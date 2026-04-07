Hanna Vellingin hyvänmielen romaanissa kammataan hiukset kesälaineille
8.4.2026 09:00:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Otava | Tiedote
Helsinkiläiseen kampaamoon sijoittuvassa viihdesarjassa laitetaan kuntoon niin kutrit kuin ihmissuhteetkin. Kesälaineita on sarjan avausosa.
Kesälaineita
Ilmestyy 28.4.2026
Hanna Velling on luonut Hakaniementorin laidalle Cherry on Top -kampaamon, jonka värikkääseen arkeen kurkistetaan hänen uutuusromaanissaan.
Kampaamonomistaja Kirsikan arki on kiireistä ja sopivan yllätyksetöntä, vakioasiakkaat ja satunnaiset piipahtajat tuovat vaihtelua ja juoruja päiviin. Kesän lähestyessä laineita alkaa liplattaa kuitenkin muuallakin kuin juhlakampauksissa.
Kirsikan aikuinen poika säätää, ex-mies pelmahtaa Suomen-visiitille, vuokratuoliin on tunkua ja remppamiehen siniset silmät saavat Kirsikan, vannoutuneen sinkun, kehittelemään jos jonkinlaisia kunnostustarpeita.
Kampaamo on kaikille tuttu paikka, joka tarjoaa mahdollisuuden yllättäville kohtaamisille, salaisille haaveille ja pienelle hengähdyshetkelle kauniiden asioiden äärellä. Kesälaineita on Hanna Vellingin uuden Kampaamo torin laidalla -sarjan avausosa, joka jättää hymyn lukijan huulille niin kuin onnistunut kampaamokäynti.
Hanna Velling on Helsingissä asuva kirjailija, joka on julkaissut kuusi romaania. Hänen teoksiaan on kiitelty elämänläheisestä otteesta, lempeästä huumorista ja kyvystä tavoittaa arjen merkitykselliset hetket. Uuteen sarjaansa hän poimii inspiraatiota sekä omasta elämästään että pitkästä kokemuksestaan kauneuden ja hyvinvoinnin viestinnässä.
Kirja ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjoina.
Kansi: Jonna Nurminen
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Lue lisää julkaisijalta Kustannusosakeyhtiö Otava
Laura Lehtolan Simossa huumori naurattaa kyynelten läpi7.4.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Turvallinen ensihoitaja tuo naiselle lohtua, kun puoliso makaa koomassa vakavan onnettomuuden jälkeen. Mutta voiko poikkeuksellisissa oloissa syntyvä suhde kestää? Laura Lehtolan lämpimänkarhea romaani kysyy, mitä rakkaus on ja mikä sitoo ihmiset toisiinsa.
Riemukas esikoisromaani naisesta, joka uskaltaa ottaa riskin – syteen tai saveen2.4.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Emma Alftan kirjoittaa elämänmakuisesti ja huumorilla aiheesta, jonka tuntee hyvin: yrittäjyydestä, keramiikasta ja uskalluksesta tehdä rohkeita valintoja.
Koululaisten suosikkivitsikirja on taas täällä! Vitsipitsa-uutuuden täytteenä ovat sisarukset Tixtuu ja Aivi31.3.2026 10:45:00 EEST | Tiedote
Jo seitsemäs Vitsipitsa tursuilee sivukaupalla tuoreita vitsejä. Mukaan mahtuu myös nokkelia sarjakuvia ja hulvattomia minitarinoita. Juhana Salakarin ja Jii Roikosen huippuhauskan vitsikirjasarjan aiempia osia on myyty lähes 750 000 kappaletta.
Hannu Väisäsen Ohukaisia on riemukasta ja oivaltavaa lyhytproosaherkkua, josta ei saa tarpeekseen30.3.2026 09:15:00 EEST | Tiedote
Hannu Väisäsen taiturimainen lyhytproosa lentää, kääntyy ja riemastuttaa kuin täydellinen ohukainen.
Mika Aaltola ja Henri Vanhanen uutuuskirjassaan: Miten puolustaa Suomea, kun vakaus väistyy ja säännöt murtuvat?24.3.2026 13:11:20 EET | Tiedote
Muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa Suomen on turvattava asemansa, taloutensa ja koskemattomuutensa entistä taitavammin eteenpäin katsovalla politiikalla. Näin kiteyttävät Mika Aaltola ja Henri Vanhanen uutuuskirjassaan Etulinjassa – Suomen turvallisuus epäjärjestyksen maailmassa.
