Loton potti kohoaa kahteen miljoonaan euroon

Loton kierroksen 14/2026 oikea rivi on 1, 3, 4, 15, 24, 30 ja 34. Lisänumeroksi arvottiin 6 ja plusnumeroksi 23.

Arvonnan suurin voitto meni yhdelle 6+1-tulokselle. Tamperelainen nettipelaaja nappasi sillä muhkeat 257 163,56 euroa.

Pääsiäisen kunniaksi Loton lisäarvonnassa oli tänään tarjolla viisi kappaletta 10 000 euron voittoja normaaleiden 100 euron voittojen lisäksi. Lisäarvontaan pystyi osallistumaan kaikilla sellaisilla viime viikon lauantain lottoarvontaan pelatuilla riveillä, joissa ei ollut voittoa. 10 000 euron voitot lähtivät lottoajille Helsinkiin, Vantaalle, Kankaanpäähän, Savonlinnaan ja Tampereelle.

Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 8, 9, 15, 24, 38, 40 ja lisänumero 14. Arvonnassa ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja voitettiin 19 631 kappaletta.

Jokeri-pelin tämän illan voittorivi on 7 2 5 9 3 3 7. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdessa ylimmässä voittoluokassa.

Lomatonnin voittorivi on Rooma 3. Tuhannen euron päävoittoja lähti matkaan viisi kappaletta.

Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää täältä.

Lotto täytti tämän vuoden tammikuussa 55 vuotta. Ensimmäinen lottoarvonta suoritettiin 3.1.1971. Merkkivuoden aikana Loton historiaa ja merkitystä suomalaisille nostetaan esiin eri näkökulmista.