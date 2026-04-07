Vastaa kysymykseen kestävästä liikkumisesta ja osallistu arvontaan!

Kysely on avoinna kaikille vaasalaisille 21.4. asti. Voit vastata kyselyyn netissä täältä tai paikan päällä Tammipihassa (Teräksenkuja 1) sijaitsevassa Kansalaisinfossa ja Vähänkyrön yhteispalvelupisteessä (Vähänkyröntie 11) aukioloaikojen mukaan.

Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa kestävän liikkumisen ohjelman sisältöön ja tavoitteisiin.

Kestävän liikkumisen ohjelma on laadittu vuonna 2019 ja suurin osa sen toimenpiteistä on toteutettu. Nyt ohjelman päivittäminen on ajankohtaista kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen ja uuden strategian myötä.

Tavoitteena on päivittää ohjelma vastaamaan uutta kaupunkistrategiaa ja määritellä uudet toimenpiteet hiilineutraalisuustavoitteeseen pääsemiseksi.

– Tilastotietojen mukaan liikenne on yksi eniten päästöjä aiheuttava sektori Vaasassa. Tieliikenteen päästöjä tulee edelleen vähentää, jotta Vaasan kaupunki olisi tavoitteen mukaisesti hiilineutraali ennen vuotta 2030, yksikön päällikkö Siri Gröndahl muistuttaa.

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken arvotaan kaksi kappaletta 50 € Shopping Vaasa -lahjakorttia.

Tavoitteemme on olla hiilineutraali 2020-luvun loppuun mennessä. Liikenne on jo nyt suuri päästölähde, ja sen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään muun muassa kestävän liikkumisen lisäämisellä. Euroopan komissio on myöntänyt Vaasalle vuoden 2026 European Green Leaf -tunnustuksen määrätietoisesta työstä ympäristön ja ilmaston hyväksi.