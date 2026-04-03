Musiikkitalon Urkujen syksyn 2026 ohjelma julki – luvassa klassikoita, tähtivieraita sekä odotettu toiveuusinta

Musiikkitalon urut ovat jälleen keskeisesti esillä osana Helsingin Musiikkitalon syyskautta. Urkujen syksy 2026 näyttää, miten yksi soitin voi avata kokonaisen maailman.

Kauden avaa elokuussa itävaltalaisurkuri Stefan Donner, joka johdattaa kuulijat urkumusiikin rakastetuimpien teosten pariin. Konsertissa urkumusiikin aarteet saavat seuraansa sovituksia orkesterimusiikin klassikoista. Bachin, Widorin ja Griegin teokset näyttävät, että urut ovat vaikuttava konserttisoitin – ja niihin on helppo rakastua.

Syyskuussa kuullaan kaksi hyvin erilaista, mutta yhtä lailla rajoja rikkovaa konserttia. Nelikätisesti ja -jalkaisesti esiintyvät kansainvälisen urkumaailman kuninkaalliset Olivier Latry ja Shin-Young Lee tuovat lavalle tanssin historian ääripäät Rameaun balettioopperan eleganssista Stravinskyn Kevätuhrin alkukantaiseen voimaan. Odotettu tapahtuma on myös Kimmo Pohjosen Hallowed Lungs – Pyhät keuhkot -teoksen paluu. Tammikuussa seisomapaikkoja myöten loppuunmyydyn Musiikkitalon hurmannut haitarin ja Musiikkitalon urkujen ainutlaatuinen liitto avaa kuulijalle kokonaan uudenlaisen äänimaailman.

Lokakuussa katse kääntyy tulevaisuuteen, kun lavalle nousee Berliinin filharmonikoiden solistina debytoinut ja kilpailuissa menestynyt saksalainen urkuri Jan Liebermann. Parikymppinen muusikko on noussut nopeasti yhdeksi urkutaivaan kirkkaimmista tähdistä, ja hänen käsissään Musiikkitalon 124-äänikertaiset urut näyttäytyvät kokonaisena sinfoniaorkesterina – soittimena, jossa samanaikaisesti ovat läsnä huilut, trumpetit, pasuunat ja jousisoittimet.

Marraskuussa ohjelmassa on sekä satuja että svengiä. Koko perheelle suunnattu urkusatu BUU – Kertun ja Hukkasen seikkailut yhdistää kirjailija Kari Hotakaisen tekstin ja Jouni Hirvelän musiikin ainutlaatuiseksi näyttämöteokseksi. Urkusatu sai alkunsa sähköpostiviestistä, jonka Musiikkitalon Urut ry:n taiteellinen johtaja Jan Lehtola lähetti kirjailijalle lokakuussa 2024.

– Lehtola kertoi viestissään Musiikkitalon uruista ja pyysi minua kirjoittamaan urkujen ympärille sadun. Tilaus kuulosti samaan aikaan sekä hullulta että kiinnostavalta, joten vastasin kyllä, Hotakainen kertoo.

Heti seuraavana päivänä brittiläinen urkuri, säveltäjä ja kapellimestari Wayne Marshall luo uruilla rajoja rikkovan improvisaation, jossa kohtaavat jazzin, Broadway-musikaalien ja kirkkomusiikin perinteet yhdessä legendaarisen Marjaana Turusen johtaman Lahden Gospelkuoron kanssa.

Syyskausi huipentuu joulukuussa barokin loistoon. Urkujen barokkijoulu kokoaa yhteen Bachin, Händelin ja Albinonin musiikkia, sopraanoaarioita ja trumpetin säihkettä. Musiikkiesitysten lomassa lauletaan koko katsomon voimin tuttuja joululauluja.

Musiikkitalon Urut ry:n taiteellinen johtaja Jan Lehtola näkee syksyn konserttisarjan ennen kaikkea mahdollisuutena laajentaa käsitystä uruista.

– Yksi ja sama soitin taipuu niin yllättävän moneen: se voi olla orkesteri, säestyssoitin, kokeellisen musiikin alusta tai intiimi tarinankertoja. Monimuotoisuus tekee Musiikkitalon uruista kiinnostavat ja ne tarjoavat tekijöille genrestä riippumatta inspiraation uuden luomiseen.

Musiikkitalon konserttisalin urut otettiin käyttöön vuonna 2024, ja ne kuuluvat maailman suurimpiin moderneihin konserttiurkuihin. Soitin tarjoaa poikkeuksellisen laajan äänipaletin, joka mahdollistaa niin perinteisen ohjelmiston kuin aivan uudenlaisten teosten toteuttamisen.

