Sara Hildénin taidemuseo

Näyttely Vastamaalattua luo katsauksen nykymaalaukseen

7.4.2026 13:15:00 EEST | Sara Hildénin taidemuseo | Tiedote

Sara Hildénin taidemuseossa avautuu 14. toukokuuta ryhmänäyttely Vastamaalattua – Freshly Painted, joka esittelee 22 nuoren taiteilijan teoksia.

Näyttelyyn kutsutut taiteilijat ovat Emma Ainala, Milla Aska, Siiri Haarla, Taru Happonen, Karoliina Hellberg, Kaisa Huotari, Juliana Hyrri, Annamaari Hyttinen, Eveliina Hämäläinen, Essi Kuokkanen, Raana Lehtinen, Eeva Lietonen, Emma Luukkala, Iisa Maaranen, Elin Odentia, Melina Paakkonen, Sirkku Rosi, Kerttu Saali, Johanna Saikkonen, Riikka Sormunen, Astrid Strömberg sekä Ebba Svensson.


Jokainen taiteilija osallistuu näyttelyyn itse ehdottamallaan kokonaisuudella, joka koostuu uusista tai vastamaalatuista teoksista. Tekniikoiden, aiheiden ja käsialojen kirjo on yhtä moninainen kuin runsaslukuinen tekijäjoukko.


Näyttelyn nimi viittaa tuoreuteen: innostavaan uuteen ja uudistettuun vanhaan. Vaikka näyttely tarkastelee nykymaalausta, se tuo esiin myös maalaamisen vanhanaikaisuuden: maalaus syntyy hitaasti käsin. Siinä näkyvät aika, liike ja tekijän läsnäolo. Värit, pinta ja jälki kertovat siitä, miten teos on tehty. Näin maalaus tarjoaa humaanin vastavoiman keinotodellisuudelle. 


–    Kun tekoälyä pyydetään tuottamaan kuva, se hyödyntää aiemmin luotuja kuvia. Vaikeasti sanoitettavan, välitilassa olevan, liukuvan ja aavistuksenomaisen ilmaisemiseen se ei kuitenkaan kykene. Juuri tätä maastoa useimmat näyttelyyn osallistuvista taiteilijoista tutkivat, näyttelypäällikkö Sarianne Soikkonen kertoo.


Vastamaalattua-näyttelyn nimi ja idea on peräisin Sara Hildénin Säätiön kokoelmataiteilijalta, taidemaalari Marika Mäkelältä, joka on tuonut esiin naispuolisten kollegoidensa tärkeän tuen omalla urallaan. Hän osallistui vuonna 1986 Pyynikinlinnassa järjestettyyn Rakastetun kuva -näyttelyyn, joka esitteli yksinomaa nuorten naisten tekemää taidetta – samoin kuin Vastamaalattua nyt, 40 vuotta myöhemmin.


Vastamaalattua – Freshly Painted
14.5.–30.8.2026
Sara Hildénin taidemuseossa

Emma Ainala, Nesting Lounge, 2026. Öljy kankaalle, 180 x 180 cm.
Emma Ainala, Nesting Lounge, 2026. Öljy kankaalle, 180 x 180 cm.
Kuva: Johannes Ekholm. Courtesy Helsinki Contemporary
Milla Aska, Passage, 2026. Öljy kankaalle, 210 x 160 cm.
Milla Aska, Passage, 2026. Öljy kankaalle, 210 x 160 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Siiri Haarla, Metsästäjän sydän, 2026. Öljy kankaalle, 170 x 150 cm.
Siiri Haarla, Metsästäjän sydän, 2026. Öljy kankaalle, 170 x 150 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Taru Happonen, Synthetic Terrain, 2025. Akryyli, alumiinijauhe, marmorijauhe ja pigmentti kankaalle, 180 x 150 x 5 cm.
Taru Happonen, Synthetic Terrain, 2025. Akryyli, alumiinijauhe, marmorijauhe ja pigmentti kankaalle, 180 x 150 x 5 cm.
Kuva: Angel Gil
Karoliina Hellberg, Nightly Lilacs (Raatihuoneenkatu), 2026. Akryyli ja öljy kankaalle, 27 x 27 cm.
Karoliina Hellberg, Nightly Lilacs (Raatihuoneenkatu), 2026. Akryyli ja öljy kankaalle, 27 x 27 cm.
Kuva: Jussi Tiainen. Courtesy Galerie Anhava
Kaisa Huotari, Hämärän kirjo: Kukinta-aika & Kehrä, 2026. Öljy kankaalle, puu, metalli, 50 x 63–120 x 8–11 cm; 105 x 70–140 x 7–8 cm. Kuva: Jussi Tiainen.
Kaisa Huotari, Hämärän kirjo: Kukinta-aika & Kehrä, 2026. Öljy kankaalle, puu, metalli, 50 x 63–120 x 8–11 cm; 105 x 70–140 x 7–8 cm. Kuva: Jussi Tiainen.
Kuva: Jussi Tiainen
Juliana Hyrri, Vuodet (ja pinni), 2026. Öljy kankaalle, à 180 x 150 cm.
Juliana Hyrri, Vuodet (ja pinni), 2026. Öljy kankaalle, à 180 x 150 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Annamaari Hyttinen, Sielulintu (Kukkuu), 2025. Öljy kankaalle, 40 x 30 cm.
Annamaari Hyttinen, Sielulintu (Kukkuu), 2025. Öljy kankaalle, 40 x 30 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Eveliina Hämäläinen, Parvi, 2026. Öljy kankaalle, 200 x 180 cm.
Eveliina Hämäläinen, Parvi, 2026. Öljy kankaalle, 200 x 180 cm.
Kuva: Anna Autio
Essi Kuokkanen, Yöksi he sulkevat silmänsä unohtaakseen tekonsa, 2026. Öljy kankaalle, 200 x 150 cm.
Essi Kuokkanen, Yöksi he sulkevat silmänsä unohtaakseen tekonsa, 2026. Öljy kankaalle, 200 x 150 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Raana Lehtinen, Luonnonlapset, 2026. Öljy kankaalle, 3 osaa, à 190 x 150 cm.
Raana Lehtinen, Luonnonlapset, 2026. Öljy kankaalle, 3 osaa, à 190 x 150 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Eeva Lietonen, Enkeli, 2026. Itse valmistettu öljymaali kankaalle, 135 x 120 cm.
Eeva Lietonen, Enkeli, 2026. Itse valmistettu öljymaali kankaalle, 135 x 120 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Emma Luukkala, 10:02, 2026. Öljy ja mehiläisvaha kankaalle, 130 x 100 cm.
Emma Luukkala, 10:02, 2026. Öljy ja mehiläisvaha kankaalle, 130 x 100 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Iisa Maaranen, Vaeltava, 2026. Tempera kankaalle, 180 x 145 cm.
Iisa Maaranen, Vaeltava, 2026. Tempera kankaalle, 180 x 145 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Elin Odentia, The Other Realm, 2024. Öljy kankaalle, 152 x 140 cm.
Elin Odentia, The Other Realm, 2024. Öljy kankaalle, 152 x 140 cm.
Kuva: Jean-Baptiste Béranger. Courtesy Cecilia Hillström Gallery
Melina Paakkonen, Orange Dots and Scary Snake, 2026. Akryyli kankaalle, 165 x 145 cm.
Melina Paakkonen, Orange Dots and Scary Snake, 2026. Akryyli kankaalle, 165 x 145 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Sirkku Rosi, Tarjoiluehdotus, 2026. Akvarelli paperille, mehiläisvaha, steariini, pigmentti, 111,5 x 75 cm.
Sirkku Rosi, Tarjoiluehdotus, 2026. Akvarelli paperille, mehiläisvaha, steariini, pigmentti, 111,5 x 75 cm.
Kuva: Jussi Koivunen
Kerttu Saali, Swoosh, 2026. Öljy kankaalle, 170 x 184 cm.
Kerttu Saali, Swoosh, 2026. Öljy kankaalle, 170 x 184 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Johanna Saikkonen, Looking Out 2025–26. Öljy kankaalle, 156 x 152 cm.
Johanna Saikkonen, Looking Out 2025–26. Öljy kankaalle, 156 x 152 cm.
Kuva: Emilia Usvalaakso
Riikka Sormunen, Dance, 2026. Öljy kankaalle, 116 x 130 cm.
Riikka Sormunen, Dance, 2026. Öljy kankaalle, 116 x 130 cm.
Kuva: Jussi Tiainen
Astrid Strömberg, Eclipse, 2026. Öljy kankaalle, 190 x 140 cm.
Astrid Strömberg, Eclipse, 2026. Öljy kankaalle, 190 x 140 cm.
Kuva: Sanna Argus Tirén
Ebba Svensson, Näste, 2026. Öljy, pigmentti ja liima kankaalle, 200 x 230 cm.
Ebba Svensson, Näste, 2026. Öljy, pigmentti ja liima kankaalle, 200 x 230 cm.
Kuva: Nora Bencivenni / Galleri Magnus Karlsson
Sara Hildénin taidemuseo

1979 avattu Tampereen kaupungin ylläpitämä museo, jonka vaihtuvat näyttelyt keskittyvät kansainväliseen modernismiin ja nykytaiteeseen. Museo hallinnoi Sara Hildénin Säätiön kokoelmaa. 

