VAKE tarjoaa maksutonta koulutusta ihmiskaupan tunnistamisesta
9.4.2026 08:00:00 EEST | Vantaan ja Keravan hyvinvointialue | Tiedote
Ihmiskaupan ureja ei aina tunnisteta riittävästi, mikä estää avun tarjoamista ja rikosten selvittämistä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue (VAKE) tarjoaa osana Aktiivinen toimijuus -hanketta maksutonta koulutusta sekä käsikirjan ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi kaikille Suomen sosiaalialan työntekijöille ja muille asiakastyötä tekeville.
Ihmiskauppa on rikos, jossa heikommassa asemassa olevaa käytetään hyväksi rahallisen tai muun hyödyn toivossa. Yleisimpiä Suomessa tunnistettuja ihmiskaupan muotoja ovat pakkotyö, pakkoavioliitto ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Pakkotyötä esiintyy erityisesti ravintola-, rakennus- ja metsätalousaloilla. Vaikka ihmiskaupan tunnistamisessa on otettu edistysaskelia, suuren osan ihmiskaupasta arvioidaan silti jäävän tunnistamatta.
Ihmiskauppa koskettaa kaikkia
Ihmiskauppa on vakava rikos, joka koskettaa sekä yksilöä että koko yhteiskuntaamme. Yksilölle ihmiskaupan uhriksi joutuminen on usein traumaattinen kokemus, etenkin jos tekijänä on uhrin luotettu läheinen. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi ihmiskauppa vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Kontrollointi saattaa syrjäyttää ihmiskaupan uhrin muusta yhteiskunnasta ja työelämästä. Pakkotyö taas asettaa työnantajavelvoitteensa hoitavat yritykset rikollisia heikompaan kilpailutilanteeseen.
“Irtautuminen ihmiskaupasta ei ole helppoa ja se onnistuu harvoin yksin, eivätkä kaikki välttämättä tunnista olevansa ihmiskaupan uhreja tai hyväksikäytön kohteena. Siksi Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan tukea irtaantumisessa ja antaa oikea-aikasta apua kokemuksista toipumisessa.” kertoo sosiaalityöntekijä ja hankevastaava Marjukka Nyström.
Tunnistamalla ihmiskaupan uhrit paremmin, voimme tehdä koko Suomesta turvallisemman ja reilumman maan.
Tukea ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen
Ihmiskauppaa käsitellään usein sosiaalialalla, mutta Aktiivinen toimijuus- yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja osallisuutta edistävät palvelut -hankkeen sosiaalityöntekijä ja hankevastaava Marjukka Nyström haluaa herätellä myös muita asiakastyötä tekeviä tunnistamaan ihmiskaupan uhrit. Ihmiskaupan uhreja on kaikkialla yhteiskunnassamme ja usein he itse eivät uskalla hakea apua. Perustiedot ihmiskaupasta on hyvä olla niin sosiaalihuollossa, työllisyyspalveluissa kuin vaikkapa kaupan kassallakin työskentelevillä.
“Ihmiskauppa ilmiönä on monitahoinen eikä ihmisestä voi ulkopäin päätellä, kuka on ihmiskaupan uhri ja kuka ei. Ulospäin voi näyttää, että hän elää näennäisesti vapaata elämää, vaikka tosiasiassa voi olla vakavaksin hyväksikäytön kohteena. On hyvä ravistaa vallitsevia uskomuksia ihmiskaupasta ja laajentaa ajatusta siihen, että kuka vain voi olla ihmiskaupan uhri.” toteaa psykologi Larissa Söderling.
Vakauta ja arvioi - työkaluja ihmiskaupan uhrien auttamiseksi -hanke on tuottanut käsikirjan ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi, joka julkaistaan ihmiskauppa.fi-sivustolla huhtikuun 2026 aikana. Lisäksi hankkeen kautta eri organisaatiot voivat tilata vuoden 2026 aikana maksuttomia koulutuksia ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi.
Työ ihmiskaupan ehkäisemiseksi jatkuu
Vakauta ja arvioi - työkaluja ihmiskaupan uhrien auttamiseksi -hanke on tehnyt työtä ihmiskaupan uhrien tunnistamisen parantamiseksi vuodesta 2024 alkaen. Käsikirja sekä hankkeen tarjoamat koulutukset kokoavat yhteen hankkeessa kerätyn tiedon ja osaamisen helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon. Lisäksi hanke järjestää 24.11.2026 laajan ihmiskauppaan keskittyvän seminaarin ammattilaisille, joka alan ammattilaisten kannattaa jo nyt laittaa kalentereihinsa.
Yhteyshenkilöt
Mediapuhelin arkisin klo 9-15ViestintäpalvelutPuh:09 4191 0221viestinta@vakehyva.fivakehyva.fi/fi/medialle
Marjukka NyströmPuh:0403579369Marjukka.Nystrom@vakehyva.fi
Aktiivinen toimijuus -hankeihmiskauppa@vakehyva.fi
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Vastaamme Vantaan ja Keravan alueen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista. Tavoitteenamme on olla asukkaalle ja työntekijälle Suomen paras hyvinvointialue. Kaksi kaupunkia, monta kylää, 280 000 asukasta, yksi hyvinvointialue. Lue lisää: www.vakehyva.fi
Lue lisää julkaisijalta Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
Välfärdsområdesstyrelsen godkände bokslutet och personalberättelsen för 202531.3.2026 16:58:52 EEST | Pressmeddelande
Vanda och Kervo välfärdsområdets (VAKE) områdesstyrelse sammanträdde den 31 mars 2026. På sammanträdet beslöt man bland annat att godkänna bokslutet och personalberättelsen för 2025. Områdesstyrelsen beslöt även att förvärva ägandeandelar i Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy och ta i bruk en ny prislista över dokument- och informationstjänster.
Aluehallitus hyväksyi vuoden 2025 tilinpäätöksen ja henkilöstökertomuksen31.3.2026 16:58:52 EEST | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui 31. maaliskuuta 2026. Kokouksessa päätettiin muun muassa hyväksyä vuoden 2025 tilinpäätös ja henkilöstökertomus. Aluehallitus päätti myös hankkia omistusosuuksia Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:stä ja ottaa käyttöön uuden asiakirja- ja tietopalveluhinnaston.
Pelastuslautakunta päätti palvelutaksoista ja hyväksyi vuoden 2025 omavalvontaraportin, tilinpäätöksen ja vuosikatsauksen19.3.2026 10:32:49 EET | Tiedote
Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden pelastuslautakunta teki useita Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen toimintaan vaikuttavia päätöksiä kokouksessaan 18. maaliskuuta. Päätökset koskevat muun muassa palveluista perittäviä maksuja, omavalvontaraportin, tilinpäätöksen ja vuosikatsauksen hyväksymistä sekä onnettomuuksien ehkäisyn projektipäällikön määräaikaisen viran jatkoa.
Överbelastningen i kundhandledningen för personer med funktionsnedsättning i Vanda och Kervo välfärdsområde17.3.2026 14:30:00 EET | Pressmeddelande
Överbelastningen i Vanda och Kervo välfärdsområdets (VAKE) servicebeslut för personer med funktionsnedsättning har klarats av. Behandlingstiderna är nu på en lagstadgad nivå.
Vammaisten asiakasohjauksen ruuhka purettu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella17.3.2026 14:30:00 EET | Tiedote
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) vammaisten palvelupäätösten käsittelyssä ollut ruuhka on saatu purettua. Käsittelyajat ovat nyt lakisääteisellä tasolla.
