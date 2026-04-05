Välieräparit selvillä – kolmen maalin minuutti saatteli Oilersin mitalipeleihin

Eilen kotonaan voittanut OLS otti tänäänkin johdon Eetu Ijäksen ylivoimakiskaisulla, mutta Oilers nousi kuskin paikalle jo avauserässä. Elias Pekari nosti maalin edestä tasoituksen, ja Jasper Auvinen neuloi Öljymiehet johtoon rangaistuslaukauksesta. Ratkaiseva ero alkoi syntyä toisen erän alussa Oilersin osuessa minuutin sisällä kolmesti. Oliver Sillanpää lakaisi Markus Markkolan laukauksen paluupallosta 3-1, ja heti keskialoituksen jälkeen Jasper Auvinen kanttasi laukomaan 4-1 kellon käytyä vain seitsemän sekuntia. Jo seuraavalla minuutilla oli taas Sillanpään vuoro tehdä jo 5-1 eikä OLS enää noussut. Päätöserän puoliväli toi Riku Ruonakankaan videotarkistuksella varmistetun kavennuksen, mutta tuo maali jäi otteillaan ja huikealla kotiyleisöllään ihastuttaneen oululaisryhmän kauden viimeiseksi.