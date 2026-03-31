VAKE tarjoaa maksutonta koulutusta ihmiskaupan tunnistamisesta

Ihmiskauppa on rikos, jossa heikommassa asemassa olevaa käytetään hyväksi rahallisen tai muun hyödyn toivossa. Yleisimpiä Suomessa tunnistettuja ihmiskaupan muotoja ovat pakkotyö, pakkoavioliitto ja seksuaalinen hyväksikäyttö. Pakkotyötä esiintyy erityisesti ravintola-, rakennus- ja metsätalousaloilla. Vaikka ihmiskaupan tunnistamisessa on otettu edistysaskelia, suuren osan ihmiskaupasta arvioidaan silti jäävän tunnistamatta.

Ihmiskauppa koskettaa kaikkia

Ihmiskauppa on vakava rikos, joka koskettaa sekä yksilöä että koko yhteiskuntaamme. Yksilölle ihmiskaupan uhriksi joutuminen on usein traumaattinen kokemus, etenkin jos tekijänä on uhrin luotettu läheinen. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi ihmiskauppa vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Kontrollointi saattaa syrjäyttää ihmiskaupan uhrin muusta yhteiskunnasta ja työelämästä. Pakkotyö taas asettaa työnantajavelvoitteensa hoitavat yritykset rikollisia heikompaan kilpailutilanteeseen.

“Irtautuminen ihmiskaupasta ei ole helppoa ja se onnistuu harvoin yksin, eivätkä kaikki välttämättä tunnista olevansa ihmiskaupan uhreja tai hyväksikäytön kohteena. Siksi Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan tukea irtaantumisessa ja antaa oikea-aikasta apua kokemuksista toipumisessa.” kertoo sosiaalityöntekijä ja hankevastaava Marjukka Nyström.

Tunnistamalla ihmiskaupan uhrit paremmin, voimme tehdä koko Suomesta turvallisemman ja reilumman maan.

Tukea ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen

Ihmiskauppaa käsitellään usein sosiaalialalla, mutta Aktiivinen toimijuus- yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja osallisuutta edistävät palvelut -hankkeen sosiaalityöntekijä ja hankevastaava Marjukka Nyström haluaa herätellä myös muita asiakastyötä tekeviä tunnistamaan ihmiskaupan uhrit. Ihmiskaupan uhreja on kaikkialla yhteiskunnassamme ja usein he itse eivät uskalla hakea apua. Perustiedot ihmiskaupasta on hyvä olla niin sosiaalihuollossa, työllisyyspalveluissa kuin vaikkapa kaupan kassallakin työskentelevillä.

“Ihmiskauppa ilmiönä on monitahoinen eikä ihmisestä voi ulkopäin päätellä, kuka on ihmiskaupan uhri ja kuka ei. Ulospäin voi näyttää, että hän elää näennäisesti vapaata elämää, vaikka tosiasiassa voi olla vakavaksin hyväksikäytön kohteena. On hyvä ravistaa vallitsevia uskomuksia ihmiskaupasta ja laajentaa ajatusta siihen, että kuka vain voi olla ihmiskaupan uhri.” toteaa psykologi Larissa Söderling.

Vakauta ja arvioi - työkaluja ihmiskaupan uhrien auttamiseksi -hanke on tuottanut käsikirjan ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi, joka julkaistaan ihmiskauppa.fi-sivustolla huhtikuun 2026 aikana. Lisäksi hankkeen kautta eri organisaatiot voivat tilata vuoden 2026 aikana maksuttomia koulutuksia ihmiskaupan uhrien tunnistamiseksi.

Työ ihmiskaupan ehkäisemiseksi jatkuu

Vakauta ja arvioi - työkaluja ihmiskaupan uhrien auttamiseksi -hanke on tehnyt työtä ihmiskaupan uhrien tunnistamisen parantamiseksi vuodesta 2024 alkaen. Käsikirja sekä hankkeen tarjoamat koulutukset kokoavat yhteen hankkeessa kerätyn tiedon ja osaamisen helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon. Lisäksi hanke järjestää 24.11.2026 laajan ihmiskauppaan keskittyvän seminaarin ammattilaisille, joka alan ammattilaisten kannattaa jo nyt laittaa kalentereihinsa.