Suomalaisten venture capital -rahastojen varainkeruu ennätykselliset 678 miljoonaa euroa

Suomen IPO-markkina heräämässä – listautuminen vaatii kuitenkin oikean hetken 17.2.2026 08:52:09 EET | Tiedote

Suomen listautumismarkkina näyttää heräävän pitkän hiljaiselon jälkeen, mutta listautuminen ei ole vielä kaikkien kasvuyritysten ulottuvilla. Pääomasijoittajat ry:n tuoreen kyselyn mukaan 49 pääomasijoitustaustaisella yrityksellä nähdään potentiaalia listautua pörssiin seuraavan viiden vuoden aikana. Toteutuvat listautumiset ratkaistaan kuitenkin markkinaehtoisesti – valuaatioiden, kannattavuuden ja talouskehityksen perusteella.