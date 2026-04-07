Solidium päivittää strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa
7.4.2026 08:55:35 EEST | Solidium Oy | Tiedote
Solidiumin hallitus on hyväksynyt yhtiön päivitetyn strategian ja taloudelliset tavoitteet. Päivitetyn strategian keskiössä ovat kasvun, uudistumisen ja arvonluonnin edistäminen suomalaiselle yhteiskunnalle.
Solidiumin strategian, tavoitteiden ja toimintamallin päivittämistyö aloitettiin vuoden 2025 toisella puoliskolla, ja se saatiin valmiiksi vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Solidiumin missio säilyy ennallaan: tavoitteena on luoda omistaja-arvoa ja vahvistaa omistajuutta suomalaisissa kansallisesti merkittävissä yrityksissä. Sijoitusstrategiaan kuuluvat vähemmistösijoitukset sekä suomalaisiin listayhtiöihin että listaamattomiin kasvuyrityksiin. Uudet sijoitukset ovat kooltaan vähintään 50 miljoonaa euroa.
Solidium luo arvoa pääoman allokoinnin ja aktiivisen omistajuuden kautta. Sitoutuneena omistajana se kehittää hallitusten kokoonpanoja, luo arvoa hallitustyöskentelyn avulla ja käyttää omistajan vaikutusvaltaa käymällä rakentavaa vuoropuhelua omistusyhtiöiden, kanssasijoittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Solidium on asettanut tavoitteekseen saavuttaa yli 10 %:n kokonaistuoton (TSR) koko osakesalkulleen suhdannesyklin yli. Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto perustamisesta lähtien on 10,2 % p.a. Lisäksi tavoitteena on, että koko osakesalkun kokonaistuotto ylittää Solidiumin verrokki-indeksin sekä Helsingin pörssin osakkeista koostuvan OMX CAP GI -indeksin kokonaistuotot. Yksittäisten osakeomistusten kokonaistuottojen odotetaan ylittävän omien verrokkiensa mediaanituotot.
Yhtiö pyrkii rajoittamaan omistusten keskittymistä siten, että yksittäinen sijoitus edustaa alle 20 %:n osuutta kokonaissalkusta, ellei suurempi osuus ole hyvin perusteltu. Solidium tavoittelee myös enintään 10 %:n velkavipua, ja sillä tulee olla vähintään 100–300 miljoonaa euroa käteisenä tai sitovina luottolimiitteinä.
”Kasvun, uudistumisen ja arvonluonnin edistäminen suomalaiselle yhteiskunnalle ovat uudistetun strategiamme ytimessä. Suomi tarvitsee arvoa luovaa kasvua, ja pyrimme osaltamme toimimaan tämän kasvun katalysaattorina. Taloudelliset tavoitteemme ovat kunnianhimoiset ja vaativat kovaa työtä ja onnistunutta pitkän aikavälin toteuttamista sekä meiltä että omistusyhtiöiltämme. Aiomme toimia aktiivisena, sitoutuneena ja kasvuhakuisena omistajana ja tukea omistusyhtiöitämme niiden täyden potentiaalin saavuttamisessa”, Solidiumin toimitusjohtaja Matts Rosenberg sanoo.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Matts Rosenberg
Mediakyselyt: Natalie Nevaste, puh. 044 362 9198
Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa kansallisesti merkittävissä listayhtiöissä sekä suomalaisissa listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimme erinomaisuuteen kaikessa mitä teemme. Solidiumin osakeomistusten arvo on noin 9,1 miljardia euroa. Lisätietoja: www.solidium.fi
Solidiums årsredovisning för 2025 har publicerats7.4.2026 09:01:12 EEST | Pressmeddelande
Solidium har idag publicerat sin årsredovisning för 2025. Årsredovisningen innehåller översikter av styrelseordförande Jouko Karvinen och VD Matts Rosenberg samt en sammanfattning av Solidiums reviderade strategi och finansiella mål. Redovisningen presenterar också Solidiums administration och bokslut för 2025. Årsredovisningen bifogas till detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på Solidiums webbplats https://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/. Redovisningen publiceras på finska och engelska. Mer information: Matts Rosenberg, verkställande direktör Medieförfrågningar: Natalie Nevaste, tfn +358 44 362 9198 Bilaga: Solidiums årsredovisning 2025 Solidium är ett finskt statsägt investeringsbolag som skapar långsiktigt aktieägarvärde genom aktivt och ansvarsfullt ägande. Vår investeringsstrategi fokuserar på minoritetsinvesteringar i finska nationellt betydelsefulla noterade bolag och i finska onoterade tillväxtbolag. Vi eftersträvar hög prestanda i allt vi gör.
Solidiumin vuosikertomus vuodelta 2025 on julkaistu7.4.2026 09:01:12 EEST | Tiedote
Solidium on julkaissut tänään vuosikertomuksensa vuodelta 2025. Vuosikertomus sisältää hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvisen ja toimitusjohtaja Matts Rosenbergin katsaukset sekä yhteenvedon Solidiumin päivitetystä strategiasta ja taloudellisista tavoitteista. Lisäksi kertomuksessa esitellään Solidiumin hallinto ja tilinpäätös vuodelta 2025. Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä, ja se on saatavilla myös Solidiumin verkkosivuilla osoitteessa https://www.solidium.fi/julkaisut-ja-media/vuosikertomukset/. Kertomus on julkaistu suomeksi ja englanniksi. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Matts Rosenberg Mediakyselyt: Natalie Nevaste, puh. 044 362 9198 Liite: Solidiumin vuosikertomus 2025 Solidium on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö, joka luo pitkäaikaista omistaja-arvoa aktiivisen ja vastuullisen omistajuuden kautta. Sijoitusstrategiamme keskittyy vähemmistösijoituksiin suomalaisissa kansallisesti merkittävissä listayhtiöissä sekä suomalaisissa listaamattomissa kasvuyhtiöissä. Pyrimm
Solidium’s 2025 annual report published7.4.2026 09:01:12 EEST | Press release
Solidium has today published its 2025 annual report. The annual report includes reviews from the Chair of the Board, Jouko Karvinen, and CEO, Matts Rosenberg, as well as an overview of Solidium’s revised strategy and financial targets. The report also presents Solidium’s governance and financial statements for 2025. The annual report is attached to this release, and it is also available on the website at https://www.solidium.fi/en/annual-report/. The report is published in Finnish and English. Further information: CEO Matts Rosenberg Media requests: Natalie Nevaste, tel. +358 44 362 9198 Attachment: Solidium’s 2025 annual report Solidium is a Finnish state-owned investment company that creates long-term shareholder value through active and responsible ownership. Our investment strategy focuses on minority investments in Finnish listed companies of national importance and investments in Finnish private growth companies. We strive for excellence in everything we do. The total market valu
Solidium Oy:s bokslutsöversikt 2025: Betydande värdeskapande under 2025 – Solidiums aktieinnehav gav en totalavkastning på 36,5 procent och staten fick 585 miljoner euro i dividend12.2.2026 09:00:00 EET | Pressmeddelande
Solidium publicerade sin bokslutsöversikt för 2025 i dag. Totalavkastningen på Solidiums aktieinnehav under räkenskapsperioden 2025 var utmärkt, 36,5 procent, som är den näst högsta årliga avkastningen på innehav i bolagets historia. Värdet på aktieinnehaven ökade från 6,9 miljarder euro till 9,1 miljarder euro. Solidium delade 585 miljoner euro som dividend till staten under räkenskapsperioden. Totalavkastningen på 36,5 procent på Solidiums aktieinnehav 2025 överskred totalavkastningen enligt bolagets jämförelseindex (16,4 procent) och OMXH CAP GI-indexen (35,3 procent). Totalavkastningen på Solidiums aktieinnehav under fem år var 10,1 procent årligen vid utgången av 2025. Detta överskrider totalavkastningen enligt bolagets jämförelseindex (8,7 procent p.a.) och OMXH CAP GI-indexen (8,0 procent p.a.). ”Solidiums portföljbolag klarade sig bra i den utmanande marknadsmiljön under 2025. Den starka operativa prestationsförmågan i kombination med investerarnas ökade förtroende, i synnerhet
Solidium Oy:n tilinpäätöskatsaus 2025: Merkittävää arvonluontia vuonna 2025 – Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli 36,5 prosenttia, valtiolle maksettiin osinkoa 585 miljoonaa euroa12.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Solidium julkaisi tänään tilinpäätöskatsauksensa vuodelta 2025. Solidiumin osakeomistusten kokonaistuotto oli tilikaudella 2025 erinomainen, 36,5 prosenttia, mikä on toiseksi korkein omistusten vuosituotto yhtiön historiassa. Osakeomistusten arvo nousi 6,9 miljardista eurosta 9,1 miljardiin euroon. Solidium tuloutti valtiolle 585 miljoonaa euroa voitonjakoa tilikauden aikana. Solidiumin osakeomistusten 36,5 prosentin kokonaistuotto vuonna 2025 ylitti yhtiön verrokki-indeksin (16,4 prosenttia) sekä OMXH CAP GI -indeksin (35,3 prosenttia) kokonaistuoton. Solidiumin osakeomistusten viiden vuoden vuosittainen kokonaistuotto vuoden 2025 lopussa oli 10,1 prosenttia, mikä ylittää yhtiön verrokki-indeksin (8,7 prosenttia p.a.) ja OMXH CAP GI -indeksin (8,0 prosenttia p.a.) kokonaistuoton. "Solidiumin omistusyhtiöt suoriutuivat hyvin vuoden 2025 haastavassa markkinaympäristössä. Vahva operatiivinen suoriutuminen yhdistettynä sijoittajien piristyvään luottamukseen erityisesti kotimaisella osakem
