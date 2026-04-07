Aikakausmedia ry

Vuoden printtimainos palkitaan ensimmäistä kertaa – tässä ovat ehdokkaat!

7.4.2026 09:52:42 EEST | Aikakausmedia ry | Tiedote

Voittoa ensimmäistä kertaa järjestettävässä kilpailussa tavoittelevat Alko, Viking Line sekä K-Auto ja Volkswagen Suomi.

Aikakausmedian järjestämä Vuoden printtimainoskisa palkitsee Suomen vaikuttavinta mainontaa painetuissa lehdissä. Ensimmäistä kertaa järjestettyyn kilpailuun lähetettiin lähes 70 aikakaus- ja sanomalehdissä julkaistua mainosta, joista kolme pääsi shortlistalle. 

– Uusi kilpailu on otettu erittäin hyvin vastaan, mistä kertoo ehdotusten runsas määrä. Printtimainontaan keskittyvälle kilpailulle on selvästi ollut tarve, kertoo Aikakausmedian markkinointipäällikkö Outi Itävuo.

Vuoden printtimainoskisan arviointikriteerinä oli onnistunut luova toteutus. Tuomaristo kiinnitti erityistä huomiota kirkkaaseen ideaan ja oivaltavaan kiteytykseen. Shortlistalle pääsivät Alkon Matka Alko, K-Auton ja Volkswagen Suomen Vakiona kaikki ja Viking Linen Meri Christmas. Alkon ja Viking Linen mainokset on suunnitellut TBWA\Helsinki ja K-Auton ja Volkswagenin mainoksen Nitro.

Vuoden printtimainoskisan 2025 shortlista: 

Matka Alko 
mainostaja: Alko
mainostoimisto: TBWA\Helsinki
mediatoimisto: OMD Finland
käytetyt mediat: Gloria, Glorian ruoka&viini, Matka, Mondo, Ilta-Sanomat 

Vakiona kaikki 
mainostaja: K-Auto, Volkswagen Suomi 
mainostoimisto: Nitro
mediatoimisto: Toinen PHD
käytetyt mediat: Helsingin Sanomat 

Meri Christmas 
mainostaja: Viking Line
mainostoimisto: TBWA\Helsinki
mediatoimisto: Initiative Helsinki 
käytetyt mediat: Iltalehti, Ilta-Sanomat, Turun Sanomat  

Vuoden printtimainoskisassa on kaksi sarjaa: yleinen ja yhteiskunnallinen. Tänä vuonna sarjat sulautettiin yhteen tuomariston päätöksellä. Voittajat valitsi nelihenkinen tuomaristo, johon kuuluivat Bob the Robotin AD Hermanni Kanerva, Ivalo Creative Agencyn Creative Director Inke Ketonen, Folk Finlandin luova johtaja ja AD Paula Orre ja SEKin Lead Creative Laura Syväniemi.

Vuoden printtimainos -kilpailu on jatkoa Editkilpailun Vuoden aikakauslehtimainos -kategorialle, josta se eriytettiin omaksi kilpailukseen. Samalla kilpailu laajennettiin koskemaan aikakauslehtimainosten lisäksi sanomalehtimainontaa.

Voittajamainos palkitaan Wanhassa Satamassa järjestettävässä Editgaalassa 7. toukokuuta. Samassa gaalassa palkitaan myös Editkilpailun voittajat. Ennakkohintaiset gaalaliput ovat myynnissä täällä 5.4. saakka, jonka jälkeen lippujen hinta nousee.

Voittoa Vuoden printtimainoskisassa tavoittelevat Alko, Viking Line sekä K-Auto ja Volkswagen Suomi.
Vuoden printtimainokisan shortlistalle pääsi Matka Alko -mainossarja.
Vuoden printtimainokisan shortlistalle pääsi Matka Alko -mainossarja.
Vuoden printtimainokisan shortlistalle pääsi Matka Alko -mainossarja.
Vuoden printtimainoskisan shortlistalla on Viking Linen Meri Christmas.
K-Auton ja Volkswagenin Vakiona kaikki on yksi shortlistalaisista.
Aikakausmedia ry valvoo aikakausmediakustantajien ja -julkaisijoiden etuja. Se kehittää ja tarjoaa työkaluja, joilla ala pystyy vastaamaan muuttuvan mediakentän kilpailuun. Kustantaja- ja julkaisijajäseniä on 230, ja ne julkaisevat yhteensä 450 painettua ja digitaalista aikakausmediaa Suomessa. Jäsenistössä ovat edustettuina yleisö-, ammatti- ja järjestömediat sekä asiakasmediat.

