SB-Pro taipui taas niukasti – Classic voiton päässä finaaleista

Puolustaja Alma Laitila löysi jo pelin kolmannella minuutilla keskeltä väylän laukoa Classicin johtoon. Erän lopussa Suvi Hämäläinen sai ensin huomata SB-Pron maalivahti Emmi Pölösen itseään taitavammaksi rangaistuslaukauksessa mutta otti kohta vahingon takaisin kiskaisemalla pienestä kulmasta jo 2-0 Classicille. Petra Aallonen kieppui kolmannen erän puolivälissä sektoriin kaventamaan tilanteeksi 1-2, mutta tasoitukseen saakka Pro ei venynyt edes kuudella viittä vastaan. Sen sijaan omissa kolahti, kun Lotta Purhonen sijoitti keskialueelta loppunumerot tyhjään maaliin runsaat neljä minuuttia ennen täyttä aikaa.

Classicin ja SB-Pron kolmas kohtaaminen sekä EräViikinkien ja TPS:n toinen mittelö ovat ohjelmassa heti maanantaina.

F-liigan karsinnassa SBS Wirmo löi kotonaan PSS:n 5-1 ja on enää voiton päässä ensi kauden liigasta johtaessaan ottelusarjaa 2-0.

Wirmon avausmaalin nosti Sini Niinikoski rangaistuslaukauksesta avauserän viimeisellä minuutilla, ja Susanna Haapakka kasvatti eroa heti toisen alussa. Lisää tuli vielä toisessa erässä Tessa Sauvonsaaren ja Martina Karvosen osuessa kotijoukkueelle. Milja Alanko avasi porvoolaisten maalitilin viisi minuuttia ennen ottelun loppua, mutta osuma jäi tämän kauden liigajoukkueen ainoaksi, ja viimeisellä minuutilla Martina Karvonen osui vielä alivoimalla loppunumerot kotijoukkueelle.

Liigapaikka on katkolla SBS Wirmolle keskiviikkona Porvoossa.