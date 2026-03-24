Näyttely Vastamaalattua luo katsauksen nykymaalaukseen
7.4.2026 13:15:00 EEST | Sara Hildénin taidemuseo | Tiedote
Sara Hildénin taidemuseossa avautuu 14. toukokuuta ryhmänäyttely Vastamaalattua – Freshly Painted, joka esittelee 22 nuoren taiteilijan teoksia.
Näyttelyyn kutsutut taiteilijat ovat Emma Ainala, Milla Aska, Siiri Haarla, Taru Happonen, Karoliina Hellberg, Kaisa Huotari, Juliana Hyrri, Annamaari Hyttinen, Eveliina Hämäläinen, Essi Kuokkanen, Raana Lehtinen, Eeva Lietonen, Emma Luukkala, Iisa Maaranen, Elin Odentia, Melina Paakkonen, Sirkku Rosi, Kerttu Saali, Johanna Saikkonen, Riikka Sormunen, Astrid Strömberg sekä Ebba Svensson.
Jokainen taiteilija osallistuu näyttelyyn itse ehdottamallaan kokonaisuudella, joka koostuu uusista tai vastamaalatuista teoksista. Tekniikoiden, aiheiden ja käsialojen kirjo on yhtä moninainen kuin runsaslukuinen tekijäjoukko.
Näyttelyn nimi viittaa tuoreuteen: innostavaan uuteen ja uudistettuun vanhaan. Vaikka näyttely tarkastelee nykymaalausta, se tuo esiin myös maalaamisen vanhanaikaisuuden: maalaus syntyy hitaasti käsin. Siinä näkyvät aika, liike ja tekijän läsnäolo. Värit, pinta ja jälki kertovat siitä, miten teos on tehty. Näin maalaus tarjoaa humaanin vastavoiman keinotodellisuudelle.
– Kun tekoälyä pyydetään tuottamaan kuva, se hyödyntää aiemmin luotuja kuvia. Vaikeasti sanoitettavan, välitilassa olevan, liukuvan ja aavistuksenomaisen ilmaisemiseen se ei kuitenkaan kykene. Juuri tätä maastoa useimmat näyttelyyn osallistuvista taiteilijoista tutkivat, näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen kertoo.
Vastamaalattua-näyttelyn nimi ja idea on peräisin Sara Hildénin Säätiön kokoelmataiteilijalta, taidemaalari Marika Mäkelältä, joka on tuonut esiin naispuolisten kollegoidensa tärkeän tuen omalla urallaan. Hän osallistui vuonna 1986 Pyynikinlinnassa järjestettyyn Rakastetun kuva -näyttelyyn, joka esitteli yksinomaa nuorten naisten tekemää taidetta – samoin kuin Vastamaalattua nyt, 40 vuotta myöhemmin.
Vastamaalattua – Freshly Painted
14.5.–30.8.2026
Sara Hildénin taidemuseossa
Sarianne SoikkonenNäyttelypäällikköSara Hildénin taidemuseoPuh:040 801 6088sarianne.soikkonen@tampere.fi
Anne KauramäkiViestintäasiantuntijaSara Hildénin taidemuseoPuh:040 837 0357anne.kauramaki@tampere.fi
Sara Hildénin taidemuseo
1979 avattu Tampereen kaupungin ylläpitämä museo, jonka vaihtuvat näyttelyt keskittyvät kansainväliseen modernismiin ja nykytaiteeseen. Museo hallinnoi Sara Hildénin Säätiön kokoelmaa.
