Päivi Alasalmen Hallavainen-sarjan ensimmäiset osat nyt saatavilla myös painetussa muodossa

Päivi Alasalmen rikosromaani Alamaailman kuningatar (Hallavainen 1) on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Rikoskonstaapeli Hallavainen tutkii alamaailman kruunaamattoman kuningasparin arvoasuntoa, joka näytää lähinnä teurastamolta. Asukkaat ovat kadonneet jäljettömiin.



Sosionomi Anu Murtovuo muuttaa työn perässä Oulusta Tampereelle. Hän joutuu uhkaaviin tilanteisiin, jotka johdattavat hänet kolkkojen perhesalaisuuksien jäljille. Kuka hän oikein on?



Alamaailman kuningatar aloittaa dekkarisarjan, jossa tamperelainen rikoskonstaapeli Hallavainen ratkoo kollegoidensa kanssa synkkiä murhatapauksia.



Päivi Alasalmi (s. 1966) on kirjoittanut yli 30 teosta, muun muassa historiallisia romaaneja, novellikokoelmia ja satukirjoja, ja niitä on käännetty lukuisille kielille. Dekkarisarjassaan hän luo kiihkeitä juonikuvioita, joissa verenvuodatukselta ei välty viattominkaan.

ALASALMI, PÄIVI : Alamaailman kuningatar (Hallavainen 1)

335 sivua

ISBN 9789523814820

Ilmestymisaika: Tammikuu 2026

Päivi Alasalmen rikosromaani Häkkilinnut (Hallavainen 2) on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Rikoskonstaapeli Hallavainen ja nuorempi konstaapeli Sirkiä saavat tutkittavakseen hyytävän silpomismurhan, joka vie heitä niin laitapuolen kulkijoiden pariin kuin varakkaampiin piireihin.



Menneisyys ei anna sosionomi Anu Murtovuolle rauhaa, ja hän etsii tietoja biologisesta isästään. Hänen kaksoissisarensa Karla Kuusivaara istuu vankilassa mutta onnistuu tekemään tuhoja telkien takaakin. Karlalla on mielessään kosto ja murha.



Päivi Alasalmen (s. 1966) kolmenkymmenenseitsemän vuoden kirjailijanura

pitää sisällään yli 30 teosta, ja kirjoittaminen jatkuu. Rikoskonstaapeli Hallavaisen ja hänen kollegoidensa tutkimuksista kertovan koukuttavan dekkarisarjan toisessa osassa panokset kovenevat, ja vihan malja tulvii yli.

ALASALMI, PÄIVI : Häkkilinnut (Hallavainen 2)

318 sivua

ISBN 9789523814837

Ilmestymisaika: Tammikuu 2026

