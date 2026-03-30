Suomen Pankki lopetti tiedonkeruun joukkorahoituksesta ja vertaislainauksesta

Vuonna 2024 Suomeen rekisteröidyillä joukkorahoitusalustoilla välitettiin rahoitusta kotimaisille toimijoille vain 23,8 milj. eurolla. Joukkorahoituksen määrä väheni huomattavasti (66,3 %) verrattuna vuoteen 2023. Määrä oli tilastointihistorian (2017–2024) pienin. Suomen Pankin tilasto ei toisaalta antanut kattavaa kuvaa joukkorahoitus- ja vertaislainamarkkinoista Suomessa, sillä tilastossa ei ole mukana ulkomaalaisia palveluntarjoajia, jotka tarjoavat palveluja suomalaisille. Suomen Pankin johtokunta päätti lopettaa tiedonkeruun, sillä joukkorahoituksen ja vertaislainauksen osuus supistui marginaaliseksi kotimaisilla rahoitusmarkkinoilla.

Tiedonkeruu Suomessa aloitettiin joukkorahoituksen yleistyessä ja sääntelyn keventyessä

Valtiovarainministeriössä valmisteltu joukkorahoituslaki (734/2016) tuli voimaan 1.9.2016; se kevensi joukkorahoitusta välittävien yritysten sääntelyä. Samalla yksityishenkilöiden välinen vertaislainaus yleistyi merkittävästi. Valtionvarainministeriö keräsi vuosittaista tietoa toimialalta vuosina 2013–2016, sillä joukkorahoitus kasvoi yritysrahoituksen muotona Suomessa. Vuodesta 2017 Suomen Pankki aloitti tilastoimaan joukko- ja vertaislainoja. Viimeiset tilastotiedot kerättiin vuodelta 2024, mitkä saatiin suoraan vertaislainojen ja joukkorahoituksen välittäjiltä.

Suomen Pankki seuraa vertaislainamarkkinaa osana rahoitusmarkkinoita

Nykyisin sekä ulkomaiset että kotimaiset yritykset toimittavat tiedot suomalaisille välitetyistä vertaislainoista Verohallinnon positiiviseen luottotietorekisteriin. Rekisteriaineiston etuna on, että vertaislainaamista voidaan seurata ilman erillistä kyselyä yrityksille.

Joukkorahoituksella ja vertaislainauksella välitetyt rahamäärät Suomessa*

2021, milj. euroa (12 kk:n muutos) 2022, milj. euroa (12 kk:n muutos) 2023, milj. euroa (12 kk:n muutos) 2024, milj. euroa (12 kk:n muutos) Yhteensä 376,9 (34 %) 230,4 (−39 %) 70,7 (−69 %) 23,8 (−66 %)

* Sisältää kotimaiset rahoituksen hakijat.

Usva Topo, puh. 09 183 2056, sähköposti: usva.topo(at)bof.fi.