Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 2.4.2026 RAKENNUSPALO KESKISUURI JYVÄSKYLÄ Pelastuslaitos vastaanotti klo 11.49 tehtävän keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylään Keskussairaalantielle. Sädesairaalan edessä olevassa katoksessa oli syttynyt tuoleja palamaan. Katos oli sairaalarakennuksen vieressä. Palo oli ehtinyt levitä jo viereisen rakennuksen rakenteisiin, mutta pelastuslaitos sammutti palon ennen suurempaa syttymää. Raivaustyöt ovat käynnissä. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Henkilövahinkoja tilanteesta ei aiheutunut. Kohteeseen hälytettiin kuusi pelastuslaitoksen yksikköä.