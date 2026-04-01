Autenttisesta ajankuvastaan kiitetty Ompelija-trilogia jatkuu: Matleena on paljas romaani äidinkaipuusta ja luopumisesta

Matleena on aloittanut työt äitinsä Helgan salongissa. Eletään muodin vallankumousta, jonka suunnan määrittää nuoriso. Pukeutumisesta tulee kannanotto: hameet lyhenevät, lahkeet levenevät – ja silti yhä keskustellaan, onko naiselle soveliasta pukeutua housuihin.

Salonki on vakiinnuttanut asemansa, mutta valmisvaateteollisuus syö ateljeeompelijoiden toimeentuloa. Laadukkaasta jäljestä tunnetun salongin sisällä käydään tyttären ja äidin välistä hiljaista taistelua. Yhteinen tekeminen paikkaa puhumattomuutta, mutta ylisukupolvisia haavoja on vaikea ommella umpeen.

Matleena kertoo herkkävireisesti ja taidokkaasti käsityöläisyydestä, tavallisuuden tuomasta turvasta sekä vaatteista ja muodista osana ihmisen ja maailman suhdetta.

”Helga kuvaa 1940–1960-lukuja hätkähdyttävän autenttisesti. Epookkikuvaus on tyylikästä ja mieleenpainuvaa. Kertoja kuvaa pukuompelijan työtä niin yksityiskohtaisesti, että siinä erottuu aitoa intohimoa.” – Satakunnan Kansa Länsi-Suomi trilogian edellisestä osasta

Kirja on nyt saatavissa kaupoista. Äänikirja julkaistaan myöhemmin.

Eveliina Talvitie kertoo kirjasta 15.4. klo 18 Porin pääkirjastossa.

Tilaa arvostelukappale

Eveliina Talvitie on monipuolinen kirjailija ja toimittaja, joka asuu ja työskentelee Tallinnassa, Ateenassa ja Porissa. Hänen tuotantoonsa sisältyy romaaneja, elämäkertoja, tietokirjallisuutta ja lastenkirjoja. Talvitie on palkittu Tietokirjailijapalkinnolla vuonna 2025 tunnustuksena monipuolisesta ja ansiokkaasta tuotannostaan. Hän on saanut myös lastenkirjallisuuden Punni-palkinnon sekä Runeberg Junior -ehdokkuuden yhdessä kuvittaja Jani Ikosen kanssa. Talvitien kaunokirjallisuutta on käännetty viron ja kreikan kielelle.