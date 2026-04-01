OAJ antoi kuudennen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluille – kohteena Xamk
6.4.2026 13:32:25 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
OAJ antoi tänään kuudennen lakkovaroituksen ammattikorkeakoulusektorille. Lakkovaroitus koskee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua (Xamk). Lakko alkaa 21. huhtikuuta, ellei sopimusta synny sitä ennen.
Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi tänään jo kuudennen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluille. Vuorokauden mittainen lakko järjestetään Xamkissa 21.4.2026, ellei sopimusta sitä ennen synny. Neuvotteluosapuolet ovat keskustelleet valtakunnansovittelijan johdolla, ja sovittelua jatketaan tänään 6. huhtikuuta.
Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. OAJ on antanut lakkovaroituksia, koska työnantajapuoli Sivista on esittänyt työehtosopimusneuvotteluissa merkittäviä heikennyksiä henkilöstön työehtoihin sekä palkkoihin.
– Ammattikorkeakouluja neuvotteluissa edustava Sivista ei ole edelleenkään osoittanut halua löytää ratkaisua ilman useita heikennyksiä työehtoihin. Ratkaisua on mahdoton löytää, jos kompromissi- ja ratkaisuhalu puuttuu työnantajapuolelta, sanoo OAJ puheenjohtaja Katarina Murto.
Neuvottelupäällikkö Pasi Repo toivoo kaikilta osapuolilta joustavuutta, jotta ratkaisu saataisiin nopeasti.
– Toivomme, että kaikki osapuolet sovittelussa tulevat etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat henkilöstölle oikeudenmukaiset työehdot ja kehittävät palkkausjärjestelmää tulevaisuuden tarpeita vastaavalla tavalla, hän toivoo.
Lakkoon osallistuville OAJ jäsenille maksetaan lakkoavustus 180 euroa vuorokaudelta.
Myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN on antanut Xamkia koskevan lakkovaroituksen.
Työrauhavelvoite on päättynyt
Ammattikorkeakoulujen työehtosopimuskausi päättyi 31.3.2026, ja osapuolet ovat siirtyneet sopimuksettomaan tilaan. Työtaistelutoimet ovat laillisia, ja ne on ilmoitettu lain edellyttämällä tavalla.
OAJ on aiemmin antanut lakkovaroitukset Metropolia Ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 8.4.), Tampereen ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 9.4.), Turun ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 14.4.), Jyväskylän ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 15.4.) sekä Savonia-ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 16.4.2026).
Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Pasi RepoNeuvottelupäällikköOAJPuh:050 404 3492pasi.repo@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme