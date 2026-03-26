Jalkapallon MM-kisat tuovat Ylen kanaville huippuottelut, ilmiöt ja uuden videopodcastin

Valmistaudu historian suurimpiin jalkapallon MM-kisoihin! Yksi maailman seuratuimmista urheilutapahtumista pelataan tällä kertaa 16 kaupungissa Yhdysvalloissa, Meksikossa ja Kanadassa 11.6.–19.7.2026. Mukana on 48 joukkuetta ympäri maailmaa ja turnauksessa pelataan yhteensä 104 ottelua. Yle välittää kattavasti kisatapahtumia Yle Areenassa, Yle TV2:ssa, Ylen verkkosivuilla ja Yle-sovelluksessa.



Kisat näytetään yhteistyössä MTV:n kanssa vuoroilloin ja -öin. Ylen kanavilla nähdään suorana 36 alkusarjan peliä, kahdeksan pudotuspelien avauskierroksen ottelua, neljä neljännesvälierien ottelua, kaksi puolivälieräottelua, yksi välierä sekä sunnuntaina 19. heinäkuuta New Yorkissa pelattava MM-finaali. Ottelut pelataan Suomen aikaa alkuillasta, myöhäisillasta, aamuyöllä ja varhain aamulla.



Lisäksi otteluista nähdään läpi kisojen koostelähetykset parhaaseen katseluaikaan, jolloin käydään läpi kisapäivän tärkeimmät hetket sekä analysoidaan turnauksen vaiheita mielenkiintoisten vieraiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Teemu Pukki ja Niklas Moisander Ylen MM-tiimiin

Ylen MM-studiosta kuullaan tiukimmat analyysit ennen ja jälkeen illan, myöhäisillan ja aamun otteluiden. Lisäksi Ylen tiimi toimittaa katsojille kisojen mielenkiintoisimmat henkilötarinat ja tärkeimmät puheenaiheet ja ilmiöt kentiltä ja niiden reunoilta.



Ylen kisastudioiden juontajina nähdään Ylen tutut kasvot Riku Salminen ja Anni Jämsä. Selostamoon hyppäävät Matti Härkönen, Simo Leinonen, Velja Engström, Toni Saukkola, Tero Kainulainen, Mikko Aaltonen sekä Juhavaltteri Salminen.



Ylen uusina asiantuntijakasvoina nähdään Huuhkaja-legendat Teemu Pukki ja Niklas Moisander.

"MM-kisat ovat maailman suurin urheilutapahtuma ja ne ovat aina olleet todella tärkeässä asemassa elämässäni. Olen innoissani, että pääsen seuraamaan kisoja Ylen tiimissä ja yhdessä hienon asiantuntijaryhmän kanssa. Vielä on joitain vanhoja joukkuekavereita ja valmentajia mukana kisoissa, ja heidän otteitaan seuraan myös mielenkiinnolla. Toivon, että pystyn pitkän urani kokemuksella tuomaan esiin, mitä pelaajien mielissä liikkuu ennen isoja pelejä, vaikka en itse MM-kisoissa koskaan päässytkään pelaamaan", kertoo Moisander.

Lisäksi asiantuntijoiksi palaavat tutut nimet, kuten Erkka V. Lehtola, Essi Sainio, Hanna Ruohomaa, Toni Koskela ja Paulus Arajuuri. Paikan päältä Pohjois-Amerikasta tunnelmia välittävät toimittaja Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja.



Erkka V. Lehtola, Matti Härkönen, Paulus Arajuuri, Samu Saatsi ja Jussi Vainikka juontavat Koppi-videopodcastia. Kuvaaja Ilmari Fabritius, Graafikko: Kati Tavilampi Yle

Koppi-videopodcast alkaa



Ennen MM-kisoja turnausvireeseen johdattaa Yle Areenassa toukokuussa alkava yhteisöllinen videopodcast Koppi, joka palauttaa futiksen niille, joille se kuuluu – faneille. Mukana jengissä ovat Erkka V. Lehtola, Paulus Arajuuri, Matti Härkönen sekä Jussi Vainikka ja Samu Saatsi.



Futiscastin matkassa pääset mukaan osaksi porukkaa, jossa puhutaan ajankohtaisista futisaiheista rennosti, mutta suoraan ja tunteella. Kopissa levitetään rakkautta ja energiaa, mutta siellä on tilaa myös kiivaalle keskustelulle. Kaikkien suomalaisten yhteinen jengi lisää ymmärrystä ja välittämistä sekä pelikaveria, futista että elämää kohtaan.



Videopodcast julkaistaan ennen kisoja kerran viikossa toukokuun alusta alkaen ja MM-turnauksen aikana joka toinen kisapäivä Yle Areenassa ja Yle Urheilun YouTube-kanavalla.

Futistietäjässä kisataan jälleen muiden suomalaisten kanssa

Yle-sovelluksessa pelattavassa Futistietäjässä pääsee taas kisaamaan muiden futisfanien kanssa.



Huippusuositussa Futistietäjä-pelissä voi testata omaa sekä kavereiden asiantuntijuutta ja pääsee veikkaamaan turnauksen tuloksia avausvihellyksestä aina mestaruusjuhliin asti. Parhaat veikkaajat palkitaan!



MM-futista seurataan Ylen digipalveluissa ja somekanavissa ympäri vuorokauden. Yleltä löydät hetki hetkeltä -seurannan jokaisesta ottelusta, kisauutiset, tulokset ja taustoittavat artikkelit. Lisäksi kaikkien otteluiden kohokohdat löytyvät niin Yle Areenasta, Yle-sovelluksesta kuin yle.fi-verkkosivulta.

Yle Urheilun kisaoppaasta löydät tiedot otteluiden alkamisajoista ja kanavista, joilla pelit näytetään.

Otteluohjelma:



Alkulohko



Torstai 11.6.

Meksiko–Etelä-Afrikka klo 22.00 (MTV)

Etelä-Korea–Tšekki klo 05.00 (MTV)



Perjantai 12.6.

Kanada–Bosnia ja Hertsegovina klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Yhdysvallat–Paraguay klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Lauantai 13.6.

Qatar–Sveitsi klo 22.00 (MTV)

Brasilia–Marokko klo 01.00 (MTV)

Haiti–Skotlanti 04.00 (MTV)

Australia–Turkki klo 07.00 (MTV)



Sunnuntai 14.6.

Saksa–Curaçao klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Hollanti–Japani klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Norsunluurannikko–Ecuador 02.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ruotsi–Tunisia klo 05.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Maanantai 15.6.

Espanja–Kap Verde klo 19.00 (MTV)

Belgia–Egypti klo 22.00 (MTV)

Saudi-Arabia–Uruguay klo 01.00 (MTV)

Iran–Uusi-Seelanti klo 04.00 (MTV)



Tiistai 16.6.

Ranska–Senegal klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Irak–Norja klo 01.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Argentiina–Algeria klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Itävalta–Jordania klo 07.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Keskiviikko 17.6.

Portugali–Kongon demokraattinen tasavalta klo 20.00 (MTV)

Englanti–Kroatia klo 23.00 (MTV)

Ghana–Panama klo 02.00 (MTV)

Uzbekistan–Kolumbia klo 05.00 (MTV)



Torstai 18.6.

Tšekki–Etelä-Afrikka klo 19.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Sveitsi–Bosnia ja Hertsegovina klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Kanada–Qatar klo 01.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Meksiko–Etelä-Korea klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Perjantai 19.6.

Yhdysvallat–Australia klo 22.00 (MTV)

Skotlanti–Marokko klo 01.00 (MTV)

Brasilia–Haiti klo 04.00 (MTV)

Turkki–Paraguay klo 07.00 (MTV)



Lauantai 20.6.

Hollanti–Ruotsi klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Saksa–Norsunluurannikko klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ecuador–Curaçao klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Tunisia–Japani klo 07.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Sunnuntai 21.6.

Espanja–Saudi-Arabia klo 19.00 (MTV)

Belgia–Iran klo 22.00 (MTV)

Uruguay–Kap Verde klo 01.00 (MTV)

Uusi-Seelanti–Egypti klo 04.00 (MTV)



Maanantai 22.6.

Argentiina–Itävalta klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ranska–Irak klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Norja–Senegal klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Jordania–Algeria klo 06.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Tiistai 23.6.

Portugali–Uzbekistan klo 20.00 (MTV)

Englanti–Ghana klo 23.00 (MTV)

Panama–Kroatia klo 02.00 (MTV)

Kolumbia–Kongon demokraattinen tasavalta klo 05.00 (MTV)



Keskiviikko 24.6.

Sveitsi–Kanada klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Bosnia ja Hertsegovina–Qatar klo 22.00 (Yle Areena)

Skotlanti–Brasilia klo 01.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Marokko–Haiti klo 01.00 (Yle Areena)

Tšekki–Meksiko klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Etelä-Afrikka–Etelä-Korea klo 04.00 (Yle Areena)



Torstai 25.6.

Curaçao–Norsunluurannikko klo 23.00 (MTV)

Ecuador–Saksa klo 23.00 (MTV)

Japani–Ruotsi 02.00 (MTV)

Tunisia–Hollanti klo 02.00 (MTV)

Turkki–Yhdysvallat klo 05.00 (MTV)

Paraguay–Australia klo 05.00 (MTV)



Perjantai 26.6.

Norja–Ranska klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Senegal–Irak klo 22.00 (Yle Areena)

Kap Verde–Saudi-Arabia klo 03.00 (Yle Areena)

Uruguay–Espanja klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Egypti–Iran klo 06.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Uusi-Seelanti–Belgia klo 06.00 (Yle Areena)



Lauantai 27.6.

Panama–Englanti klo 00.00 (MTV)

Kroatia–Ghana klo 00.00 (MTV)

Kolumbia–Portugali klo 02.30 (MTV)

Kongon demokraattinen tasavalta–Uzbekistan klo 02.30 (MTV)

Algeria–Itävalta klo 05.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Jordania–Argentiina klo 05.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Pudotuspelien avauskierros



Sunnuntai 28.6.

Ottelu klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Maanantai 29.6.

Ottelu klo 20.00 (MTV)

Ottelu klo 23.30 (MTV)

Ottelu klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Tiistai 30.6.

Ottelu klo 20.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 04.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Keskiviikko 1.7.

Ottelu klo 19.00 (MTV)

Ottelu klo 23.00 (MTV)

Ottelu klo 03.00 (MTV)



Torstai 2.7.

Ottelu klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 02.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 06.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Perjantai 3.7.

Ottelu klo 21.00 (MTV)

Ottelu klo 01.00 (MTV)

Ottelu klo 04.30 (MTV)



Neljännesvälierät



Lauantai 4.7.

Ottelu klo 20.00 (MTV)

Ottelu klo 00.00 (MTV)



Sunnuntai 5.7.

Ottelu klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 03.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Maanantai 6.7.

Ottelu klo 22.00 (MTV)

Ottelu klo 03.00 (MTV)



Tiistai 7.7.

Ottelu klo 19.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Puolivälierät



Torstai 9.7.

Ottelu klo 23.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Perjantai 10.7.

Ottelu klo 22.00 (MTV)



Lauantai 11.7.

Ottelu klo 00.00 (Yle Areena ja Yle TV2)

Ottelu klo 04.00 (MTV)



Välierät



Tiistai 14.7.

Ottelu klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Keskiviikko 15.7.

Ottelu klo 22.00 (MTV)



Päätösviikonloppu



Lauantai 18.7.

Pronssiottelu klo 00.00 (MTV)



Sunnuntai 19.7.

Finaali klo 22.00 (Yle Areena ja Yle TV2)



Muutokset pudotuspelivaiheessa mahdollisia.

