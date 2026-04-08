Uusi F-kaasuasetus pistää ajoneuvoasentajat päivittämään ilmastointipätevyytensä – koulutuksiin kannattaa tulla nyt
22.4.2026 14:37:16 EEST | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK | Tiedote
EU:n uusi F-kaasuasetus asettaa uusia velvoitteita autojen ilmastointilaitteissa käytettäville kylmäaineille. Tämän vuoksi ajoneuvoasentajien ja vastuuhenkilöiden on uusittava ilmastointipätevyytensä maaliskuuhun 2029 mennessä. Kursseille on hyvä tulla nyt, kun ruuhkaa ei vielä ole, kannustavat Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kouluttajat Mika Sivenius ja Juha Vainio.
Suomessa on tällä hetkellä liki 30 000 kylmäluvat omaavaa henkilöä, joiden tulee uusia pätevyytensä vuoteen 2029 mennessä. Heistä noin puolet työskentelee ajoneuvoilmastointien parissa.
Pätevyyksien uusimisen tarve johtuu vuonna 2024 voimaan astuneesta EU:n uudesta F-kaasuasetuksesta.
– On arvioitu, että kuuluisasta 2,5 asteen ilmaston lämpenemisestä jopa yhden asteen osuus olisi kylmäaineista johtuvaa. Tämä on ongelma, johon kylmäala yrittää nyt pureutua, kertoo TAKKissa kylmäalan kouluttajana työskentelevä Mika Sivenius.
F-kaasuasetuksen perimmäinen tarkoitus on vähentää fluorattujen kylmäaineiden käyttöä ja vauhdittaa siirtymistä ympäristöystävällisempiin hiilivety- ja hiilidioksidikylmäaineisiin.
Uusi asetus ei vaadi uudistamaan autojen ilmastointilaitteita, vaan se vaatii lisäämään korjaamohenkilökunnan tietämystä kylmäaineiden vuotojen ennaltaehkäisystä ja korjauksesta sekä kannustaa kylmäaineiden kierrättämiseen. Myös kylmäaineen talteenoton ja työstä tehtävän kirjanpidon vaatimukset kiristyvät.
– Pätevyydet on uusittava, jotta uusien kylmäaineiden ja kylmäpiirin ymmärrys olisi riittävällä tasolla, Sivenius tiivistää.
Pätevyyksien uusiminen onnistuu parissa päivässä
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on yksi ilmastointipätevyyskoulutuksia järjestävistä tahoista.
– Olemme lähteneet hyvissä ajoin liikkeelle, ja nämä koulutukset pyörivät meillä jo, kertoo autoalan kouluttaja Juha Vainio.
– Kursseille kannattaa tulla hyvissä ajoin. Mitä lähemmäs deadlinea mennään, sitä täydemmäksi kurssit käyvät.
Pätevyyksien uusiminen onnistuu TAKKissa ripeästi. Opiskelijan aiemmasta kokemuksesta ja suoritettavasta pätevyydestä riippuen koulutus kestää yhdestä kolmeen päivää. Koulutuksia voidaan järjestää myös yrityskohtaisesti.
Koulutuksessa osallistujat päivittävät vanhat pätevyytensä uusiin, joita ovat:
- M1-pätevyys - F-kaasut ja hiilivedyt (pätevyys sis. huolto, kunnossapito, korjaaminen, vuototarkastus ja talteenotto)
- M2-pätevyys - F-kaasut ja hiilivedyt (pätevyys sis. huolto, kunnossapito, vuototarkastus ja talteenotto)
- M3-pätevyys - hiilidioksidi R744 (pätevyys sis. huolto, kunnossapito, korjaaminen, vuototarkastus ja talteenotto)
- M4-pätevyys - F-kaasujen talteenotto (vain asentajan pätevyys)
– Korjaamohenkilökunnalle suosittelen M1- ja M3-koulutusta, koska ne suoritettuaan saa tehdä myös ilmastointilaitteiden korjauksia. M2-koulutus sopii puolestaan firmoille, joissa tehdään korkeintaan huoltoja muun toiminnan ohessa, Juha Vainio sanoo.
Koulutuksen läpäistyään osallistujien täytyy vielä hakea Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (Tukes) lain velvoittamaa ajoneuvoilmastointipätevyyttä.
Jatkossa pätevyydet on päivitettävä seitsemän vuoden välein
Mika Sivenius ja Juha Vainio pitävät vaatimusta pätevyyksien uusimisesta hyvänä asiana.
– Kentällä on paljon henkilöitä, joilla on ilmastointipätevyydet, mutta osaamisen tasossa olisi parannettavaa. Ilmastointikorjauksia tehdään tällä hetkellä myös paljon ilman lupia, ja tähänkin on hyvä puuttua, Sivenius kertoo.
Vanhemmilla asentajilla, jotka ovat kouluttautuneet ammattiinsa kauan sitten, ilmastointiosaaminen ei ole sisältynyt tutkintoon. Tätä nykyä ajoneuvoilmastointi kuuluu yhtenä osana ajoneuvoalan perustutkintoon.
Jatkossa pätevyydet on uusittava seitsemän vuoden välein.
– Tietämystä ympäristövaikutusten, lainsäädännön ja kylmäaineiden osalta on tärkeä päivittää. Jos työskentelee alalla useamman vuosikymmenen, moni asia ehtii muuttua ja moneen kertaan, Sivenius toteaa.
Yhteyshenkilöt
Juha Vainioautoala, kouluttaja, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKPuh:044 7906 239juha.vainio@takk.fi
Mika Siveniuskouluttaja, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKKPuh:0447906229mika.sivenius@takk.fi
Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 13 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 300. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.
