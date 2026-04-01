Kesänopeusrajoitukset voimaan Lapissa 8.4.2026

Talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoitukset poistetaan Lapissa 8.4–10.4.2026. Nopeusrajoitusmerkkien vaihto aloitetaan pääteistä. Kesänopeuksiin siirtymistä voidaan porrastaa keliolosuhteiden mukaan, mutta kaikki merkit vaihdetaan kuitenkin viimeistään perjantain 10.4.2026 aikana. Kesäajan nopeusrajoitukset tulevat voimaan heti, kun niitä osoittavat merkit on vaihdettu. Vaikka kesänopeuksiin siirrytäänkin, edellyttää turvallinen ajaminen usein alempia nopeuksia kuin liikennemerkki sallisi.

Varaudu kelien muutoksiin

Kesärenkaiden vaihtoa kannattaa harkita oman ajoympäristön mukaan. Talvisilla teillä ajaessa ei kannata kiirehtiä turhaan vaihtamaan kesärenkaita. Yöpakkaset tekevät teiden pinnoista liukkaita erityisesti öisin ja aamuisin. Vaikka päätiet ovat pääosin sulat, voi maantieverkolla olla osuuksia, joissa etenkin varjopaikoissa, notkelmissa ja tien reunoissa voi olla jäätä tai polannetta. Nastarenkaita saa käyttää, jos sää sitä edellyttää. Oikea rengasvalinta on aina kuljettajan vastuulla.

Näet ajantasaisen ajokelin ja liikenteentilanteen Liikennetila-palvelusta.