Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ennakkotiedote: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 9.4.2026

2.4.2026 16:14:24 EEST | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokoontuu torstaina 9.4.2026. Kokouksessa käsitellään muun muassa maa-alueiden vuokraamista, valtuustoaloitteita sekä kulttuurin ja vapaa-ajan palveluihin liittyviä selvityksiä ja lausuntoja.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esityslista on julkaistu Helsingin kaupungin verkkosivuilla.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto lautakunnan jäsenistä. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Paavo Arhinmäki (Vas.).

Lautakunta käsittelee kokouksessaan seuraavia keskeisiä asioita:

Lautakunta päättää useista maa-alueiden vuokrauksista:

  • Valkosaaren venesataman alueen vuokraaminen Nylandska Jaktklubben rf:lle
  • Eteläisellä Hummalluodolla sijaitsevan alueen vuokraaminen Merimelojat ry:lle

Kokouksessa käsitellään useita valtuustoaloitteita, jotka koskevat esimerkiksi:

  • sivukatsomoiden rakentamista Roihuvuoren pesäpallokentälle
  • maksuttoman uintilipun tarjoamista 65 vuotta täyttäville helsinkiläisille
  • laajennetun lastenalueen suunnittelu Itäkeskuksen kirjastoon Stoan perusparannuksen ja laajennuksen yhteydessä
  • Helsingin kehittämistä kansainvälisenä teatterikaupunkina
  • tanssin harrastamisen tilojen kehittämistä
  • Hernesaaren asemakaavaan liittyvää toivomuspontta

Lisäksi lautakunta antaa vastauksen nuorten aloitteeseen, joka koskee rullalautailu- ja skeittitilojen kehittämistä Helsingissä. Ja lautakunta päättää Savoy-teatterin ja kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottamisesta käyttöoikeussopimuksena.

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye