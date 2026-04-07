Hanna Vellingin hyvänmielen romaanissa kammataan hiukset kesälaineille

8.4.2026 09:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote

Helsinkiläiseen kampaamoon sijoittuvassa viihdesarjassa laitetaan kuntoon niin kutrit kuin ihmissuhteetkin. Kesälaineita on sarjan avausosa. 

Hanna Velling

Kesälaineita
Ilmestyy 28.4.2026

Hanna Velling on luonut Hakaniementorin laidalle Cherry on Top -kampaamon, jonka värikkääseen arkeen kurkistetaan hänen uutuusromaanissaan.

Kampaamonomistaja Kirsikan arki on kiireistä ja sopivan yllätyksetöntä, vakioasiakkaat ja satunnaiset piipahtajat tuovat vaihtelua ja juoruja päiviin. Kesän lähestyessä laineita alkaa liplattaa kuitenkin muuallakin kuin juhlakampauksissa.

Kirsikan aikuinen poika säätää, ex-mies pelmahtaa Suomen-visiitille, vuokratuoliin on tunkua ja remppamiehen siniset silmät saavat Kirsikan, vannoutuneen sinkun, kehittelemään jos jonkinlaisia kunnostustarpeita.

Kampaamo on kaikille tuttu paikka, joka tarjoaa mahdollisuuden yllättäville kohtaamisille, salaisille haaveille ja pienelle hengähdyshetkelle kauniiden asioiden äärellä. Kesälaineita on Hanna Vellingin uuden Kampaamo torin laidalla -sarjan avausosa, joka jättää hymyn lukijan huulille niin kuin onnistunut kampaamokäynti.

Hanna Velling on Helsingissä asuva kirjailija, joka on julkaissut kuusi romaania. Hänen teoksiaan on kiitelty elämänläheisestä otteesta, lempeästä huumorista ja kyvystä tavoittaa arjen merkitykselliset hetket. Uuteen sarjaansa hän poimii inspiraatiota sekä omasta elämästään että pitkästä kokemuksestaan kauneuden ja hyvinvoinnin viestinnässä. 

Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjoina.

Kansi: Jonna Nurminen

