Kustannusosakeyhtiö Otava

Laura Lehtolan Simossa huumori naurattaa kyynelten läpi

7.4.2026 13:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Turvallinen ensihoitaja tuo naiselle lohtua, kun puoliso makaa koomassa vakavan onnettomuuden jälkeen. Mutta voiko poikkeuksellisissa oloissa syntyvä suhde kestää? Laura Lehtolan lämpimänkarhea romaani kysyy, mitä rakkaus on ja mikä sitoo ihmiset toisiinsa.

Simo on Laura Lehtolan neljäs romaani.

”No eikö se ole melkein naurettavaa. Että kun edellisen poikaystävän pää menee autonlasista läpi, lasin takana toljottaa heti joku ambulanssimies.”

Raskaana oleva toimittaja ajaa kolarin, jossa avopuoliso, suomenruotsalainen teatteriohjaaja Erik, loukkaantuu vakavasti. Pariskunnan irrottaa autosta ensihoitaja Simo. Kun Erik vaipuu koomaan, Simolla on sulkapallotreenien ja työvuorojen välissä hyvin aikaa kantaa surullista naista. Ja lapsi sairaalasta kotiin. Mutta voiko poikkeusolosuhteissa alkanut suhde selviytyä normaaliolosuhteissa?

Laura Lehtola kertoo romaaninsa syntyneen tarpeesta ymmärtää, mitä rakkaus on.

"Mitä vanhemmaksi tulen, sitä hämärämpää itselleni on, mitä romanttinen rakkaus on. Kirjan kirjoittaminen aiheesta oli yritys selventää asiaa itselleni, mutta lopputulema oli oikeastaan vielä suurempi epätietoisuus", kuvailee Lehtola.

Lehtola (s. 1978) on koulutukseltaan tekniikan tohtori. Hän on työskennellyt mm. tutkijana, ohjelmistopäällikkönä ja tennisopettajana. Yksityiselämässään hänellä on hullunkurinen perhe ja pyrkimys iloon. Simo on Lehtolan neljäs romaani. Esikoinen, Pelkääjän paikalla, ilmestyi 2015, Takapenkki 2017 ja Minä valitsin sinut 2020.

Simo on arvosteluvapaa 16.4.2026. Se ilmestyy painettuna, e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Rosanna Kemppi.

Haastattelupyynnöt, tiedustelut ja pdf:t medialle: emma.koivula@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi

