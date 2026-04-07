Vuoden printtimainos palkitaan ensimmäistä kertaa – tässä ovat ehdokkaat!

Aikakausmedian järjestämä Vuoden printtimainoskisa palkitsee Suomen vaikuttavinta mainontaa painetuissa lehdissä. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn kilpailuun lähetettiin lähes 70 aikakaus- ja sanomalehdissä julkaistua mainosta, joista kolme pääsi shortlistalle.

– Uusi kilpailu on otettu erittäin hyvin vastaan, mistä kertoo ehdotusten runsas määrä. Printtimainontaan keskittyvälle kilpailulle on selvästi ollut tarve, kertoo Aikakausmedian markkinointipäällikkö Outi Itävuo.

Vuoden printtimainoskisan arviointikriteerinä oli onnistunut luova toteutus. Tuomaristo kiinnitti erityistä huomiota kirkkaaseen ideaan ja oivaltavaan kiteytykseen. Shortlistalle pääsivät Alkon Matka Alko, K-Auton ja Volkswagen Suomen Vakiona kaikki ja Viking Linen Meri Christmas. Alkon ja Viking Linen mainokset on suunnitellut TBWA\Helsinki ja K-Auton ja Volkswagenin mainoksen Nitro.

Vuoden printtimainoskisan 2025 shortlista:

Matka Alko

mainostaja: Alko

mainostoimisto: TBWA\Helsinki

mediatoimisto: OMD Finland

käytetyt mediat: Gloria, Glorian ruoka&viini, Matka, Mondo, Ilta-Sanomat

Vakiona kaikki

mainostaja: K-Auto, Volkswagen Suomi

mainostoimisto: Nitro

mediatoimisto: Toinen PHD

käytetyt mediat: Helsingin Sanomat

Meri Christmas

mainostaja: Viking Line

mainostoimisto: TBWA\Helsinki

mediatoimisto: Initiative Helsinki

käytetyt mediat: Iltalehti, Ilta-Sanomat, Turun Sanomat

Vuoden printtimainoskisassa on kaksi sarjaa: yleinen ja yhteiskunnallinen. Tänä vuonna sarjat sulautettiin yhteen tuomariston päätöksellä. Voittajat valitsi nelihenkinen tuomaristo, johon kuuluivat Bob the Robotin AD Hermanni Kanerva, Ivalo Creative Agencyn Creative Director Inke Ketonen, Folk Finlandin luova johtaja ja AD Paula Orre ja SEKin Lead Creative Laura Syväniemi.

Vuoden printtimainos -kilpailu on jatkoa Editkilpailun Vuoden aikakauslehtimainos -kategorialle, josta se eriytettiin omaksi kilpailukseen. Samalla kilpailu laajennettiin koskemaan aikakauslehtimainosten lisäksi sanomalehtimainontaa.

Voittajamainos palkitaan Wanhassa Satamassa järjestettävässä Editgaalassa 7. toukokuuta. Samassa gaalassa palkitaan myös Editkilpailun voittajat. Ennakkohintaiset gaalaliput ovat myynnissä täällä 5.4. saakka, jonka jälkeen lippujen hinta nousee.

