Ilmastolähettiläiltä keskustelunavaus ympäristöturvallisuudesta osana kokonaisturvallisuutta

Keynote-puhujina tIlaisuudessa on kaksi Eurooppalaisen ilmastosopimuksen lähettilästä, ympäristöturvallisuuden asiantuntija Jyri Wuorisalo ja kiertotalouden asiantuntija Timo Huhtamäki. Jyri Wuorisalo nostaa esiin, kuinka Suomen varautumista ympäristöturvallisuudessa pitäisi muuttaa, kun riskitaso muuttuu.

“Geopoliittisen tilanteen ei saisi antaa hämätä. Meillä on maailmassa aina konflikteja ja sotia, jotka osuvat nyt myös lähelle. Samaan aikaa ympäristö- ja ilmastokriisi etenee ja syvenee koko ajan. Olisi pitkän aikavälin virhe jättää nämä asiat sivuun päätöksenteossa. Meidän on kyettävä katsomaan hetkellisten turvallisuusuhkien yli pitkäkestoiseen yhteiskunnan resilienssin rakentamiseen”, Wuorisalo painottaa.

“Ilmastonmuutos vaikuttaa tavallisten ihmisten tulevaisuuteen jopa enemmän kuin ajankohtaiset geopoliittiset kriisit. Toisaalta kriisit nostavat keskusteluun tärkeitä näkökulmia, kuten Hormuzinsalmi osoitti riippuvuuden fossiilisista polttoaineista. Suomen varautumista pitää muuttaa, kun riskitaso muuttuu.”

Wuorisalo haluaa myös tuoda päätöksenteon lähemmäs kansalaisia. Ohjauskeinot, kuten lait, käsitellään eduskunnassa. Paikallistaso, esimerkiksi kunnanvaltuustoissa, on kuitenkin avainasemassa muun muassa ilmastonmuutokseen sopeututumiseen liittyvässä maankäytössä ja kaavoituksessa.

Suomessa 20 lähettilästä, Euroopassa 1 300

Ilmastoasiat ovat yhteisiä koko Euroopalle, ja kansalaisten keskusteluun niitä nostavat esiin noin 1 300 vapaaehtoista ilmastolähettilästä. He toimivat 27 maassa Eurooppalaisen ilmastosopimuksen Climate Pactin alla. Suomessa lähettiläitä on 20. Heistä viisi esiintyy tilaisuudessa: Timo Huhtamäki, Anne Puolanne, Sari Rautio, Pekka Reinikainen ja Jyri Wuorisalo.

Suomalaiset ilmastolähettiläät haluavat tuoda esiin kansalaisten huolen siitä, että globaalit ja kansalliset ilmastotavoitteet uhkaavat lipua yhä kauemmas. Tutkimusten mukaan kansalaisten tuki ilmastotavoitteille on vahva, ja tulevaisuudenusko on keskeinen osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.

14.4. tilaisuudessa keskustellaan, kuinka kansallisessa politiikassa voitaisiin tehdä nykyistä vahvempaa ja pitkäjänteisempää yhteistyötä, joka ottaisi paremmin huomioon kansalaisten ilmastoon ja ympäristöön liittyvät huolet ja kytkisi ympäristöhaasteet tiiviimmin tämän ajan turvallisuus- ja huoltovarmuuskeskusteluun.

