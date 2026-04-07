Päivi Alasalmen Hallavainen-sarjan ensimmäiset osat nyt saatavilla myös painetussa muodossa
7.4.2026 09:00:00 EEST | Aviador Kustannus | Tiedote
Päivi Alasalmen rikosromaani Alamaailman kuningatar (Hallavainen 1) on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Rikoskonstaapeli Hallavainen tutkii alamaailman kruunaamattoman kuningasparin arvoasuntoa, joka näytää lähinnä teurastamolta. Asukkaat ovat kadonneet jäljettömiin.
Sosionomi Anu Murtovuo muuttaa työn perässä Oulusta Tampereelle. Hän joutuu uhkaaviin tilanteisiin, jotka johdattavat hänet kolkkojen perhesalaisuuksien jäljille. Kuka hän oikein on?
Alamaailman kuningatar aloittaa dekkarisarjan, jossa tamperelainen rikoskonstaapeli Hallavainen ratkoo kollegoidensa kanssa synkkiä murhatapauksia.
Päivi Alasalmi (s. 1966) on kirjoittanut yli 30 teosta, muun muassa historiallisia romaaneja, novellikokoelmia ja satukirjoja, ja niitä on käännetty lukuisille kielille. Dekkarisarjassaan hän luo kiihkeitä juonikuvioita, joissa verenvuodatukselta ei välty viattominkaan.
ALASALMI, PÄIVI : Alamaailman kuningatar (Hallavainen 1)
335 sivua
ISBN 9789523814820
Ilmestymisaika: Tammikuu 2026
Päivi Alasalmen rikosromaani Häkkilinnut (Hallavainen 2) on julkaistu Aviadorin kustantamana.
Rikoskonstaapeli Hallavainen ja nuorempi konstaapeli Sirkiä saavat tutkittavakseen hyytävän silpomismurhan, joka vie heitä niin laitapuolen kulkijoiden pariin kuin varakkaampiin piireihin.
Menneisyys ei anna sosionomi Anu Murtovuolle rauhaa, ja hän etsii tietoja biologisesta isästään. Hänen kaksoissisarensa Karla Kuusivaara istuu vankilassa mutta onnistuu tekemään tuhoja telkien takaakin. Karlalla on mielessään kosto ja murha.
Päivi Alasalmen (s. 1966) kolmenkymmenenseitsemän vuoden kirjailijanura
pitää sisällään yli 30 teosta, ja kirjoittaminen jatkuu. Rikoskonstaapeli Hallavaisen ja hänen kollegoidensa tutkimuksista kertovan koukuttavan dekkarisarjan toisessa osassa panokset kovenevat, ja vihan malja tulvii yli.
ALASALMI, PÄIVI : Häkkilinnut (Hallavainen 2)
318 sivua
ISBN 9789523814837
Ilmestymisaika: Tammikuu 2026
Arvostelukappaleet, pressikuvat ja haastattelupyynnöt
Lähetämme pyynnöstä arvostelukappaleen teoksesta joko painettuna tai sähköpostitse. Arvostelukappalepyynnöt voi lähettää Jarkko Malille osoitteeseen jarkko@aviador.fi. Haastattelupyynnöt sekä tiedustelut pressikuvista pyydämme esittämään Aviadorin tiedottaja Miksu Väkiparralle.
Vesa TompuriKustantajaAviador KustannusPuh:+358 50 591 6059vesa@aviador.fi
Jarkko MaliMyyntijohtajaAviador KustannusPuh:+358 50 368 8335jarkko@aviador.fi
Miksu VäkipartaTiedottajaAviador KustannusPuh:+358 40 559 9575miksu@aviador.fi
Aviador Kustannus
Suotie 15
05200 RAJAMÄKI
http://www.aviador.fi
Aviador Kustannus on kotimainen kustantamo, joka julkaisee kauno- ja tietokirjallisuutta. Valikoimiimme kuuluvat niin klassikot kuin nykykirjallisuuskin, musiikkikirjat sekä käännökset vähän huomioiduilta kielialueilta – kotimaista laatuproosaa ja runoutta unohtamatta.
Myrskyn anatomiaa ja liiviläistä lyriikkaa Kotkan Runoklubilla ti 14.4. klo 19: Sinikka Vuola ja Olli Heikkonen7.4.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Kotkan Runoklubin huhtikuun kutsuvieraskirjailijaksi saapuu helsinkiläinen kirjailija ja kirjoittamisen opettaja Sinikka Vuola. Tiistaina 14.4 klo 19.00 Kotkan Pub Albertissa (Kotkankatu 9) alkavassa klubi-illassa kirjallisesta tuotannostaan monesti palkittu Vuola kertoo ja lukee otteitaan teoksestaan Myrskyn anatomia (WSOY 2024). Klubin toisena kutsuvieraskirjailijana kuullaan niin ikään palkittua helsinkiläistä runoilijaa Olli Heikkosta, joka esittelee kokoamaansa ja kääntämäänsä liiviläisen runouden antologiaa Kerran olin taivaan suolajärvi (Aviador 2022). Illan musiikillisesta annista vastaa klubin oma housebändi Nefer. Perinteiseen tapaan mikrofoni on avoinna kaikille, jotka haluavat esittää runojaan. Runoklubin järjestelyistä vastaavat Pub Albert&Eduard, Aviador Kustannus ja Kustantamo etc. Sinikka Vuolan kuva: Lari Järnefelt Olli Heikkosen kuva: Ari Haimi
Teemu Salmisen Matka New Yorkiin -valokuvailta Kotkassa Ravintola Wanhassa Fiskarissa ti 31.3. klo 1825.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Jazzmuusikko, kirjailija Teemu Salminen esittelee vuonna 2025 ilmestynyttä Matka New Yorkiin -teostaan ja siihen sisältyviä valokuvia Ravintola Wanhassa Fiskarissa (Juha Vainion katu 2, Kotka) tiistaina 31.3. klo 18 alkaen. Paikan päällä lisäksi musiikkia ja Aviador Kustannuksen kirjamyyntiä. Valikoimassa muun muassa musiikki-, luonto- ja valokuvakirjoja. Tapahtumaa järjestämässä Aviador Kustannus, Ravintola Wanha Fiskari, Teemu Salminen ja Ari Haimi. Vapaa pääsy, tervetuloa!
Minna Marshin uusi tietoteos auttaa menneisyyden traumoista toipumisessa9.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
"Monella meistä on erilaisia traumoja lapsuudesta, tiedostamme sitä tai emme. Traumasta rauhaan tekee näkyväksi, miten traumat vaikuttavat elämäämme ja miten niistä voi vapautua. Kirja sekä herättelee että herkistää." - Nina Tapio, artisti
Tessun matikkaseikkailu kutsuu lapset ratkomaan hauskoja pulmia matematiikan avulla9.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
TIEDOTETTA PÄIVITETTY 9.3. KLO 12.17: Korjattu sivumäärä.
Severi Hämärin uutuustietokirja tuo 12 muinaista filosofia Kiinasta, Intiasta ja Euroopasta yhteen9.3.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Severi Hämärin tietokirja 12 filosofia – Muinaisten filosofien suuria oivalluksia on julkaistu Aviadorin kustantamana. 12 filosofia – Muinaisten filosofien suuria oivalluksia luo yhteyksiä ennen ajanlaskumme alkua eläneiden klassisten filosofien ja nykyajan välille. Yleistajuinen teos vie lukijan kreikkalaisten, roomalaisten, kiinalaisten ja intialaisten filosofien matkassa pohtimaan elämän peruskysymyksiä. Mitä on onni? Mitä me pelkäämme ja miksi? Intiassa Siddhartha Gautama vaelsi kerjäten Gangesin laakson kulttuurien sulatusuunissa aikana, jolloin vanhat uskonnot ja maailmankuvat mullistuivat. Kiinassa filosofia kukoisti sotaisina aikoina, ja samaan aikaan filosofit, kuten kungfutselainen Mengzi, pohtivat ihmisen sisäistä hyvyyttä ja veljeyttä. Kreikassa kaupunkivaltioiden kukoistuskausi taas päättyi sotaan, kaaokseen ja Sokrateen kuolemantuomioon. Severi Hämäri on filosofian praktikko, tietokirjailija ja luennoitsija. Hämäri toimii Kriittisellä korkeakoululla filosofian opettajana
