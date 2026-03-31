Tytti Metsä ja Hyypiöt yhdistää Yhteistä rytmii -levyllään americanaa ja indie popia juurevaan kansanmusiikkiin
3.4.2026 10:00:00 EEST | Kulttuuritoimisto Palovaara & Ruusila Oy | Tiedote
Tytti Metsä ja Hyypiöt -trio julkaisee esikoisalbuminsa Yhteistä rytmii pitkäperjantaina 3. huhtikuuta 2026. Levy on kuultavissa ja ladattavissa suoratoistopalveluissa ja saatavilla myös vinyylinä ja CD:nä hyvinvarusteilluista levykaupoista. Julkistusta juhlitaan kuuntelusessiolla ja livekeikalla Jätkäsaaren Uudella Saunalla tänään 3.4. alkaen klo 17.00, tapahtumaan on vapaa pääsy.
Laulaja-jouhikonsoittaja Tytti Metsän soolotuotannon ympärille ja innoittamana perustettu yhtye soitti ensimmäisen keikkansa Sodankylän elokuvajuhlilla kesällä 2024. Kokoonpanon muut muusikot Janne Haavisto (rummut, perkussiot) ja Miikka Paatelainen (kontrabasso, pedal steel -kitara) tunnetaan useista huippuluokan yhtyeistä, kuten Dumari ja Spuget, J. Karjalainen Yhtyeineen, Laika & The Cosmonauts, The Latebirds, Marjo Leinonen & Viranomaiset, Pauanne, Pienet miehet, Scandinavian Music Group ja The Shubie Brothers.
Trion soundissa jouhikon karheus, harmoonin haikeus ja Metsän heleä laulu yhdistyvät Paatelaisen kontrabasson ja Haaviston perkussioiden hypnottiseen rytmiikkaan. Juureva kansanmusiikki sulautuu soittajien käsittelyssä svengaavaan americanaan ja raikkaaseen indie popiin, ammentaen myös kotimaisesta ja kansainvälisestä viihde- ja iskelmämusiikista. Tytti Metsän vahva tausta kansanmuusikkona ja solistina yhdistettynä Paatelaisen ja Haaviston monipuoliseen luovuuteen luo näennäisestä yksinkertaisuudesta värikkään ja vaihtelevan kokonaisuuden.
Yhteistä rytmii -albumin kappaleet on tallennettu trion voimin ja äänittäjä Jyri Riikosen johdolla livenä E-studiossa Sipoossa minimaalisin vibrafonin ja pedal steel -kitaran päällesoitoin. Levyn viimeistelyssä jokaiselle kappaleelle etsittiin oma, sopiva lähestymistapa ja levyllä kuullaan vaikutteita kaikuisasta dubista rockabillyyn ja eteerisestä indie popista rämeiseen bluesiin.
Albumin avausraidalla kansanrunon säe “mie laulan meroit mesiksi” taipuu biisin nimessä muotoon Meret mesiks. Pelkistetysti jouhikolla ja laululla alkava, shamanistiseksi mantraksi kasvava kappale kertoo irti päästämisestä ja jäähyväisistä, hyvän matkan toivotuksesta sille, jonka oma polku on vasta aluillaan.
Kiertävän tivolin tunnaria muistuttava albumin nimibiisi Yhteistä rytmii on alun perin sävelletty lastenteatteriesitykseen Jukka-pojan Sticks for the Stove -kappaleen innoittamana. Laulu kertoo äidin ja syntymättömän lapsen symbioosista, kun sydämen sykkeitä on jo kahdet vaikka verenkierto ja äänimaisema on vielä yhteistä.
Utuna ulos kiertää koukuttavaa sointukulkuaan kuin loitsu. Kappaleen alku on Tytti Metsän mukaan syntynyt livetilanteessa, keskellä katusoittotanssi-improa. Jouhikkoriffin tiheä tunnelma tuntui vaativan väkevän tekstin, ja näin syntyi uusi tulkinta tunnetusta Kantelettaren runosta Jos mun tuttuni tulisi.
Hypnoottinen Neito ja lohikäärme valmistui aikoinaan jouhikko-kokoelmalevylle Hiien hivuksista, mutta ei tuolloin mahtunut kokonaisuuteen. Anarkofeministisen kalevalamittaisen kansanrunon voima tai ajankohtaisuus eivät ole ainakaan vähentyneet yli 20 vuoden aikana ja trion tulkinta kappaleesta pakenee lokerointeja.
Runoilija Hanna Rytin sanoittama Kun sinä olet siinä on tarinaltaan ja soinniltaan ilakoivan naivistinen rakkauslaulu, jonka tarttuvan polvelevasta, urkuharmoonin säestämästä laulumelodiasta vaikkapa Ultra Bra maksaisi kelpo summan.
Bluespoljentoinen Silmut on tummasävyinen, tuonpuoleisissa käyvä tuutulaulu, jossa Tytti Metsän hämmästyttävä ääni pääsee oikeuksiinsa ja jouhikko paljastuu oivalliseksi blues-soittimeksi.
Tuulet suotuisat on huikaisevan kauniin melodian siivittämä äidin kannustuslaulu aikuistuvalle lapselle, joka ottaa ensiaskeliaan arvaamattomassa maailmassa. Ilmavan jazzahtava kappale soi muusikkojen käsittelyssä luonnollisesti kuin mustarastas kesäaamuna.
Iskelmällinen Vanha suola vie 1950-luvun kotimaisen ja kansainvälisen viihdemusiikin iloon ja kepeyteen, taustalle ei todellakaan tarvita big bandia vaan vibrafoni-intro ja trion suvereeni soitto tekevät biisistä maailmanluokan yökerhonumeron.
Voimakappale Tuhkasta nousee voisi viitata maailmanpoliittiseen tilanteeseen, mutta Tytti Metsä paljastaa laulavansa omasta elämästään. “Mihin taikapiiriin satuitkaan syntymään, sieltä kannattaa pelastautua kun pystyy,” Metsä toteaa arvoituksellisesti.
Levyn päätösbiisi, alavutelaisen Tiila Ilkan rekilaulumelodiaa mukaileva haikeansuloinen Kaikellaasia kukkia on Tytti Metsän mukaan syntynyt jouhikosta löytyneen kauniin ostinaton kautta. Levyn eniten kansanmusiikin traditioista ammentava balladi vie aikamatkalle jonnekin kauas.
Tytti Metsä ja Hyypiöt: Yhteistä rytmii -levyn miksauksen tekivät Jyri Riikonen E-studiossa ja Janne Haavisto Shubie Sound Studiossa. Masteroinnista vastasi Pauli Saastamoinen Finnvox Studioilla. Levyn on tuottanut Janne Haavisto.
Tytti Metsä ja Hyypiöt: Yhteistä rytmii -levyn kappaleet:
A1 Meret mesiks
A2 Yhteistä rytmii
A3 Utuna ulos
A4 Neito ja lohikäärme
A5 Kun sinä olet siinä
B1 Silmut
B2 Tuulet suotuisat
B3 Vanha suola
B4 Tuhkasta nousee
B5 Kaikellaasia kukkia
Tuotetiedot:
Levy-yhtiö: Mufarang
EAN 6417138718884
Tytti Metsä ja Hyypiöt keikoilla seuraavasti:
3.4. Uusi Sauna, Helsinki. Levynjulkkarit!
18.4. Pensselitehdas, Porvoo + Sir Elwood Duo
25.4. Rekolan Kino, Vantaa + Folk Saimaa
14.5. Tähti, Konepaja, Helsinki
23.7. Pyhtään kulttuuritalo + J. Karjalainen
Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen kepeän iskelmällinen popsingle Vanha suola pulppuaa alitajunnan tummista vesistä13.3.2026 10:30:02 EET | Tiedote
Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen tänään 13. maaliskuuta julkaistava uusi single Vanha suola soljuu 1950-luvun iskelmän tunnelmissa, modernilla pop-otteella raikastettuna. Tytti Metsän puhdas ääni soi iloa ja vie ajatonta melodiaa vaivattomasti rumpali Janne Haaviston ja basistin ja pedal steel -kitaristin tontteja hoitavan Miikka Paatelaisen soiton komppaamana. Kepeyden alla kuplii kuitenkin jotakin painavaa. Vanha suola on Tytti Metsä & Hyypiöt -yhtyeen kolmas single 3.4.2026 ilmestyvältä Yhteistä rytmii -levyltä.
