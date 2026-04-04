Suomen U19-maajoukkue avaa EM-urakkansa Puolaa vastaan Vantaalla
3.4.2026 10:12:02 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote
Suomen amerikkalaisen jalkapallon U19-maajoukkue aloittaa EM-pelinsä kotiottelulla Puolaa vastaan lauantaina 4.4.2026 Myyrmäen jalkapallostadionilla Vantaalla. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun maiden maajoukkueet kohtaavat toisensa lajin maaottelussa.
Ottelu on historiallinen Puolalle, sillä kyseessä on maan nuorten maajoukkueen ensimmäinen kansainvälinen ottelu amerikkalaisessa jalkapallossa. Suomi puolestaan on ollut mukana nuorten arvokisoissa lajin eurooppalaisen historian alusta lähtien ja on voittanut nuorten Euroopan mestaruuden kolme kertaa (1992, 1994 ja 1996).
Suomalaisilla on U19-ikäluokassa etunaan myös nuorempien ikäluokkien kansainvälinen kokemus. U17-ikäluokan PM-turnaukset ovat tarjonneet pelaajille mahdollisuuden tutustua maajoukkueen toimintatapoihin ja pelikirjaan jo varhaisessa vaiheessa.
Kahdessa edellisessä EM-turnauksessa pronssille yltänyt Suomi lähtee otteluun ennakkosuosikkina, mutta poikkeuksellisista lähtökohdista, sillä vastustajasta on saatavilla vain rajallisesti ennakkotietoa. Joukkue valmistautuu avausotteluun kuitenkin luottavaisena, keskittyen omaan tekemiseensä.
– Joukkueen pelaajat ovat sekoitus vanhempaa ja uutta ikäryhmää. Lähes kaikilla on kokemusta kansainvälisistä otteluista, ja kokeneimmat ovat pelanneet jo kymmenkunta maaottelua. Kokoonpano on kilpailukykyinen ja viimeistelyä vaille valmis kohtaamaan Puolan, kertoo Suomen päävalmentaja J-P Kuusisto .
Puolan päävalmentaja Timothy Richardson antaa tunnustusta ennakkosuosikille:
– Suomi ei ole syyttä Euroopan rankingissa kolmantena. Kyseessä on erinomaisesti johdettu ja kokenut joukkue, joten ottelusta tulee meille todellinen haaste.
U19-ikäluokan EM-sarjassa 2026–2027 mestaruudesta kilpailee kymmenen maata. Joukkueet on jaettu kolmeen lohkoon, joiden voittajat etenevät vuoden 2027 mitalipeleihin. Suomi pelaa neljän joukkueen lohkossa yhdessä Saksan, Unkarin ja Puolan kanssa.
Ottelu pelataan lauantaina 4.4.2026 Myyrmäen jalkapallostadionilla Vantaalla. Ottelu alkaa kello 14.00, ja stadionin portit avataan tuntia ennen aloituspotkua.
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Hermanni Raitanen varmisti jenkkifutisnuorille voiton Puolasta4.4.2026 17:19:39 EEST | Tiedote
Suomen amerikkalaisen jalkapallon U19-maajoukkue otti työvoiton Puolasta lauantaina Vantaan Myyrmäessä pelatussa ikäluokan EM-sarjan avausottelussa. Suomi kiri 16-13 (7-13) voittoon Hermanni Raitasen kahdella touchdownilla.
