Editkilpailun 2025 shortlistat ovat nyt julki!
7.4.2026 09:51:52 EEST | Aikakausmedia ry | Tiedote
Aikakausmedia-alan parhaita medioita, tekijöitä ja juttuja palkitsevan Editkilpailun voittajaehdokkaat on nyt julkaistu. Vuoden 2025 voittajat palkitaan Editgaalassa 7. toukokuuta!
20-vuotisjuhlavuottaan viettävään Editkilpailuun lähetettiin jälleen satoja kilpailuehdotuksia vuoden parhaista aikakausmedioista ja niiden tekijöistä. Näiden joukosta tuomaristot ovat nyt valinneet jokaiseen 12 sarjaan kolme parasta ehdotusta.
Suosituin sarja oli perinteikkäästi Vuoden aikakauslehtikansi, johon lähetettiin yhteensä 52 ehdotusta. Toiseksi eniten ehdotuksia saatiin Vuoden aikakausmediajuttu -sarjaan (47) ja kolmanneksi eniten Vuoden aikakausmediatoimittaja -sarjaan (27).
Editkilpailun sarjoja arvioi 40 journalismin, median ja visuaalisuuden ammattilaista kymmenessä eri tuomaristossa.
Editkilpailun 2025 shortlistat
Vuoden yleisömedia
Apu, A-lehdet
Kotivinkki, A-lehdet
Lapsen Maailma, Lastensuojelun Keskusliitto
Vuoden ammatti- ja järjestömedia
Advokaatti, Suomen Asianajajat
Maailman Kuvalehti, Fingo ry
Martat-lehti, Marttaliitto
Vuoden asiakasmedia
Avainapteekit, Avainapteekit Oy / Sanoma Content Studio
Elämässä, KELA / Otavamedia Sisältömarkkinointi
Etiketti, Alko Oy / Genero Oy
Erikois-Edit
Agnes Jakobson, toimittaja, Koululainen
Robert Sundman, toimittaja, Suomen Kuvalehti
Milka Valtanen, toimittaja, Suomen Kuvalehti
Vuoden aikakausmediatoimittaja
Antti Helin, freelancer, Mondo
Mia Jussinniemi, freelancer, Apu
Leena Sharma, Suomen Kuvalehti
Vuoden valokuvaaja aikakausmediassa
Kristiina Kurronen, A-lehdet
Mikko Suutarinen, freelancer, Yhteishyvä
Akseli Valmunen, freelancer, Suomen Kuvalehti
Vuoden aikakausmediajuttu
Ensimmäinen päivä, Apu 23/2025
Tutkija Timo R. Stewart ei pelkää kohdata eri mieltä olevia, Maailman Kuvalehti 2/2025
YL-megaselvitys: Näin Hyy tärväsi taloutensa, Ylioppilaslehti 2/2025
Vuoden lifestylejuttu
Ihaninta kehossani on…, eeva.fi 19.9.2025
Vappu vieköön, Glorian ruoka&viini 4/2025
Kesän kuumin fashion look 2025, Tekoja 2/2025
Vuoden ulkoasu
Advokaatti, Suomen Asianajajat
Glorian ruoka&viini, Sanoma Media Finland
Lapsen Maailma, Lastensuojelun Keskusliitto
Vuoden aikakauslehtikansi
Lapsen Maailma 5/2025
Parnasso 5/2025
TAUKO Magazine #17
Vuoden digitoteutus
Kirjasiskot-podcast, Apu360
Meikkipussini, eeva.fi
Kotonan Arkiruokavinkit, Kotona
Vuoden uudistus aikakausmediassa
Printtiuudistus ja sivumäärän kasvattaminen, Viisas Raha
Päivittäisen lukijalupauksen lanseeraus, Suomen Kuvalehti
Uusi Yhteishyvä Ruoka -sovellus, Yhteishyvä
Voittajat julkistetaan Wanhassa Satamassa juhlittavassa Editgaalassa 7. toukokuuta. Samassa gaalassa palkitaan myös Vuoden printtimainoskisan voittajat. Ennakkohintaiset gaalaliput ovat myynnissä täällä 5.4. saakka, jonka jälkeen lippujen hinta nousee.
Outi Itävuomarkkinointi- ja tutkimuspäällikköPuh:040 540 1820outi.itavuo@aikakausmedia.fi
Anniina NissinenkuvapyynnötPuh:050 304 2855anniina.nissinen@aikakausmedia.fi
Aikakausmedia
Aikakausmedia ry valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Kustantaja- ja julkaisijajäseniä on 230, ja ne julkaisevat yhteensä 450 painettua ja digitaalista aikakausmediaa Suomessa. Jäsenistössä ovat edustettuina yleisö-, ammatti- ja järjestömediat sekä asiakasmediat.
