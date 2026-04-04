Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
3.4.2026 00:21:42 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 2.4.2026
RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ
Pelastuslaitos sai tehtävän klo 23.31 keskisuuresta rakennuspalosta Polttolinjalle Jyväskylään. Kerrostaloasunnossa oli alkupalo, joka oli saatu sammutettua asukkaiden toiminnalla. Pelastuslaitokselle jäi tehtäväksi sammuttamisen varmistaminen
Asunnossa ollut henkilö altistui lievästi savulle, mutta suuremmilta henkilövahingoilta säästyttiin. Asuntoon tuli pieniä vahinkoja. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.
Paikalle hälytettiin 11 pelastuslaitoksen yksikköä, joista viisi toimi kohteessa. Lisäksi paikalla oli ensihoidon ja poliisin yksiköitä.
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.4.2026 19:57:59 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 04.04.2026 Tulipalo, muu: keskisuuri, Kivijärventie Kinnula Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta tulipalosta Kinnulan Kivijärventielle klo 19:12. Kohteessa paloi roskakasa, josta palo oli vaarassa levitä viereiseen metsään. Pelastuslaitos rajasi paloalueen ja sammutustyöt ovat käynnissä. Palon syttymissyy ei ole tiedossa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.4.2026 12:03:59 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 04.04.2026 Ihmisen pelastaminen vedestä, Mikkolantie Saarijärvi Keski-Suomen pelastuslaitos hälytettiin ihmisen pelastaminen vedestä tehtävälle Saarijärven Mikkolantielle. Kohteessa käynnissä pintapelastustehtävä. Poliisi vastaa tapahtumaan liittyvästä tiedottamisesta. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote3.4.2026 21:12:20 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 3.4.2026 RAKENNUSPALO: KESKISUURI. PURILAS, JYVÄSKYLÄ Hälytys klo 20:30 Purilas 8, jossa ilmoituksen mukaan ylimmän kerroksen parvekkeelta tuprahtelee vaaleaa savua. Ilmoittaja läheisen talon asukas, joka nähnyt tilanteen ja soittanut 112. Hätäpuhelun jälkeen savuttaminen loppui. Pelastuslaitos tiedusteli ylimmän kerrostalon huolellisesti eikä löytänyt savun aiheuttajaa. Lisätietoja: Päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.4.2026 12:16:30 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 2.4.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos vastaanotti klo 11.49 tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylään Keskussairaalantielle. Sädesairaalan edessä olevassa katoksessa oli syttynyt tuoleja palamaan. Katos oli sairaalarakennuksen vieressä. Palo oli ehtinyt levitä jo viereisen rakennuksen rakenteisiin, mutta pelastuslaitos sammutti palon ennen suurempaa syttymää. Raivaustyöt ovat käynnissä. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Henkilövahinkoja tilanteesta ei aiheutunut. Kohteeseen hälytettiin kuusi pelastuslaitoksen yksikköä.
Keski-Suomen hyvinvointialue luopuu ensivastetehtävien välittämisestä paikallisille sydäniskuriryhmille2.4.2026 08:49:21 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontaviraston linjauksen mukaan hyvinvointialueet eivät saa käyttää ensihoitoon sisältyvässä ensivastetoiminnassa vapaaehtoistoimintaa. Tällä hetkellä Keski-Suomen hyvinvointialue on täydentänyt ensihoidon toimintaa vapaaehtoistoiminnalla ja välittänyt muutamia rajattuja tehtäviä vuodessa myös vapaaehtoisille eli niin kutsutuille sydäniskuriryhmille.
