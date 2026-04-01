Kesänopeusrajoitukset voimaan Lapissa 8.4.2026
7.4.2026 08:25:36 EEST | Lapin elinvoimakeskus | Tiedote
Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan Lapissa 8.4–10.4.2026. Nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan pääteistä. Kesänopeuksiin siirtymistä voidaan porrastaa keliolosuhteiden mukaan, mutta kaikki merkit vaihdetaan kuitenkin viimeistään perjantain 10.4.2026 aikana. Kesäajan nopeusrajoitukset tulevat voimaan heti, kun niitä osoittavat merkit on vaihdettu. Vaikka kesänopeuksiin siirrytäänkin, edellyttää turvallinen ajaminen usein alempia nopeuksia kuin liikennemerkki sallisi.
Varaudu kelien muutoksiin
Kesärenkaiden vaihtoa kannattaa harkita oman ajoympäristön mukaan. Talvisilla teillä ajaessa ei kannata kiirehtiä turhaan vaihtamaan kesärenkaita. Yöpakkaset tekevät teiden pinnoista liukkaita erityisesti öisin ja aamuisin. Vaikka päätiet ovat pääosin sulat, voi maantieverkolla olla osuuksia, joissa etenkin varjopaikoissa, notkelmissa ja tien reunoissa voi olla jäätä tai polannetta. Nastarenkaita saa käyttää, jos sää sitä edellyttää. Oikea rengasvalinta on aina kuljettajan vastuulla.
Näet ajantasaisen ajokelin ja liikenteentilanteen Liikennetila-palvelusta.
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu
puh. 0295 020 600,
liikenteen.asiakaspalvelu@elinvoimakeskus.fi
Valtatien 4 parantaminen välillä Hirvas–Apukka: yleisötilaisuus ympäristövaikutusten arvioinnin alkaessa1.4.2026 14:35:38 EEST | Tiedote
Lapin elinvoimakeskus käynnistää ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) valtatien 4 Hirvaan ja Apukan väliselle hankekokonaisuudelle. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan hankekokonaisuutta, johon kuuluvat valtatien parantamishankkeet Hirvaan ja Alakorkalon sekä Ounasjoen ja Apukan välillä sekä niiden väliin jäävä Rovaniemen keskustan kohdalla oleva nelikaistainen valtatieosuus.
Työttömyys yhä laskusuunnassa, mutta globaalit vaikutukset iskevät myös Lappiin24.3.2026 08:19:40 EET | Tiedote
Lapissa oli helmikuun lopussa hieman yli 8 180 työtöntä työnhakijaa. Työttömiä oli vähemmän kuin kuukautta ja vuotta aiemmin. Työttömien määrä alitti vuodentakaisen jo neljäntenä kuukautena peräkkäin ja ero vuodentakaiseen on entisestään vahvistunut. Alueelliset erot työttömyyden kehityksessä selittyvät osin elinkeinorakenteen eroilla ja epävarman globaalin tilanteen vaikutuksilla erityisesti teollisuusaloihin.
Lapin kelirikkokaudesta ennustetaan pitkää – kelirikon voimakkuuteen vaikuttaa tuleva sää23.3.2026 13:22:38 EET | Tiedote
Lapin kelirikkokaudesta ennustetaan pitkää ja paikoitellen vaikeaa, joskin paikalliset vaihtelut voivat olla suuria. Kelirikon pituuteen ja voimakkuuteen vaikuttavat lähiaikojen sääolosuhteet.
Tornion sillalla liikennekatkoksia kesällä - katkoista merkittävää haittaa raskaalle liikenteelle23.3.2026 08:26:06 EET | Tiedote
Valtatiellä 29 (E4) sijaitseva Tornionjoen ylittävä silta suljetaan liikenteeltä alustavan aikataulun mukaan kesäkuun sekä heinäkuun alussa. Silta suljetaan kansirakenteen valun vuoksi. Liikennekatkojen ajaksi liikenne ohjataan kiertoreiteille. Katkot aiheuttavat merkittävää haittaa tienkäyttäjille ja erityisesti raskaalle liikenteelle.
Tornionjoen ja Simojoen alaosilla poikkeuksellisen vahvaa jäätä – jäänsahaus alkamassa Simojoen suualueella18.3.2026 10:22:59 EET | Tiedote
Tornionjoen ja Simojoen alaosilla on tänä keväänä aiempia vuosia suurempi jääpatoriski, koska jääkansi on muodostunut vähäisen lumimäärän ja kylmän alkuvuoden seurauksena poikkeuksellisen vahvaksi. Muualla Lapissa jokijäiden vahvuudet ovat lähellä pitkän ajan keskiarvoja tai sitä heikompia. Jääpatoriskin pienentämiseksi jäätä sahataan seuraavan parin viikon aikana Simojoen alaosalla ja Tornionjoella Hellälässä. Simojoella sahaus aloitetaan torstaina 19.3.2026. Lapin elinvoimakeskus varoittaa alueella liikkujia sahausurista ja jään päälle nousevasta vedestä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme