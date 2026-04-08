Ohje hyvinvointialueille: uudesta yleistuesta voi tehdä maksuvaatimuksia 1.5.2026 alkaen

Kela alkaa maksaa yleistukea työttömille 1.5.2026. Kelan nykyiset työttömyystuet eli työmarkkinatuki ja peruspäiväraha lakkautetaan samalla. Kela siirtää työttömyystukia saavat asiakkaat automaattisesti yleistuen saajiksi.

Hyvinvointialueiden käsittelijät voivat tehdä uusia maksuvaatimuksia yleistuesta 1.5.2026 alkaen.

Jos hyvinvointialueet ovat tehneet työmarkkinatuesta tai peruspäivärahasta voimassa olevia maksuvaatimuksia, jotka jatkuvat 1.5.2026 saakka tai sen jälkeen, Kela päättää nämä maksuvaatimukset automaattisesti ja muodostaa ne yleistuesta.

Maksuvaatimus on hyvinvointialueen esitys siitä, että Kela maksaa alueen asukkaalle kuuluvan etuuden hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue voi esittää Kelan etuuden maksamista itselleen, jos etuuden maksaminen etuudensaajalle vaarantaa hänen tai hänen omaistensa toimeentulon.

Yleistuki on uusi taloudellinen tuki Suomen sosiaaliturvajärjestelmässä. Se on tarkoitettu työttömille, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai joiden ansiopäivärahakausi on päättynyt.

Yleistuen määrä on sama kuin nykyisen työmarkkinatuen ja peruspäivärahan määrä eli 37,21 euroa päivässä (keskimäärin 800 euroa kuukaudessa) vuonna 2026.

Kela viestii asiakkailleen ja kumppaneilleen yleistuesta Työttömyys-sivuilla ja Kumppanit-sivustolla ja ohjaa yleistuen hakemisessa OmaKelassa.

Kelan etuustietopalvelu Kelmu hyvinvointialueen työntekijöiden käytössä

Etuustietopalvelu Kelmun käyttö onnistuu, jos hyvinvointialueen työntekijällä on työtehtäviensä hoitamiseksi riittävä Suomi.fi-valtuus tai valtuudet. Kirjautumiseen tarvitaan lisäksi vahva sähköinen tunnistautumistapa. Hyvinvointialueen vastuuhenkilö antaa tarvittavat valtuudet alueen työntekijöille.

Myös Kelan muut yhteistyökumppaneiden asiointipalvelut ovat hyvinvointialueen työntekijöiden käytettävissä. Hyvinvointialueen työntekijä voi esimerkiksi varata ajan asiakkaalleen Kelan ajanvarauspalvelussa.

Palvelemme kumppaneitamme puhelimitse ja suojatulla sähköpostilla. Voit hoitaa monia asioita verkossa kumppaneiden asiointipalveluissa.

