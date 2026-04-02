Avaruuden kolonisaatiosta väitellään Oulun yliopiston Puolesta & Vastaan -debattisarjassa
3.4.2026 07:52:00 EEST | Oulun yliopisto | Tiedote
”Avaruuden kolonisaatio on ratkaisu maapallon ongelmiin” on Oulun yliopiston debattisarjan väite, josta muun muassa avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja esittää oman näkemyksensä. Puolesta & Vastaan -sarjassa väitellään keskiviikkona 8. huhtikuuta Oulun yliopistossa Linnanmaalla.
Väitettä puolustavat tai vastustavat avaruustutkija Mikko Tuomi, tutkimusprofessori Hilppa Gregow, yliopistonlehtori Aku Venhola ja avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja.
Kolonialismin perintö on muovannut – ja muovaa edelleen – modernia maailmanjärjestystä ja sen poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia rakenteita. 2020-luvulla kolonialistisia intressejä voidaan nähdä perinteisissä yhteyksissä, mutta myös uusissa, maan ulkopuolisissa ympäristöissä.
Ihmisen läsnäolo avaruudessa kasvaa avaruusasemien, romun ja tuhansien satelliittien lisääntyessä. Olemmeko siirtyneet uuteen kolonialistisen valloituksen aikakauteen? Kun valtiot ja yksityiset yritykset kilpailevat avaruuden tutkimisesta ja hyödyntämisestä, herää kysymys toiminnan eettisistä seurauksista ja siitä, onko vaarana toistaa historiallisia hyväksikäytön ja alistamisen malleja.
Pitäisikö kolonialismin historia ottaa huomioon, kun arvioimme modernin avaruustutkimuksen mahdollisuuksia ja haasteita? Onko ihmisen välttämätöntä tutkia avaruutta lievittääkseen maapallon resurssipulaa vai tulisiko keskittyä resurssien käytön muuttamiseen ja kestävän elämän priorisointiin maapallolla?
Väittelyn moderoi professori Jouni-Matti Kuukkanen.
Puolesta & Vastaan -väittely käydään Oulun yliopiston Agorassa Linnanmaalla keskiviikkona 8.4. klo 16.00, Erkki Koiso-Kanttilan katu, sisäänkäynti 2T.
Väittelyn järjestää Oulun yliopiston Eudaimonia-instituutti. Tilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua etukäteen. Keskustelua voi seurata myös kirjautuneena osoitteessa kaleva.fi/live tai Oulun yliopiston YouTube-kanavalla.
Professori Jouni-Matti Kuukkanen, p. 0505931565, jouni-matti.kuukkanen@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on yli 18 000.
