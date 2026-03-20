Uutuuskirja paljastaa Helena Blavatskyn ennustuksen Suomen teosofisesta roolista
8.4.2026 08:40:00 EEST | Basam Books | Tiedote
Helena Blavatskyn ennustus Suomen roolista valon lähteenä nousee esiin Tea Holmin uudessa teoksessa, joka tutkii teosofiaa ja Blavatskyn vaikutusta. Kirja käsittelee myös suomalaista teosofiaa Pekka Ervastin kautta.
Helena Blavatsky ennusti: "Tulee aika, niin vaikea koko maailmalle... Muistakoot silloin teosofit, että kääntävät kasvonsa Pohjolaa kohti, sillä Suomesta tulee valo."
Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) oli spiritualisti, okkulttinen kirjailija ja teosofisen seuran perustajajäsen, jota pidettiin myös huijarina ja venäläisenä vakoojana. Aikanaan kiistelty boheemi seikkailijatar uhmasi rohkeasti sukupuolirooleja, sosiaalisia normeja ja katolisen kirkon auktoriteettia. Hänen merkityksensä itämaisen esoterian levittämisessä länteen oli suuri.
Blavatsky väitti ammentavansa voimaa muinaisesta gnosiksesta, salaisesta tiedosta. Tuli on valon mutta myös tuhon symboli. Valo voi sokaista tai auttaa näkemään asiat.
Blavatsky etsi alkuperäistä totuutta kaikkien uskontojen ja maailmankatsomusten takaa, idän henkisyydestä, antiikista, muinaisesta Egyptistä ja Lähi-idästä. Mikä on tuo ikiaikainen totuus?
Kirjassa tarkastellaan myös suomalaista teosofiaa, jota Pekka Ervast (1875-1934) edusti.
FT, TM Tea Holm on kirjoittanut tietokirjoja spiritualismista ja psyykillisestä tutkimuksesta. Hän toimii myös uskonnon aineenopettajana.
Arvostelukappaleet ja haastattelupyynnöt: Anita Salo, anita@basambooks.fi
Basam Books on riippumaton helsinkiläinen yleiskustantamo. Meidät tunnetaan erityisesti laadukkaan hyvinvointi- ja työelämäkirjallisuuden, kaunokirjallisten klassikoiden sekä runouden kustantajana.
