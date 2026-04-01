Nämä laulajat pääsivät jatkoon The Voice of Finlandin ensimmäisestä suorasta lähetyksestä

Tämän kauden ensimmäisessä suorassa lähetyksessä semifinaalipaikoista kilpailivat Sannin ja Jenni Vartiaisen tiimiläiset. Molemmista tiimeistä kaksi laulajaa selvitti tiensä semifinaaliin.



Sannin tiimistä jatkoon pääsivät Saw Shane ja Onni Hytönen. Kotimatkalle joutuivat Flora Ann Heinäsuo ja Kristian Meurman. Jenni Vartiaisen tiimistä jatkoon pääsivät Kreetta Sihvola ja Jaakko Seppälä. Tara Hasan ja Ehea Kunelius-Laukkanen joutuivat jättämään kilpailun.

Ensi viikolla semifinaalipaikoista kilpailevat Arttu Wiskarin ja Elastisen tiimiläiset. Kummastakin tiimistä kaksi laulajaa pääsee semifinaaliin, joka nähdään perjantaina 17. huhtikuuta.



The Voice of Finlandin voittaja kruunataan suorassa finaalilähetyksessä perjantaina 24. huhtikuuta.

The Voice of Finlandin suorat lähetykset Ruudussa ja Nelosella perjantaisin klo 20.

Perjantaina 10.4. esiintyvät laulajat:

Arttu Wiskarin tiimi:

Kuvaaja: Saku Tiainen

Arthur Rinne, 28, Vantaa

Vantaalla asuva 28-vuotias Arthur työskentelee suomen kielen ja kirjallisuuden opettajana yläkoulussa. Voiceen Arthurin ilmoitti hänen työkaverinsa, joka halusi vastata Arthurin tekemään jäynään. Arthur on ollut pienestä asti kova esiintymään, mutta suurin innostus musiikkia kohtaan alkoi Arthurin tädin esiteltyä hänelle Tina Turnerin tuotannon. Lavalla Arthur aikoo antaa kaiken, mitä hänestä lähtee. Suoriin lähetyksiin Arthur lähtee rauhaisin mielin ja hyvällä asenteella.

Merette Brandt, 35, Jyväskylä

Jyväskylässä asuva 35-vuotias Merette Brandt työskentelee tatuoijana. Tatuoinnit merkitsevät Meretelle elämää, ja hän tekee työtään intohimosta. Työn ohella Merette harrastaa musiikkia ja laulamista. Mereten mukaan kuvataide ja musiikki ovat valinneet hänet, ei toisinpäin. Esitykseensä Merette haluaa tuoda rouheutta ja tunnetta. Hän haluaa olla oma itsensä ja elää elämäänsä täysillä. Merette odottaa livejä malttamattomana ja toivoo saavansa Logomon suuresta yleisöstä hyvää lisäpotkua.

Viivi-Maria Grosvenor, 29, Kirkkonummi

29-vuotias Viivi-Maria Grosvenor asuu Kirkkonummella ja pyörittää omaa yritystä yhdessä yhtiökumppaninsa kanssa. Viivi-Maria opettaa valokuvausta ja somemarkkinointia pienyrittäjille sekä tekee yrityksille kuvauksia. Yksinhuoltajaäitinä ja yrittäjänä Viivi-Marian arki on kiireistä, mutta hänelle on myös tärkeää pystyä yhdistämään elämässään äitiys ja yrittäjyys. Musiikki on tärkeä osa sekä perheen yhteistä että Viivi-Marian henkilökohtaista ja hengellistä elämää. Suoriin lähetyksiin Viivi-Maria suuntaa tietäen, että aikoo antaa siellä kaikkensa, tuntea täysillä ja juhlia jokaista hetkeä.

Dorcas Lusajo, 21, Merikarvia

21-vuotias Dorcas Lusajo on alun perin kotoisin Tansaniasta, mutta hän tuli Suomeen lukio-opintojen perässä ja asuu nyt Merikarvialla. Dorcas aloitti laulamisen kirkossa jo lapsena ja on jatkanut sitä tähän päivään saakka. Tulevaisuudessa hän haluaa opiskella yliopistossa data-analytiikkaa tai datatiedettä, mutta hän haluaa pitää myös musiikin mukana elämässään. Kevään livejä Dorcas odottaa ristiriitaisin tuntein; jännityksellä ja suurella innolla.

Elastisen tiimi:

Selma Lepistö, 20, Espoo

Espoossa asuva 20-vuotias Selma Lepistö viettää välivuotta työskennellen päiväkodissa ja pohtii samalla, mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa. Musiikilla on ollut suuri rooli hänen elämässään pienestä asti. Selma oli Voicessa mukana myös kaudella 13, mutta joutui tuolloin keskeyttämään kisan akuutin nielurisaleikkauksen vuoksi. Tällä kertaa hän kokee olevansa entistä valmiimpi kilpailuun. Selma on haaveillut laulajan urasta pikkutytöstä asti, ja nyt hän toivoo Voicen olevan yksi askel lähemmäs tuon haaveen toteutumista.

Jose Carlos, 33, Vantaa

33-vuotias Jose Carlos on puoliksi englantilainen ja puoliksi espanjalainen. Hän muutti Suomeen vaimonsa perässä ja asuu nyt Vantaalla. Musiikki on Joselle toivon ja itseilmaisun lähde. Hän löysi erityisesti rap-musiikin pariin veljensä kautta jo nuorena. Tulevaisuudessa Jose toivoo voivansa hyödyntää luovuuttaan ja toteuttaa musiikillisia unelmiaan. Livelähetyksissä esiintyminen on Joselle suuri unelma, josta tulee nyt totta.

Leeni Pihlakoski, 29, Espoo

Leeni Pihlakoski on 29-vuotias sosiaalipsykologi (valtiotieteiden maisteri) Espoosta. Tällä hetkellä Leeni tekee HR-asiantuntijan töitä ja edistää samalla täysillä artistiuraansa. Hän kirjoittaa lauluja ja äänittää ja työstää niitä tuottajansa kanssa. Leeni keikkailee häissä ja muissa tilaisuuksissa. Leenillä on korkeat tavoitteet musiikin saralla, ja hän haluaa päästä esittämään musiikkiaan isoille lavoille. The Voice of Finlandissa Leeni on nauttinut joka hetkestä, ja hän toivoo liveissä esiintymisen olevan maagisen upeaa.

Justiina Luukaslammi, 26, Tampere

Kauhajoelta kotoisin oleva 26-vuotias Justiina Luukaslammi asuu Tampereella ja työskentelee sairaanhoitajana leikkausosastolla. Työssä parasta on ihmisten lähellä oleminen ja heidän tukemisensa jännittävänä päivänä. Justiina harrastaa pin-upia, jossa häntä viehättää yhteisöllisyys, lämpö ja sisarellisuus sekä mahdollisuus ilmaista omaa feminiinisyyttään. Justiina haluaa elää täysillä ja sanoa elämälle kyllä. Tuo asenne on siivittänyt hänet myös The Voice of Finlandin kärkikahinoihin eli livelähetyksiin.

The Voice of Finlandin suorat lähetykset:

1. livelähetys pe 3.4.

2. livelähetys pe 10.4.

Semifinaali pe 17.4.

Finaali pe 24.4.