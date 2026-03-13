Yrttiteelle jopa 40 % hinnankorotus – virvoitusjuomaveron uusi laskentaperuste aiheuttaa hintashokin

Näin suuri ero arvioidun ja toteutuneen vaikutuksen välillä osoittaa, että yrttiteevalmisteiden erityispiirteitä ei ole otettu lain valmistelussa riittävällä tavalla huomioon. Kyse on merkittävästä ja poikkeuksellisen suuresta erosta arvioituun hintavaikutukseen nähden.

”Hinnankorotukset ovat niin suuria, että ne heikentävät merkittävästi yrttiteevalmisteiden kilpailukykyä ja kohdistuvat suoraan kotimaiseen luonnontuotealaan”, toteaa Arktiset Aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen.

”Alan toimijoiden keskuudessa on vaikea ymmärtää, miten yrttitee voidaan tulkita virvoitusjuomaksi, kun samalla tavalla valmistettu tavanomainen tee rajataan virvoitusjuomaveron ulkopuolelle. Vielä vaikeampi on ymmärtää, miksi terveellisenä pidettyyn yrttiteehen kohdistetaan haittavero, jonka tarkoituksena on ohjata kulutusta pois tällaisista tuotteista”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry:n toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Nykyisen tulkinnan mukaan virvoitusjuomaveroa sovelletaan yrttiteevalmisteisiin valmiin juoman määrän perusteella. Käytännössä esimerkiksi yhdestä teepussista oletetaan valmistuvan noin 250 millilitraa juomaa, jolloin veroa kertyy noin 5 senttiä per teepussi (20 snt/litra). Tämä tarkoittaa noin 1 euron veroa 20 pussin yrttiteepakkauksesta. Aiemmin kiinteitä juoma-aineksia verotettiin niiden painon perusteella, jolloin vastaavan tuotteen vero oli tyypillisesti vain muutamia senttejä pakkausta kohden. Yrttiteevalmisteiden kohdalla veroa maksetaan nykyisen tulkinnan mukaan käytännössä kuluttajan lisäämästä vedestä.

Tilanne on tullut toimijoille laajasti yllätyksenä, ja alalla koetaan, ettei luonnontuotealan erityispiirteitä ole huomioitu riittävästi valmistelussa.

”Yrttiteevalmisteet ovat osa kotimaista luonnontuotealaa, joka hyödyntää suomalaisia yrttejä ja luonnon raaka-aineita. Toimiala on ollut kasvussa ja nähdään myös osana Suomen ruokastrategiaa ja vientipotentiaalia. Tässä tilanteessa yrttiteevalmisteille kohdennettu kova haittavero tuntuu hyvin oudolta ratkaisulta”, toteaa Suomen Luontoyrittäjyysverkosto ry:n puheenjohtaja Katja Misikangas.

Toimialajärjestöt pyytävät viranomaisilta selkeytystä siihen, kuuluvatko perinteiset yrttiteevalmisteet laisinkaan virvoitusjuomaveron soveltamisalaan. Toimialajärjestöt toivovat, että asia voisi ratketa verottajan tulkinnan tarkentamisen kautta, jotta vältyttäisiin hitailta ja raskailta oikeudellisilta toimilta.