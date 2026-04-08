Ohje hyvinvointialueille: uudesta yleistuesta voi tehdä maksuvaatimuksia 1.5.2026 alkaen
8.4.2026 09:30:00 EEST | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Uusi yleistuki korvaa Kelan nykyiset työttömyystuet eli työmarkkinatuen ja peruspäivärahan 1.5.2026. Hyvinvointialueiden käsittelijät voivat tehdä uusia maksuvaatimuksia yleistuesta 1.5.2026 alkaen.
Kela alkaa maksaa yleistukea työttömille 1.5.2026. Kelan nykyiset työttömyystuet eli työmarkkinatuki ja peruspäiväraha lakkautetaan samalla. Kela siirtää työttömyystukia saavat asiakkaat automaattisesti yleistuen saajiksi.
Jos hyvinvointialueet ovat tehneet työmarkkinatuesta tai peruspäivärahasta voimassa olevia maksuvaatimuksia, jotka jatkuvat 1.5.2026 saakka tai sen jälkeen, Kela päättää nämä maksuvaatimukset automaattisesti ja muodostaa ne yleistuesta.
Maksuvaatimus on hyvinvointialueen esitys siitä, että Kela maksaa alueen asukkaalle kuuluvan etuuden hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue voi esittää Kelan etuuden maksamista itselleen, jos etuuden maksaminen etuudensaajalle vaarantaa hänen tai hänen omaistensa toimeentulon.
Kela viestii yleistuesta asiakkailleen ja kumppaneilleen
Yleistuki on uusi taloudellinen tuki Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä. Se on tarkoitettu työttömille, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahakausi on päättynyt.
Yleistuen määrä on sama kuin nykyisen työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrä eli 37,21 euroa päivässä (keskimäärin 800 euroa kuukaudessa) vuonna 2026.
Kela viestii asiakkailleen ja kumppaneilleen yleistuesta Työttömyys-sivuilla ja Kumppanit-sivustolla ja ohjaa yleistuen hakemisessa OmaKelassa.
Kelan etuustietopalvelu Kelmu hyvinvointialueen työntekijöiden käytössä
Etuustietopalvelu Kelmun käyttö onnistuu, jos hyvinvointialueen työntekijällä on työtehtäviensä hoitamiseksi riittävä Suomi.fi-valtuus tai valtuudet. Kirjautumiseen tarvitaan lisäksi vahva sähköinen tunnistautumistapa. Hyvinvointialueen vastuuhenkilö antaa tarvittavat valtuudet alueen työntekijöille.
Tutustu ohjeisiin:
Kelan muut asiointipalvelut yhteistyökumppaneille
Myös Kelan muut yhteistyökumppaneiden asiointipalvelut ovat hyvinvointialueen työntekijöiden käytettävissä. Hyvinvointialueen työntekijä voi esimerkiksi varata ajan asiakkaalleen Kelan ajanvarauspalvelussa.
- Asiointipalvelut yhteistyökumppaneille
- Näin kirjaudut kumppaneiden asiointipalveluihin
- Ajan varaaminen asiakkaalle
Kelan asiakaspalvelu yhteistyökumppaneille
Palvelemme kumppaneitamme puhelimitse ja suojatulla sähköpostilla. Voit hoitaa monia asioita verkossa kumppaneiden asiointipalveluissa.
Kelan uutiskirjeet ammattilaisille
Tästä voit tilata Kelan uutiskirjeet ammattilaisille:
- Toimeentuloturvainfo
- Terveysinfo
- Kela ja hyvinvointialueet
Yhteyshenkilöt
Kelan viestintä
Kelan viestinnän mediapuhelin palvelee arkisin klo 9–16. Numerossa ohjaamme haastattelupyyntöjä asiantuntijoillemme. Voit jättää haastattelupyynnön myös sähköpostitse.
Puh: 020 634 7745
viestinta@kela.fi
Tilaa Kelan uutiskirjeitä
Tilaa Kelan uutiskirjeitä ja saat ajankohtaiset uutiset Kelan tukiin ja palveluihin tulevista muutoksista sekä koulutuksista ja tapahtumista. Tilaa uutiskirjeitä!
Kansaneläkelaitos (Kela) hoitaa Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kela/FPA
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme