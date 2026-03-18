Ilmastolähettiläiltä keskustelunavaus ympäristöturvallisuudesta osana kokonaisturvallisuutta
7.4.2026 12:16:01 EEST | Eurooppalainen ilmastosopimus – European Climate Pact | Tiedote
Eurooppalaisen ilmastosopimuksen, Climate Pactin, suomalaiset ilmastolähettiläät avaavat keskustelun ilmasto- ja ympäristöpolitiikasta osana kokonaisturvallisuutta. Poliittiset päättäjät ja ilmastolähettiläät yhteen kokoava
Kohti ilmastokestävää ja turvallista huomista -tilaisuus
järjestetään tiistaina 14.4.2026 kello 10-12 Eurooppasalissa, Euroopan komission Suomen edustusto, Malminkatu 16, Helsinki.
Poliittisia päättäjiä on kutsuttu paikalle kaikista puolueista, ja ilmoittautuneiden runsas joukko edustaa puoleidensa puheenjohtajistoa. Mukana on myös ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Puolueiden edustajat ja tilaisuuden ohjelma
Keynote-puhujina tIlaisuudessa on kaksi Eurooppalaisen ilmastosopimuksen lähettilästä, ympäristöturvallisuuden asiantuntija Jyri Wuorisalo ja kiertotalouden asiantuntija Timo Huhtamäki. Jyri Wuorisalo nostaa esiin, kuinka Suomen varautumista ympäristöturvallisuudessa pitäisi muuttaa, kun riskitaso muuttuu.
“Geopoliittisen tilanteen ei saisi antaa hämätä. Meillä on maailmassa aina konflikteja ja sotia, jotka osuvat nyt myös lähelle. Samaan aikaa ympäristö- ja ilmastokriisi etenee ja syvenee koko ajan. Olisi pitkän aikavälin virhe jättää nämä asiat sivuun päätöksenteossa. Meidän on kyettävä katsomaan hetkellisten turvallisuusuhkien yli pitkäkestoiseen yhteiskunnan resilienssin rakentamiseen”, Wuorisalo painottaa.
“Ilmastonmuutos vaikuttaa tavallisten ihmisten tulevaisuuteen jopa enemmän kuin ajankohtaiset geopoliittiset kriisit. Toisaalta kriisit nostavat keskusteluun tärkeitä näkökulmia, kuten Hormuzinsalmi osoitti riippuvuuden fossiilisista polttoaineista. Suomen varautumista pitää muuttaa, kun riskitaso muuttuu.”
Wuorisalo haluaa myös tuoda päätöksenteon lähemmäs kansalaisia. Ohjauskeinot, kuten lait, käsitellään eduskunnassa. Paikallistaso, esimerkiksi kunnanvaltuustoissa, on kuitenkin avainasemassa muun muassa ilmastonmuutokseen sopeututumiseen liittyvässä maankäytössä ja kaavoituksessa.
Suomessa 20 lähettilästä, Euroopassa 1 300
Ilmastoasiat ovat yhteisiä koko Euroopalle, ja kansalaisten keskusteluun niitä nostavat esiin noin 1 300 vapaaehtoista ilmastolähettilästä. He toimivat 27 maassa Eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pactin alla. Suomessa lähettiläitä on 20. Heistä viisi esiintyy tilaisuudessa: Timo Huhtamäki, Anne Puolanne, Sari Rautio, Pekka Reinikainen ja Jyri Wuorisalo.
Suomalaiset ilmastolähettiläät haluavat tuoda esiin kansalaisten huolen siitä, että globaalit ja kansalliset ilmastotavoitteet uhkaavat lipua yhä kauemmas. Tutkimusten mukaan kansalaisten tuki ilmastotavoitteille on vahva, ja tulevaisuudenusko on keskeinen osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.
14.4. tilaisuudessa keskustellaan, kuinka kansallisessa politiikassa voitaisiin tehdä nykyistä vahvempaa ja pitkäjänteisempää yhteistyötä, joka ottaisi paremmin huomioon kansalaisten ilmastoon ja ympäristöön liittyvät huolet ja kytkisi ympäristöhaasteet tiiviimmin tämän ajan turvallisuus- ja huoltovarmuuskeskusteluun.
Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautuminen:
https://lyyti.events/p/climatepact
Lisätietoja:
Maakoordinaattori Riikka Leskinen, 044 907 5995, riikka.leskinen@valonia.fi,
Ilmastosopimuslähettiläs Jyri Wuorisalo, 044 785 6914, jyri.wuorisalo@savonia.fi
Euroooppalainen ilmastosopimus Climate Pact
Euroopan komission käynnistämä ilmastosopimus on osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa. Tavoitteena on auttaa EU:ta saavuttamaan ilmastoneutraaliuden tavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Ilmastosopimustoiminnalla aktivoidaan kansalaisyhteiskuntaa hillitsemään ilmaston lämpenemistä ja löytämään keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen.
Lue lisää julkaisijalta Eurooppalainen ilmastosopimus – European Climate Pact
Eurooppalaisen ilmastosopimuksen lähettiläät koolle Brysseliin18.3.2026 10:55:39 EET | Tiedote
Eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pactin lähettiläs Sari Rautio hakee tapahtumasta ratkaisuja ja vastakkainasettelun vähentämistä. “On todella tärkeää, että Suomi on mukana European Climate Pactissa, ja asiasta pitää välittää lisää tietoa ihmisille. Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotain”, Rautio sanoo. Hän on yksi Suomen 20 vapaaehtoisesta vaikuttajasta, jotka Climate Pactin sihteeristö on nimennyt tehtävään.
En förespråkare för den gröna omställningen från Vörå och fyra andra påverkare – Fem nya klimatambassadörer för klimatpakten i Finland3.2.2026 12:45:24 EET | Pressmeddelande
Fem nya frivilliga klimatambassadörer för den europeiska klimatpakten, Climate Pact, har utsetts i Finland. De kompletterar gruppen på 15 klimatambassadörer som fortsätter sitt påverkansarbete runt om i landet. Klimatpaktens sekretariat har på basis av ansökningar valt klimatambassadörer i varje EU-medlemsstat för att inspirera människor till konkreta klimatåtgärder. Det europeiska nätverket omfattar nu över 1 300 frivilliga.
Vihreän siirtymän edistäjä Vöyriltä ja neljä muuta vaikuttajaa – Suomeen viisi uutta ilmastosopimuksen lähettilästä3.2.2026 12:45:24 EET | Tiedote
Suomeen on nimetty viisi uutta vapaaehtoista eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pactin lähettilästä. He täydentävät 15 lähettilään joukkoa, joka jatkaa vaikuttamistyötään eri puolilla maata. Ilmastosopimuksen sihteeristö on valinnut kustakin EU:n jäsenmaasta hakemusten perusteella lähettiläitä innostamaan ihmisiä käytännön ilmastotoimiin. Euroopan laajuiseen verkostoon kuuluu nyt yli 1300 vapaaehtoista.
Eurooppalainen ilmastosopimus Climate Pact hakee uusia vapaaehtoisia vaikuttajaverkostoonsa15.10.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Avoin haku Euroopan komission ilmastosopimuksen lähettilääksi tai partneriorganisaatioksi jatkuu sopimuksen verkkosivulla lokakuun 31. päivään asti. Vapaaehtoiset ilmastosopimuslähettiläät ovat osa Euroopan laajuista ilmastovaikuttajien verkostoa. Partnerit ovat organisaatioita, jotka päivittäisessä toiminnassaan ja verkostoissaan edistävät ilmastosopimuksen tavoitteita.
Eurooppalainen ilmastosopimus Climate Pact hakee uusia vapaaehtoisia verkostoonsa30.9.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Avoin haku Euroopan komission ilmastosopimuksen lähettilääksi tai partneriorganisaatioksi on käynnissä sopimuksen verkkosivulla lokakuun 15. päivään asti. Vapaaehtoiset ilmastosopimuslähettiläät ovat osa Euroopan laajuista ilmastovaikuttajien verkostoa. Partnerit ovat organisaatioita, jotka päivittäisessä toiminnassaan ja verkostoissaan edistävät ilmastosopimuksen tavoitteita.
