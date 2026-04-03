Original American Car Show houkutteli ennätykselliset yli 60 000 kävijää Helsingin Messukeskukseen

5.4.2026 18:59:25 EEST | FHRA | Tiedote

Helsingin Messukeskuksessa 3.-5.4. juhlittu Original American Car Show rikkoi kävijäennätyksensä. FHRA:n järjestämän tapahtuman kävijämäärä kasvoi viime vuodesta 15 000 kävijällä.

Täysin uuden Superautot-alueen ikoninen Ferrari F40 oli kenties yksi ACS26'n kuvatuimmista autoista sosiaaliseen mediaan. Ansis Ventins. Kuva vapaasti käytettävissä uutisoitaessa tiedotteen sisältämästä aiheesta.

"Suomalainen harraste- ja erikoisajoneuvokulttuuri on kansainvälisesti tarkasteltuna erittäin korkeatasoista, mikä tekee Helsingistä luontevan ja vahvan näyttelykaupungin. Tänä vuonna toteutetut uudistukset ja sijoittelumuutokset paransivat kokonaisuutta selvästi, ja palaute oli kautta linjan erittäin myönteistä koko pääsiäisen ajan. Suomalaiset ajoneuvoharrastusyhteisöt ja alan toimijat ovat omalla innokkaalla toiminnallaan vaikuttaneet tähän merkittävästi", FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja Anssi Pinola kertoo.

Näyttelyn Best in Show -voittajaksi nimettiin Sledgehammer. Pääsiäisen ykköstapahtuma Original American Car Show järjestetään jälleen ensi vuonna.

Best In Show: Sledgehammer (omistaja: Tony's Garage)
Täysin uusi Superautot-alue löytyi hallista yksi.
Original American Car Show'n ilme uudistui vuodelle 2026.
FHRA on koko olemassaolonsa ajan ajanut harrasteajoneuvojen asiaa, jonka lisäksi se on suomalaisen kiihdytysurheilun pioneeri. Mutkattomuus ja viihtyvyys tuottavat isompia kokemuksia. FHRA:n suurin vuosittainen tapahtuma on Original American Car Show, joka on järjestetty Helsingissä vuodesta 1980 lähtien. ACS-näyttelyn lisäksi FHRA järjestää mm. Kiihdytysajon SM-sarjan osakilpailut, lailliset katukiihdytyspäivät lentokenttäradoilla ja cruising-kulttuuriin liittyviä tapahtumia. FHRA on vaikuttamassa myös harrasteajoneuvojen rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin, sekä yhdistys on Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) valtuuttama museoajoneuvotarkastaja. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry perustettiin vuonna 1972. | fhra.fi | americancarshow.fi | kiihdytysurheilu.fi |

