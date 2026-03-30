Olympiapurjehdus: Suomalaisille lähtövoittoja ja tasaisia suorituksia Palman Grand Slamissa
3.4.2026 22:57:42 EEST | Suomen Purjehdus ja Veneily ry | Tiedote
Palman Grand Slam purjehdittiin vaihtelevissa ja ajoittain erittäin haastavissa olosuhteissa. Viikon aikana nähtiin niin kovaa mistral-tuulta, pitkiä odotuksia kuin heikkoja ja kääntyileviä merituulia, jotka venyttivät kisapäiviä pitkiksi. Ratkaisut syntyivät viimeisenä päivänä viikon parhaissa purjehdusolosuhteissa.
Suomalaisittain viikon kohokohtiin lukeutuivat ILCA 7 -luokan lähtövoitot, joista vastasivat Nooa Laukkanenavauspäivänä ja Valtteri Uusitalo toisena kilpailupäivänä. Molemmat purjehtijat esittivät viikon aikana vahvaa venevauhtia ja ajoittain nousivat kärkitaisteluun maailman suurimmassa ILCA 7 -laivueessa.
Parhaasta suomalaissijoituksesta vastasivat Nacra 17 -luokassa Akseli Keskinen ja Katariina Roihu, jotka purjehtivat tasaisesti läpi viikon ja sijoittuivat lopputuloksissa 15:nneksi. ILCA 7 -luokassa Valtteri Uusitalo oli 19:s ja Nooa Laukkanen 23:s. iQFoileissa Sofia Hämäläinen purjehti sijalle 34.
49er-luokassa Juuso Roihu ja Lasse Lindell purjehtivat vaikean alun jälkeen hopeafinaaleissa ja sijoittuivat lopulta 48:nneksi. Onni ja Aatos Kylävainio purjehtivat pronssifinaalissa ja näyttivät vahvaa vauhtia finaalisarjassa.
- Suoritukseni oli kokonaisuutena vahva ja olen erityisen tyytyväinen sekä venevauhtiin että omaan fyysiseen kuntoon. Kultafinaaleihin mahtuu vielä hienosäätöä taktiikan osalta, mutta suunta on oikea. Seuraavaksi Grand Slam Hyèresissä ja siitä hyvässä iskussa kohti Kroatian EM-kisoja toukokuussa, Nooa Laukkanen summaa.
Palman kilpailu avasi olympialuokkien Grand Slam -kiertueen Euroopan kevätkauden. Kiertue jatkuu kahden viikon kuluttua Hyèresissä. Toukokuussa ohjelmassa ovat Nacra 17- ja 49er-luokkien MM-kilpailut sekä ILCA-luokkien ja iQFoil-luokkien EM-kilpailut.
Kokonaistulokset löytyvät tästä.
Artikkelikuva: Sailing Energy
|Sailing Team Finlandin kilpailukalenteri 2026
|30.3.–4.4.
|
Sailing Grand Slam – Palma
|20.–25.4.
|Sailing Grand Slam – Hyères
|12.–17.5.
|49er & Nacra 17 MM-kisat – Quiberon, Ranska
|17.–22.5.
|ILCA 6 & ILCA 7 EM-kisat – Kaštela, Kroatia
|18.–23.5.
|iQFoil EM-kisat – Portimão, Portugali
|20.–28.6.
|Sailing Grand Slam – Kieler Woche, Saksa
|7.–12.7.
|49er & Nacra 17 EM-kisat – Eckernförde, Saksa
|3.–7.8.
|Sailing Grand Slam, Nacra – San Pedro, USA
|25.–30.8.
|ILCA 7 MM-kisat – Dublin, Irlanti
|4.–12.9.
|
iQFoil MM-kisat – Weymouth, Iso-Britannia
|7.–12.9.
|
ILCA 6 MM-kisat – Dublin, Irlanti
Suomen Purjehdus ja Veneily ry (SPV) on suomalaisten pursi- ja veneilyseurojen etujärjestö. Se edistää, ohjaa ja valvoo suomalaista purjehdusta ja veneilyä. SPV perustettiin vuonna 2011, kun 1900-luvun alussa perustetut Suomen Purjehtija- ja Suomen Veneilyliitto yhdistyivät yhdeksi liitoksi. Liittoon kuuluu yli 300 jäsenseuraa ja noin 40 luokkaliittoa. Harrastajia seuroissa on noin 64 000.
Liiton tehtävänä on tukea toiminnallaan veneily- ja pursiseuroja sekä luokkaliittoja, jotka tuottavat harrastajille monipuolisia ja laadukkaita palveluja purjehdukseen ja moottoriveneilyyn. SPV panostaa laadukkaaseen valmennusosaamiseen ja tukee urheilijoita kansainväliseen menestykseen. Lisäksi SPV edistää veneilyturvallisuutta ja ympäristöasioita, sekä on vahvasti mukana erilaisissa edunvalvontatehtävissä, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.
