Aikakausmedia ry

Editkilpailun 2025 shortlistat ovat nyt julki!

7.4.2026 09:51:52 EEST | Aikakausmedia ry | Tiedote

Jaa

Aikakausmedia-alan parhaita medioita, tekijöitä ja juttuja palkitsevan Editkilpailun voittajaehdokkaat on nyt julkaistu. Vuoden 2025 voittajat palkitaan Editgaalassa 7. toukokuuta!

Editkilpailun shortlistat 2025 on nyt julkaistu!

20-vuotisjuhlavuottaan viettävään Editkilpailuun lähetettiin jälleen satoja kilpailuehdotuksia vuoden parhaista aikakausmedioista ja niiden tekijöistä. Näiden joukosta tuomaristot ovat nyt valinneet jokaiseen 12 sarjaan kolme parasta ehdotusta.

Suosituin sarja oli perinteikkäästi Vuoden aikakauslehtikansi, johon lähetettiin yhteensä 52 ehdotusta. Toiseksi eniten ehdotuksia saatiin Vuoden aikakausmediajuttu -sarjaan (47) ja kolmanneksi eniten Vuoden aikakausmediatoimittaja -sarjaan (27).

Editkilpailun sarjoja arvioi 40 journalismin, median ja visuaalisuuden ammattilaista kymmenessä eri tuomaristossa. 

Editkilpailun 2025 shortlistat

Vuoden yleisömedia
Apu, A-lehdet
Kotivinkki, A-lehdet
Lapsen Maailma, Lastensuojelun Keskusliitto

Vuoden ammatti- ja järjestömedia
Advokaatti, Suomen Asianajajat 
Maailman Kuvalehti, Fingo ry
Martat-lehti, Marttaliitto 

Vuoden asiakasmedia
Avainapteekit, Avainapteekit Oy / Sanoma Content Studio
Elämässä, KELA / Otavamedia Sisältömarkkinointi
Etiketti, Alko Oy / Genero Oy

Erikois-Edit
Agnes Jakobson, toimittaja, Koululainen
Robert Sundman, toimittaja, Suomen Kuvalehti
Milka Valtanen, toimittaja, Suomen Kuvalehti

Vuoden aikakausmediatoimittaja
Antti Helin, freelancer, Mondo
Mia Jussinniemi, freelancer, Apu 
Leena Sharma, Suomen Kuvalehti 

Vuoden valokuvaaja aikakausmediassa
Kristiina Kurronen, A-lehdet
Mikko Suutarinen, freelancer, Yhteishyvä
Akseli Valmunen, freelancer, Suomen Kuvalehti

Vuoden aikakausmediajuttu
Ensimmäinen päivä, Apu 23/2025
Tutkija Timo R. Stewart ei pelkää kohdata eri mieltä olevia, Maailman Kuvalehti 2/2025
YL-​megaselvitys: Näin Hyy tärväsi taloutensa, Ylioppilaslehti 2/2025

Vuoden lifestylejuttu
Ihaninta kehossani on…, eeva.fi 19.9.2025
Vappu vieköön, Glorian ruoka&viini 4/2025
Kesän kuumin fashion look 2025, Tekoja 2/2025

Vuoden ulkoasu
Advokaatti, Suomen Asianajajat
Glorian ruoka&viini, Sanoma Media Finland
Lapsen Maailma, Lastensuojelun Keskusliitto 

Vuoden aikakauslehtikansi
Lapsen Maailma 5/2025
Parnasso 5/2025
TAUKO Magazine #17 

Vuoden digitoteutus
Kirjasiskot-podcast, Apu360
Meikkipussini, eeva.fi
Kotonan Arkiruokavinkit, Kotona 

Vuoden uudistus aikakausmediassa
Printtiuudistus ja sivumäärän kasvattaminen, Viisas Raha 
Päivittäisen lukijalupauksen lanseeraus, Suomen Kuvalehti
Uusi Yhteishyvä Ruoka -sovellus, Yhteishyvä

Voittajat julkistetaan Wanhassa Satamassa juhlittavassa Editgaalassa 7. toukokuuta. Samassa gaalassa palkitaan myös Vuoden printtimainoskisan voittajat. Ennakkohintaiset gaalaliput ovat myynnissä täällä 5.4. saakka, jonka jälkeen lippujen hinta nousee.

Tutustu ehdokkaisiin Editkilpailun sivuilla

Avainsanat

editkilpailu, editkilpailu 2025, aikakausmedia, aikakauslehdet

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Linkit

Aikakausmedia

Aikakausmedia ry valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Kustantaja- ja julkaisijajäseniä on 230, ja ne julkaisevat yhteensä 450 painettua ja digitaalista aikakausmediaa Suomessa. Jäsenistössä ovat edustettuina yleisö-, ammatti- ja järjestömediat sekä asiakasmediat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aikakausmedia ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
