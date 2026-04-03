Musiikkitalon Urkujen syksyn 2026 ohjelma julki – luvassa klassikoita, tähtivieraita sekä odotettu toiveuusinta
7.4.2026 10:00:00 EEST | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Musiikkitalon Urkujen kolmas syksy tuo Helsingin Musiikkitalon konserttisaliin kansainvälisiä huippuvieraita, nuoren tähtilupauksen sekä poikkeuksellisia ohjelmakokonaisuuksia klassikoista kantaesitettävään urkusatuun ja elektroakustisiin kokeiluihin. Syyskauden kohokohtiin kuuluvat muun muassa Olivier Latryn ja Shin-Young Leen nelikätinen duokonsertti, Kimmo Pohjosen Hallowed Lungs – Pyhät keuhkot -teoksen odotettu paluu sekä koko perheen urkusatu. Marraskuussa kuullaan myös Wayne Marshallin ja Lahden Gospelkuoron yhteiskonsertti, ja kausi huipentuu Bachin musiikin ympärille rakentuvaan joulukonserttiin. Liput Musiikkitalon Urut ry:n konsertteihin ovat nyt myynnissä.
Musiikkitalon urut ovat jälleen keskeisesti esillä osana Helsingin Musiikkitalon syyskautta. Urkujen syksy 2026 näyttää, miten yksi soitin voi avata kokonaisen maailman.
Kauden avaa elokuussa itävaltalaisurkuri Stefan Donner, joka johdattaa kuulijat urkumusiikin rakastetuimpien teosten pariin. Konsertissa urkumusiikin aarteet saavat seuraansa sovituksia orkesterimusiikin klassikoista. Bachin, Widorin ja Griegin teokset näyttävät, että urut ovat vaikuttava konserttisoitin – ja niihin on helppo rakastua.
Syyskuussa kuullaan kaksi hyvin erilaista, mutta yhtä lailla rajoja rikkovaa konserttia. Nelikätisesti ja -jalkaisesti esiintyvät kansainvälisen urkumaailman kuninkaalliset Olivier Latry ja Shin-Young Lee tuovat lavalle tanssin historian ääripäät Rameaun balettioopperan eleganssista Stravinskyn Kevätuhrin alkukantaiseen voimaan. Odotettu tapahtuma on myös Kimmo Pohjosen Hallowed Lungs – Pyhät keuhkot -teoksen paluu. Tammikuussa seisomapaikkoja myöten loppuunmyydyn Musiikkitalon hurmannut haitarin ja Musiikkitalon urkujen ainutlaatuinen liitto avaa kuulijalle kokonaan uudenlaisen äänimaailman.
Lokakuussa katse kääntyy tulevaisuuteen, kun lavalle nousee Berliinin filharmonikoiden solistina debytoinut ja kilpailuissa menestynyt saksalainen urkuri Jan Liebermann. Parikymppinen muusikko on noussut nopeasti yhdeksi urkutaivaan kirkkaimmista tähdistä, ja hänen käsissään Musiikkitalon 124-äänikertaiset urut näyttäytyvät kokonaisena sinfoniaorkesterina – soittimena, jossa samanaikaisesti ovat läsnä huilut, trumpetit, pasuunat ja jousisoittimet.
Marraskuussa ohjelmassa on sekä satuja että svengiä. Koko perheelle suunnattu urkusatu BUU – Kertun ja Hukkasen seikkailut yhdistää kirjailija Kari Hotakaisen tekstin ja Jouni Hirvelän musiikin ainutlaatuiseksi näyttämöteokseksi. Urkusatu sai alkunsa sähköpostiviestistä, jonka Musiikkitalon Urut ry:n taiteellinen johtaja Jan Lehtola lähetti kirjailijalle lokakuussa 2024.
– Lehtola kertoi viestissään Musiikkitalon uruista ja pyysi minua kirjoittamaan urkujen ympärille sadun. Tilaus kuulosti samaan aikaan sekä hullulta että kiinnostavalta, joten vastasin kyllä, Hotakainen kertoo.
Heti seuraavana päivänä brittiläinen urkuri, säveltäjä ja kapellimestari Wayne Marshall luo uruilla rajoja rikkovan improvisaation, jossa kohtaavat jazzin, Broadway-musikaalien ja kirkkomusiikin perinteet yhdessä legendaarisen Marjaana Turusen johtaman Lahden Gospelkuoron kanssa.
Syyskausi huipentuu joulukuussa barokin loistoon. Urkujen barokkijoulu kokoaa yhteen Bachin, Händelin ja Albinonin musiikkia, sopraanoaarioita ja trumpetin säihkettä. Musiikkiesitysten lomassa lauletaan koko katsomon voimin tuttuja joululauluja.
Musiikkitalon Urut ry:n taiteellinen johtaja Jan Lehtola näkee syksyn konserttisarjan ennen kaikkea mahdollisuutena laajentaa käsitystä uruista.
– Yksi ja sama soitin taipuu niin yllättävän moneen: se voi olla orkesteri, säestyssoitin, kokeellisen musiikin alusta tai intiimi tarinankertoja. Monimuotoisuus tekee Musiikkitalon uruista kiinnostavat ja ne tarjoavat tekijöille genrestä riippumatta inspiraation uuden luomiseen.
Musiikkitalon konserttisalin urut otettiin käyttöön vuonna 2024, ja ne kuuluvat maailman suurimpiin moderneihin konserttiurkuihin. Soitin tarjoaa poikkeuksellisen laajan äänipaletin, joka mahdollistaa niin perinteisen ohjelmiston kuin aivan uudenlaisten teosten toteuttamisen.
Katso konserttien tarkemmat ohjelmatiedot ja osta liput:
https://musiikkitalonurut.fi/tulevat-tapahtumat/
Lisätiedot tapahtumista:
kristiina@musiikkitalonurut.fi
Milla Palovaara
Puh: 0405967973
milla@kulttuuritoimisto.fi
Lue lisää julkaisijalta Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy
Tytti Metsä ja Hyypiöt yhdistää Yhteistä rytmii -levyllään americanaa ja indie popia juurevaan kansanmusiikkiin3.4.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Tytti Metsä ja Hyypiöt -trio julkaisee esikoisalbuminsa Yhteistä rytmii pitkäperjantaina 3. huhtikuuta 2026. Levy on kuultavissa ja ladattavissa suoratoistopalveluissa ja saatavilla myös vinyylinä ja CD:nä hyvinvarusteilluista levykaupoista. Julkistusta juhlitaan kuuntelusessiolla ja livekeikalla Jätkäsaaren Uudella Saunalla tänään 3.4. alkaen klo 17.00, tapahtumaan on vapaa pääsy.
Siri Hustvedt Helsinki Lit Masterclass -sarjan vieraaksi toukokuussa31.3.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Järjestyksessä viides Helsinki Lit Masterclass saa kevään 2026 toisen kirjallisuuden mestarikurssinsa vieraaksi todellisen maailmankirjallisuuden supertähden, norjalais-amerikkalaisen Siri Hustvedtin. Hakuaika 14. toukokuuta järjestettävälle kurssille alkaa tänään tiistaina 31. maaliskuuta.
Hongkongin filharmonikot Tarmo Peltokosken johdolla Helsingin Musiikkitaloon – lipunmyynti käynnissä nyt30.3.2026 09:13:08 EEST | Tiedote
Aasian huippuorkestereihin lukeutuva Hongkongin filharmoninen orkesteri saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen ja esiintyy Helsingin Musiikkitalossa 28. marraskuuta. Kapellimestarina nähdään kansainvälisen läpimurron tehnyt Tarmo Peltokoski ja solistina saksalainen pianisti Martin Helmchen. Konsertissa kuullaan Yao Chenin Waltz of the Rolling Giants, Saint-Saënsin Eläinten karnevaali sekä Wagnerin maailmaan johdattava Der Ring – An Orchestral Adventure.
Aleksi Barrièren ohjaama Secret Flowers saa kantaesityksensä Tampere Biennalessa 18. huhtikuuta – nō-teatterista ammentavan teoksen keskiössä ovat ihmisyyden mysteerit ja kulttuurienvälinen dialogi26.3.2026 09:30:00 EET | Tiedote
Musiikkiteatteriohjaaja ja libretisti Aleksi Barrière tuo huhtikuussa Tampere Biennaleen uuden musiikkiteatteriteoksen Secret Flowers. Neljän nykyteoksen kokonaisuus on saanut innoituksensa klassisesta japanilaisesta nō-teatterista. Esityksessä kuullaan maailmankuulua japanilaista nō-laulaja Ryoko Aokia, juhlittua perinteen tulkkia ja uudistajaa, joka esiintyy ensimmäistä kertaa Suomessa. Secret Flowers -kokonaisuus huipentuu säveltäjä Juha T. Koskisen uuteen näyttämöteokseen Kuudennen kadun nainen, jonka libreton on kirjoittanut kirjailija Selja Ahava.
Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen kepeän iskelmällinen popsingle Vanha suola pulppuaa alitajunnan tummista vesistä13.3.2026 10:30:02 EET | Tiedote
Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen tänään 13. maaliskuuta julkaistava uusi single Vanha suola soljuu 1950-luvun iskelmän tunnelmissa, modernilla pop-otteella raikastettuna. Tytti Metsän puhdas ääni soi iloa ja vie ajatonta melodiaa vaivattomasti rumpali Janne Haaviston ja basistin ja pedal steel -kitaristin tontteja hoitavan Miikka Paatelaisen soiton komppaamana. Kepeyden alla kuplii kuitenkin jotakin painavaa. Vanha suola on Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen kolmas single 3.4.2026 ilmestyvältä Yhteistä rytmii -levyltä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme