OAJ antoi kuudennen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluille – kohteena Xamk

6.4.2026 13:32:25 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

OAJ antoi tänään kuudennen lakkovaroituksen ammattikorkeakoulusektorille. Lakkovaroitus koskee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulua (Xamk). Lakko alkaa 21. huhtikuuta, ellei sopimusta synny sitä ennen.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ antoi tänään jo kuudennen lakkovaroituksen ammattikorkeakouluille. Vuorokauden mittainen lakko järjestetään Xamkissa 21.4.2026, ellei sopimusta sitä ennen synny. Neuvotteluosapuolet ovat keskustelleet valtakunnansovittelijan johdolla, ja sovittelua jatketaan tänään 6. huhtikuuta. 

Lakkovaroitus liittyy ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. OAJ on antanut lakkovaroituksia, koska työnantajapuoli Sivista on esittänyt työehtosopimusneuvotteluissa merkittäviä heikennyksiä henkilöstön työehtoihin sekä palkkoihin. 

– Ammattikorkeakouluja neuvotteluissa edustava Sivista ei ole edelleenkään osoittanut halua löytää ratkaisua ilman useita heikennyksiä työehtoihin. Ratkaisua on mahdoton löytää, jos kompromissi- ja ratkaisuhalu puuttuu työnantajapuolelta, sanoo OAJ puheenjohtaja Katarina Murto

Neuvottelupäällikkö Pasi Repo toivoo kaikilta osapuolilta joustavuutta, jotta ratkaisu saataisiin nopeasti. 

– Toivomme, että kaikki osapuolet sovittelussa tulevat etsimään ratkaisuja, jotka turvaavat henkilöstölle oikeudenmukaiset työehdot ja kehittävät palkkausjärjestelmää tulevaisuuden tarpeita vastaavalla tavalla, hän toivoo. 

Lakkoon osallistuville OAJ jäsenille maksetaan lakkoavustus 180 euroa vuorokaudelta. 

Myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN on antanut Xamkia koskevan lakkovaroituksen. 

Työrauhavelvoite on päättynyt 

Ammattikorkeakoulujen työehtosopimuskausi päättyi 31.3.2026, ja osapuolet ovat siirtyneet sopimuksettomaan tilaan. Työtaistelutoimet ovat laillisia, ja ne on ilmoitettu lain edellyttämällä tavalla. 

OAJ on aiemmin antanut lakkovaroitukset Metropolia Ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 8.4.), Tampereen ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 9.4.), Turun ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 14.4.), Jyväskylän ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 15.4.) sekä Savonia-ammattikorkeakoululle (lakkopäivä 16.4.2026). 

Nykyisiä työehtoja noudatetaan siihen saakka, kunnes uusi työehtosopimus tulee voimaan.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

