Asenteet muuttuvat: kiertotalous vakiintuu IT-hankinnoissa

Atean vastuullisuuspäällikkö Elli Ojala esitteli Atea Sustainability Forum -tilaisuudessa tuoreen Atea Sustainability Focus -tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan pohjoismaisten IT-ostajien suhtautumisessa laitteiden uudelleenkäyttöön on tapahtunut selkeä muutos. Suomalaisista vastaajista 50 prosenttia oli joko jo hankkinut tai harkitsee hankkivansa kunnostettuja IT-laitteita. Tilaisuuden keynote-puhuja Luonnonperintösäätiön toimitusjohtaja ja EU:n ilmastolähettiläs Timo Huhtamäki avasi puheenvuorossaan laajemmin kiertotalouden mahdollisuuksia ja muutosta vauhdittavia globaaleja megatrendejä.

Megatrendit ajavat kohti kiertotaloutta

Maailmantalous elää murrosvaihetta, jossa useat samanaikaiset ilmiöt ohjaavat pois lineaarisesta ”osta–käytä–hävitä”-mallista. Väestönkasvu, infrastruktuuri-investoinnit, kriittisten mineraalien kasvava tarve sekä geopoliittinen epävarmuus korostavat resurssien riittävyyden ja huoltovarmuuden merkitystä.

”Meillä on käynnissä rakenteellinen muutos: tekoälyn lisääntyvän käytön ja datakeskusten rakentamisen myötä meillä on kasvava kysyntä komponenteille ja siruille, mikä taas lisää arvokkaiden luonnonvarojen kuten mineraalien tarvetta. Alallamme merkittävä haaste on ns. konfliktimineraalit, joiden louhinnasta saatavilla tuotoilla rahoitetaan aseellisia konflikteja. Olemme risteyksessä, jossa tarvitsemme tekoälyinnovaatioita ja vihreää siirtymää kehittääksemme yhteiskuntaa kestävällä tavalla, mutta emme voi rakentaa kehitystä raaka-aineille, joita louhitaan ihmisten ja ympäristön kustannuksella”, Elli Ojala sanoo.

Kiertotalous on vastaus ajan haasteisiin. Maailmassa on enemmän ”nukkuvaa pääomaa” kuin koskaan aiemmin: käytössä olleet mutta edelleen käyttökelpoiset IT-laitteet, komponentit ja materiaalit menettävät arvoaan varastoissa, vaikka niissä olisi vielä runsaasti potentiaalia. Pelkästään suomalaisilla on komeroissaan yli seitsemän miljoonaa puhelinta, joista suurella osalla olisi vielä käyttöarvoa.

Asennemuutoksen ytimessä: käytetty ei ole huonompi

Yksi keskeisimmistä esteistä kiertotaloudelle on ollut mielikuva siitä, että käytetty hyödyke on huonompi. Vanhat ajattelutavat ovat nyt murtumassa, ja kunnostetut IT-laitteet koetaan yhä useammin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. ASF-tutkimuksen mukaan 25 prosenttia organisaatioista on jo sisällyttänyt hankintasopimuksiin mahdollisuuden ostaa kunnostettuja laitteita. Laadukas, huollettu ja turvallisesti uudelleenkäytetty laite nähdään sekä taloudellisesti että vastuullisesti järkevänä ratkaisuna.

Muutoksen myötä huomio siirtyy hankintahinnasta elinkaarikustannuksiin. Kun laitteen käyttöikä pitenee, yksittäisen käyttökerran kustannus laskee ja ympäristövaikutukset pienenevät. Laatu, korjattavuus ja päivitettävyys nousevat keskeisiksi valintakriteereiksi.

IT-laitteiden elinkaaren hallinta tukee liiketoimintaa

Siirtyminen kiertotalousajatteluun edellyttää ajatus- ja toimintamallien muutosta: kiertotalouden vaatimukset on huomioitava jo IT-laitteiden suunnitteluvaiheessa ja laatu nousee hankintahintaa merkittävämmäksi tekijäksi. Hyvä IT-laitteiden elinkaaren hallinta parantaa kustannustehokkuutta, vähentää turhia hankintoja ja tukee tietoturvaa. Kun laitekanta on läpinäkyvä ja laitteet kiertävät hallitusti käyttäjältä toiselle, vältetään ylikapasiteettia ja hyödynnetään olemassa olevat resurssit paremmin. Käytössä voi olla eritasoisia laitteita eri tarpeisiin – kaikissa työtehtävissä ei tarvita uusinta mahdollista teknologiaa.

Kiertotalous on yhä useammin liiketoimintaa

Kiertotalous ei ole enää vain vastuullisuusstrategian liite, vaan monilla toimialoilla jo kannattavaa liiketoimintaa. Kun neitseellisten raaka-aineiden hinnat nousevat, kiertotaloudessa tarvittava työ ja osaaminen muuttuvat kilpailukykyisemmiksi. Samalla syntyy uusia ekosysteemejä ja työpaikkoja, myös matalan kynnyksen rooleja, jotka lisäävät osallisuutta työelämässä.

IT-laitteiden elinkaaripalveluissa kaikki voittavat: organisaatiot saavat kustannussäästöjä ja hyvityksiä kierrättämistään laitteista sekä pienentävät ympäristövaikutuksiaan ja yhteiskunta hyötyy resurssien tehokkaammasta käytöstä.

Ajattelutavan muutos luo uusia mahdollisuuksia

Atea Sustainability Forum 2026:n keskeinen viesti oli selkeä: olemme keskellä ajattelutavan muutosta. Kiertotalous ei etene vain sääntelyn avulla, vaan ennen kaikkea ihmisten asenteiden kautta. Kun käytetty nähdään arvokkaana, uudelleenkäyttö normaalina ja elinkaaren hallinta osana hyvää johtamista, kiertotaloudesta tulee luonteva osa arkea ja liiketoimintaa.

Atea Sustainability Focus

Yhdeksäs Atea Sustainability Focus -raportti julkaistiin Atea Sustainability Forumissa Vantaalla 26.3.2026. Raportti perustuu pohjoismaisille IT-hankintapäättäjille vuosittain tehtävään vastuullisuuskyselyyn sekä ASF:n ohjausryhmän analyysiin.

Vuoden 2026 raportin teema oli Rethinking minerals, ja siihen vastasi 579 pohjoismaista hankintapäättäjää. Koko raportti: Atea Sustainability Focus 2026 – Rethinking Minerals