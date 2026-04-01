Autenttisesta ajankuvastaan kiitetty Ompelija-trilogia jatkuu: Matleena on paljas romaani äidinkaipuusta ja luopumisesta
7.4.2026 08:15:00 EEST | Into Kustannus | Tiedote
Eveliina Talvitien Ompelija-trilogia avaa fiktion keinoin pitkälti kartoittamatonta käsityöläisnaisten historiaa. Toinen osa Matleena jatkaa Helgan ja hänen tyttärensä tarinaa 1960-luvun lopulta 1980-luvun puoliväliin – kuvaten ajanjaksoa, jolloin käsityöläisyys kohtaa muotiteollisuuden ja nuorisokulttuurin nousu mullistaa pukeutumisen. Trilogia ammentaa Talvitien omasta sukuhistoriasta ja sijoittuu pääosin Poriin.
Matleena on aloittanut työt äitinsä Helgan salongissa. Eletään muodin vallankumousta, jonka suunnan määrittää nuoriso. Pukeutumisesta tulee kannanotto: hameet lyhenevät, lahkeet levenevät – ja silti yhä keskustellaan, onko naiselle soveliasta pukeutua housuihin.
Salonki on vakiinnuttanut asemansa, mutta valmisvaateteollisuus syö ateljeeompelijoiden toimeentuloa. Laadukkaasta jäljestä tunnetun salongin sisällä käydään tyttären ja äidin välistä hiljaista taistelua. Yhteinen tekeminen paikkaa puhumattomuutta, mutta ylisukupolvisia haavoja on vaikea ommella umpeen.
Matleena kertoo herkkävireisesti ja taidokkaasti käsityöläisyydestä, tavallisuuden tuomasta turvasta sekä vaatteista ja muodista osana ihmisen ja maailman suhdetta.
”Helga kuvaa 1940–1960-lukuja hätkähdyttävän autenttisesti. Epookkikuvaus on tyylikästä ja mieleenpainuvaa. Kertoja kuvaa pukuompelijan työtä niin yksityiskohtaisesti, että siinä erottuu aitoa intohimoa.” – Satakunnan Kansa Länsi-Suomi trilogian edellisestä osasta
Kirja on nyt saatavissa kaupoista. Äänikirja julkaistaan myöhemmin.
Eveliina Talvitie kertoo kirjasta 15.4. klo 18 Porin pääkirjastossa.
Eveliina Talvitie on monipuolinen kirjailija ja toimittaja, joka asuu ja työskentelee Tallinnassa, Ateenassa ja Porissa. Hänen tuotantoonsa sisältyy romaaneja, elämäkertoja, tietokirjallisuutta ja lastenkirjoja. Talvitie on palkittu Tietokirjailijapalkinnolla vuonna 2025 tunnustuksena monipuolisesta ja ansiokkaasta tuotannostaan. Hän on saanut myös lastenkirjallisuuden Punni-palkinnon sekä Runeberg Junior -ehdokkuuden yhdessä kuvittaja Jani Ikosen kanssa. Talvitien kaunokirjallisuutta on käännetty viron ja kreikan kielelle.
Maria RossiviestintäpäällikköPuh:0400 846 087maria.rossi@intokustannus.fi
Into on itsenäinen kustantamo, joka julkaisee uutta avaavaa ja näkökulmia avartavaa laadukasta kirjallisuutta yksin ja yhteistyössä muiden tahojen kanssa.
Lue lisää julkaisijalta Into Kustannus
KUTSU: Sarjayrittäjän kyydissä -kirjan julkistustilaisuus 21.4.1.4.2026 09:55:01 EEST | Kutsu
Kari Kasasen ja Jouko Marttilan kirja Sarjayrittäjän kyydissä on avoin ja rehellinen kertomus yrittämisen jyrkistä nousuista ja syvistä laskuista sekä siitä, mitä menestyminen vaatii. Kirja julkistetaan tiistaina 21.4. klo 16.30 U14 Hotellissa. Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen!
KUTSU: Riikka Purra – Suomen rautarouva -kirjan julkistus 8.4. klo 15 Akateemisessa Kirjakaupassa31.3.2026 07:45:00 EEST | Kutsu
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Onni Karin ja Lauri Nurmen kirjasta Riikka Purra – Suomen rautarouva keskiviikkona 8.4. klo 15 Helsingin Akateemiseen Kirjakauppaan.
Into Kustannuksen syksy 2026 puhuttelee ja viihdyttää25.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Innon kirjasyksyssä on useita odotettuja uutuuksia: Risto Isomäen Syövän arvoitus tutkii syövän syntymekanismeja ja arvioi, että tulevaisuudessa suurin osa syövistä on ehkäistävissä. Anna Kontula avaa näköalan tulevaisuuteen yhteiskunnallisen murroksen kynnyksellä, ja rakastetut taiteilijat Seela Sella ja Jarkko Martikainen tarjoavat viisaanlämpimiä ajatuksia hyvästä elämästä. Koukuttavasta jännityksestä vastaavat Tatiana Elf ja Arne Dahl sarjojensa mestarillisilla uutuuksilla.
Kiitetty dekkaristi avaa ihmismielen synkkää puolta24.3.2026 08:15:00 EET | Tiedote
Hallankantaja on kolmas osa Pimeydenkylväjät-dekkarisarjassa, jossa rikoskonstaapeli Kasper Rahkola selvittää Turun seudulle kytkeytyviä henkirikoksia. Sanna Kotajärvi on punonut jälleen synkän ja koukuttavan rikosromaanin, joka ei tyydy helppoihin ratkaisuihin. Tällä kertaa tarinan keskeiseksi teemaksi nousee ex-puolison häirintä.
Ennakkotiedote: Onni Karin ja Lauri Nurmen kirja Riikka Purrasta julkaistaan 8.4.18.3.2026 11:28:39 EET | Tiedote
Onni Karin ja Lauri Nurmen kirja Riikka Purra – Suomen rautarouva on rehellinen ja silottelematon elämäkerta yhdestä Suomen tämän hetken vaikutusvaltaisimmista ja kiistanalaisimmista poliitikoista. Minkälaista tulevaisuuden Suomea Purra meille rakentaa?
