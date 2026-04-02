Henrik Wickström asettuu ehdolle eduskuntavaaleissa 2027
6.4.2026 08:00:00 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Inkoosta kotoisin oleva kansanedustaja Henrik Wickström on valmis asettumaan ehdolle vuoden 2027 eduskuntavaaleissa Uudenmaan vaalipiirissä. RKP Uudellamaalla nimeää ensimmäiset ehdokkaansa tulevana lauantaina puolueen piirikokouksessa Kauniaisissa.
Wickström kertoo odottavansa tulevia vaaleja innolla. Eduskuntakauden jälkeen hän kokee olevansa hyvin perehtynyt ja valmis etsimään ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Hänen mukaansa elämme epävakaassa maailmassa, mikä korostaa sellaisten poliitikkojen tarvetta, jotka ovat luotettavia, yhteistyökykyisiä ja pystyvät luomaan uskoa tulevaisuuteen.
– Tärkeintä minulle on vahvistaa suomalaisten turvallisuuden tunnetta ja tulevaisuudenuskoa. Haluan keskittyä erityisesti terveydenhuollon, nuorten tulevaisuuden ja koulutuksen kysymyksiin sekä työllisyyteen sekä yrittäjyyteen, jotta saamme kasvua aikaiseksi, Wickström sanoo.
Wickström haluaa olla vahva ääni koko Uudellemaalle sekä kotiseudulleen Länsi-Uudellemaalle. Hän kertoo vahvistaneensa ensimmäisen kautensa aikana verkostojaan, mikä on lisännyt hänen vaikutusmahdollisuuksiaan.
– Rantarata, seudullinen junaliikenne, valtatie 25 ja kantatie 51 ovat hankkeita, joita on tärkeä edistää myös jatkossa. Samalla on huolehdittava alueellisista terveyspalveluista, kuten Raaseporin ja Lohjan sairaaloista. Haluan ennen kaikkea rakentaa myönteisiä tulevaisuudennäkymiä alueellemme yhdessä kuntapäättäjien kanssa, Wickström sanoo.
Wickström kertoo olleensa mukana edistämässä useita Länsi-Uudenmaan kannalta tärkeitä hankkeita. Rantarataan on osoitettu 80 miljoonan euron investointi, valtatie 25:tä parannetaan noin 20 miljoonalla eurolla, ja viisi vaarallista risteystä kantatie 51:llä on saanut rahoituksen tällä hallituskaudella. Lisäksi päivittäinen junaliikenne Hangon ja Helsingin välillä käynnistyy tänä vuonna.
– Tämä osoittaa, että vaikuttaminen on mahdollista, mutta se vaatii kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä ja yhteistyökykyä, Wickström toteaa.
Wickström on 31-vuotias valtiotieteiden maisteri. Ennen valintaansa eduskuntaan vuonna 2023 hän työskenteli asiantuntijana Suomen Yrittäjissä. Vuoden 2025 aluevaaleissa hän sai yli 7 800 ääntä – toiseksi eniten koko maassa ja eniten kaikista RKP:n ehdokkaista. Kansanedustajuuden lisäksi hän toimii Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ja HUSissa sote-päättäjänä sekä Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtajana.
Yhteyshenkilöt
Henrik WickströmKansanedustajaPuh:044 555 3885henrik.wickstrom@riksdagen.fi
