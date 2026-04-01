YTN antoi uuden lakkovaroituksen ja julisti venymiskiellon kaikkiin ammattikorkeakouluihin

Uusin lakkovaroitus on annettu Metropolia-ammattikorkeakouluun. Vuorokauden mittainen lakko toteutuu 23.4., mikäli uutta työehtosopimusta ei sitä ennen synny sovittelussa.

YTN on aiemmin antanut jo kolme lakkovaroitusta. Jos uutta sopimusta ei synny, lakot toteutuvat Savonia-ammattikorkeakoulussa 16.4., Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa 21.4. sekä LAB-ammattikorkeakoulussa 22.4.

Lisäksi YTN on julistanut kaikkia ammattikorkeakouluja koskevan ns. venymiskiellon 8.4.2026 alkaen. Venymiskielto tarkoittaa ylityökieltoa, lisätyökieltoa, kieltoa matkustaa vapaa-ajalla työasioissa sekä kieltoa kerryttää liukumasaldoa. Venymiskielto on voimassa toistaiseksi tai kunnes ammattikorkeakouluihin saavutetaan neuvottelutulos. Myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ on julistanut vastaavan venymiskiellon.

– Tavoitteenamme on käynnissä olevassa sovittelussa löytää kaikille osapuolille järkevä sopimusratkaisu, joka turvaa henkilöstölle oikeudenmukaiset työehdot ja palkkauksen. Suurin este etenemiselle on toistaiseksi ollut työnantajaliitto Sivistan ajamat selvät heikennykset sopimukseen, sanoo YTN:n puheenjohtaja Teemu Hankamäki.

Sivistan ammattikorkeakouluja koskevan työehtosopimuksen voimassaolo on päättynyt ja sopimuksettomaan tilaan on siirrytty 1.4. alkaen. Tämä tarkoittaa, että työrauhavelvoite on päättynyt. Nykyisiä työehtoja kuitenkin noudatetaan, kunnes uusi sopimus tulee voimaan.

YTN tavoittelee neuvotteluissa yleiskorotuspainotteista, ostovoimaa tukevaa palkkaratkaisua sekä parannuksia työsuhteen ehtoihin ja työntekijöiden asemaan. Neuvotteluita jatketaan tällä hetkellä valtakunnansovittelijan johdolla. Sovittelutapaamisia, joissa tilanteeseen pyritään löytämään ratkaisua, on sovittu useita sekä tälle että seuraavalle viikolle. YTN:n intressissä on saada sopimus syntymään mahdollisimman pian, jotta alan palkankorotukset eivät viivästyisi.